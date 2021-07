A Multinacional Webhelp adquire a OneLink para Expandir Operações nas Américas de Serviços e Soluções de Experiência do Cliente

Global BPO Webhelp Acquires OneLink to Expand in the Americas (Graphic: Business Wire).

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A Webhelp, líder mundial de experiência do cliente (CX) e soluções empresariais, anunciou a sua intenção de adquirir a OneLink, empresa inovadora em serviços CX digitais, BPO e de tecnologia de apoio a marcas de nível 1 nos Estados Unidos, Europa, e América Latina. Os clientes OneLink incluem marcas de tecnologia de hipercrescimento progressivo em áreas como a mobilidade partilhada, o comércio electrónico, a fintech, a tecnologia de fitness e aplicações de pagamentos, etc. Os termos do acordo não foram divulgados.

Após esta aquisição, que está sujeita à aprovação das autoridades reguladoras relevantes, a Webhelp terá receitas superiores a 2,4 mil milhões de dólares americanos, com 190 localizações, em 55 países e mais de 90.000 colaboradores a nível mundial.

"A Webhelp e a OneLink partilham uma cultura semelhante e os desafios fazem parte da sua mentalidade. Ambos criamos experiências disruptivas no mundo digital que posicionam os nossos parceiros como organizações focadas no cliente, ajudando-os a construir a fidelização à marca e a criar receitas", disse Olivier Duha, co-fundador e CEO da Webhelp. "Juntos, o nosso valor combinado oferecerá aos clientes acesso a localizações adicionais e a capacidade alargada de serviço e apoio ao cliente, bem como a nossa força combinada na inovação de soluções digitais e tecnológicas relativas à experiência do cliente".

A Webhelp continua a expandir o seu “footprint” global e a sua oferta de serviços através do crescimento orgânico e de atividades de M&A, incluindo 13 aquisições nos últimos cinco anos. A empresa adquiriu recentemente a Dynamicall, agora Webhelp Peru, alargando, assim, as suas operações de apoio aos mercados dos EUA, América Latina e Europa. A adição da OneLink representa uma significativa expansão deste “footprint” em toda a América Latina, uma mistura atrativa de best-shoring, e uma oferta de nearshore de alto nível para o mercado dos EUA, bem como soluções tecnológicas internas de próxima geração.

A chave para o negócio Webhelp-OneLink foi a existência de um portfólio de soluções complementares e um foco na criação de experiências humanas excecionais destinadas a impulsionar o sucesso dos clientes. Ambas as empresas construíram uma cultura de pessoas criativas e apaixonadas, o que as leva a criar valor para os clientes em indústrias tão desafiantes como a da tecnologia de consumo, industrial, comércio electrónico, saúde e finanças. Num mundo cada vez mais digital, ambas as organizações estão empenhadas em aproveitar os efeitos positivos multiplicadores de reunir pessoas e tecnologia para criar experiências incríveis e perfeitas para os clientes finais. Para além disso, ambas são lideradas pelos seus fundadores, criando uma abordagem semelhante no crescimento de um negócio global com base na força das suas equipas.

"Estamos muito orgulhosos da nossa equipa de Incredybles, que tem conduzido o nosso sucesso ao longo dos últimos oito anos. Estamos entusiasmados por unir forças com a família Webhelp", disse Eduardo Salazar, CEO e co-fundador da OneLink BPO. A combinação dos nossos pontos fortes abre oportunidades para continuarmos a ter um impacto real para os nossos clientes, as nossas pessoas e as comunidades onde trabalhamos, impulsionados por uma ambição partilhada de criar valor inclusivo e sustentável".

De acordo com Sandrine Asseraf, Diretora Geral do Grupo Webhelp para a América do Norte, o encaixe natural das empresas e equipas foi claro desde a primeira conversa. A abordagem da OneLink com foco no propósito está estreitamente alinhada com a da Webhelp. Ambas as marcas são impulsionadas por uma cultura similar e ambiciosa em que colocam as pessoas em primeiro lugar, e estão dedicadas a causar um impacto real nos colaboradores e clientes, desafiando as velhas formas de criação de engagement e suporte aos clientes finais.

Pela Webhelp, a Goldman Sachs Bank Europe SE serviu como consultora financeira exclusiva, enquanto a Latham & Watkins LLP serviu como consultora jurídica. Para a OneLink, a Rothschild & Co serviu como consultora financeira exclusiva, enquanto a Greenberg Traurig, LLP serviu como consultora jurídica.

Sobre a Webhelp

A Webhelp desenha, fornece e otimiza experiências humanas inesquecíveis para o mundo digital atual - criando um percurso disruptivo para os clientes. De vendas a serviços, da moderação de conteúdos à gestão de crédito, a Webhelp é um parceiro “end-to-end” em todos os percursos dos clientes B2C e B2B. Os seus 80.000 colaboradores apaixonados distribuídos por mais de 50 países fazem a diferença para as marcas mais interessantes do mundo. A Webhelp é atualmente detida pelo seu management e pelo Groupe Bruxelles Lambert (Euronext: GBLB), uma holding de investimento mundial, desde Novembro de 2019.

Sobre a OneLink BPO

A OneLink fornece serviços digitais de CX, BPO, e tecnologia a clientes líderes na América do Norte e na América Latina através de uma carteira abrangente de serviços de automação de front, middle & back office, chatbots, IA, entre outros. A OneLink opera em 17 centros no México, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Colômbia, e Brasil e emprega mais de 14.000 pessoas - os Incredybles. A empresa cresceu, desde o seu início, a +30% de TCAC (Taxa de Crescimento Anual Composta). A empresa é atualmente propriedade da empresa de capital privado One Equity Partners (OEP), com sede em Nova Iorque, e dos atuais membros da equipa de gestão da OneLink.

Consultores no Negócio

Webhelp

Goldman Sachs Bank Europe SE - Sucursal de Paris / Consultor Financeiro Exclusivo

Latham & Watkins LLP / Consultor Jurídico

Linklaters LLP / Consultor de estruturação fiscal e assessor jurídico sobre o financiamento

KKR Capital Management & Goldman Sachs Bank Europe SE - Sucursal de Paris / fornecedor de financiamento

Alvarez & Marsal / Consultor de due diligence financeira e fiscal

financeira e fiscal Roland Berger / Consultor de due diligence comercial

comercial Consultores de Auctus / Consultor de due diligence de IT

OneLink Holdings