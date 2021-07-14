McFaddens & Co與中實集團成立合資企業，將多家族辦公室服務擴展至中國大陸及香港地區

倫敦、北京和香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--提供全球投資、財富管理、慈善和生活風尚服務的跨國多家族辦公室McFaddens & Co (簡稱“McFaddens”或「集團」)宣佈，集團已與中實（集團）公司（CIIC Group，簡稱「中實集團」）成立一家合資企業，在中國大陸和香港建立多家族辦公室網路。

McFaddens和中實集團將透過該合資企業建立多家族辦公室網路，並提供基金管理和諮詢服務，以利用在中國這一全球最為活躍的市場中快速成長的家族辦公室行業內出現的重大商機。

中實集團成立於1988年，總部位於北京，是涉足金融、科技、房地產等領域的民營跨國企業集團，業務遍及美國、俄羅斯、歐洲、非洲等30多個國家和地區，資產規模在150億美元左右。

在宣佈這一合作關係之前，最近有消息稱，McFaddens已經完成McFaddens & Co阿拉伯聯合大公國分公司的設立作業，旨在擴大集團在快速成長但得不到充分服務的歐洲、中東和非洲市場的業務。

McFaddens執行長Max Eppel表示：「我們很高興能夠與中實集團合作，以建立McFaddens在中國大陸和香港的業務。中實集團是值得信賴的中國知名企業，完全有能力協助我們為客戶提供全方位的服務。中實集團致力於發展與國際一流企業的合作夥伴關係，使其能夠支援國家重點專案和民間經濟。該公司擁有令人印象深刻的過往記錄，其理念與我們高度一致。」

McFaddens董事長Yarmouth勳爵補充道：「我對這一最新消息倍感高興，此舉有助於推動McFaddens成為真正的全球性企業。這一消息再次彰顯我們的經營模式——提供投資建議和財富管理服務，同時也支援客戶的慈善和生活風尚目標，這在全世界引起了共鳴。」

在代表中實集團發言時，董事局主席王天怡補充道：「我們很高興與McFaddens合作，支持為中國的家族辦公室提供加值服務。McFaddens的理念和願景與中實集團高度契合。我相信，我們的合資企業將完全有能力滿足現有和未來客戶的期望，確保他們的資產得到最佳化，進而為廣大利害關係者帶來利益。」

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關於McFaddens & Co

McFaddens & Co是提供全球投資、財富管理、慈善和生活風尚服務的跨國多家族辦公室。McFaddens & Co由倫敦金融城知名的McFaddens LLP律師事務所成立，該律師事務所的歷史和對高淨值(HNW)人士的服務可以追溯到1977年。McFaddens & Co提供涵蓋全球投資和財富管理的綜合服務，同時亦為客戶的慈善事業和生活風尚目標提供支援。

關於中實集團

中實集團是以高新技術為導向，以房地產開發為基礎，以科技、工業和貿易為發展方向的國際化企業集團。中實集團秉持「戰略國家化、體制國際化和機制市場化」的經營方針，與世界著名的政治家族、商業家族、金融家族和王室家族建立股東或合作夥伴關係，並致力於發展與美國、歐洲和俄羅斯的多邊合作。目前，公司堅持其發展戰略，積極探索和推動和平利用空間技術與市場相結合，並得到中國政府和聯合國高層領導人的支持。

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