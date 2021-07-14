McFaddens & Co与中实集团成立合资企业，将多家族办公室服务扩展至中国大陆及香港地区

伦敦、北京和香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--提供全球投资、财富管理、慈善和生活风尚服务的跨国多家族办公室McFaddens & Co (简称“McFaddens”或“集团”)宣布，集团已与中实（集团）公司（CIIC Group，简称“中实集团”）成立一家合资企业，在中国大陆和香港建立多家族办公室网络。

McFaddens和中实集团将通过该合资企业建立多家族办公室网络，并提供基金管理和咨询服务，以利用在中国这一全球最为活跃的市场中快速增长的家族办公室行业内出现的重大机遇。

中实集团成立于1988年，总部位于北京，是一家涉足金融、科技、房地产等领域的民营跨国企业集团，业务遍及美国、俄罗斯、欧洲、非洲等30多个国家和地区，资产规模在150亿美元左右。

在宣布这一合作关系之前，最近有消息称，McFaddens已经完成了McFaddens & Co阿联酋分公司的建立，旨在扩大集团在快速增长但得不到充分服务的欧洲、中东和非洲市场的业务。

McFaddens首席执行官Max Eppel表示：“我们很高兴能够与中实集团合作，以建立McFaddens在中国大陆和香港的业务。中实集团是值得信赖的中国知名企业，完全有能力帮助我们向客户提供全方位的服务。中实集团致力于发展与国际领先企业的合作伙伴关系，使其能够支持国家重点项目和私营经济。该公司拥有令人印象深刻的往绩，其理念与我们高度一致。”

McFaddens董事长Yarmouth勋爵补充道：“我对这一最新公告倍感高兴，此举有助于推动McFaddens成为一家真正的全球性企业。这一消息再次彰显我们的经营模式——提供投资建议和财富管理服务，同时也支持我们的客户实现慈善和生活风尚目标，这在全世界引起了共鸣。”

在代表中实集团发言时，董事局主席王天怡补充道：“我们很高兴与McFaddens合作，支持为中国的家族办公室提供增值服务。McFaddens的理念和愿景与中实集团高度契合。我相信，我们的合资企业将完全有能力满足现有和未来客户的期望，确保他们的资产得到优化，进而为广大利益相关者带来利益。”

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关于McFaddens & Co

McFaddens & Co是提供全球投资、财富管理、慈善和生活风尚服务的跨国多家族办公室。McFaddens & Co由伦敦金融城知名的McFaddens LLP律师事务所成立，该律师事务所的历史和对高净值(HNW)人士的服务可以追溯到1977年。McFaddens & Co提供涵盖全球投资和财富管理的综合服务，同时亦为客户的慈善事业和生活风尚目标提供支持。

关于中实集团

中实集团是一家以高新技术为导向，以房地产开发为基础，以科技、工业和贸易为发展方向的国际化企业集团。中实集团秉持“战略国家化、体制国际化和机制市场化”的经营方针，与世界著名的政治家族、商业家族、金融家族和王室家族建立股东或合作伙伴关系，并致力于发展与美国、欧洲和俄罗斯的多边合作。目前，公司坚持其发展战略，积极探索和推动和平利用空间技术与市场相结合，并得到中国政府和联合国高层领导人的支持。

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