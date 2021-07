Tikehau Capital renforce son partenariat avec Augmentum Fintech

LONDRES & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Augmentum Fintech, seule société d'investissement britannique cotée en bourse dans le secteur des fintechs, et Tikehau Capital (Paris:TKO), le groupe de gestion d'actifs alternatifs, annoncent aujourd'hui renforcer leur partenariat pour accompagner la croissance du secteur européen florissant des fintechs.

Le Covid-19 a été un catalyseur pour de nombreuses fintech, avec une demande croissante des consommateurs et des entreprises pour des capacités digitales augmentées. Seul fonds de capital-risque Fintech coté en bourse au Royaume-Uni, Augmentum Fintech joue un rôle majeur en aidant les entreprises fintech à maximiser leur potentiel de croissance. À la fin du mois de juin 2021, Augmentum a soutenu 22 entreprises dans des secteurs diversifiés de la fintech, avec une valeur nette actuelle (VAN) de £183 millions.

Pour cimenter ce partenariat, Tikehau Capital a augmenté sa participation dans Augmentum en devenant un investisseur de la récente émission d'actions de 55 millions de livres sterling de la société, clôturée le 13 juillet 2021.

Tikehau Capital est un groupe à l’esprit entrepreneurial. Saisir des opportunités d'investissement et soutenir des industries en pleine transformation à fort potentiel de croissance est au cœur de son ADN. En s'associant à Augmentum, Tikehau Capital accroit son exposition dans le capital-risque, déjà actionnaire de Ring Capital, société de capital-investissement de premier plan spécialisée dans le financement des entreprises digitales et technologiques. Par ailleurs, Tikehau Capital est déjà actionnaire majoritaire de deux fintechs françaises, Crédit.fr et Homunity, et actionnaire significatif de la néo-banque australienne Judo Bank. Le groupe voit de nombreuses opportunités de création de valeur dans le secteur innovant des fintechs.

La relation renforcée avec Augmentum permet également à cette dernière d'ouvrir son premier bureau en Europe continentale. Ce bureau, basé à Paris, s'appuiera sur la présence mondiale de Tikehau Capital (implanté dans 12 bureaux en Europe, Etats-Unis et Asie) et offrira à Augmentum des capacités supplémentaires pour soutenir ses projets d'investissements paneuropéens. Augmentum a récemment investi dans Epsor (France), une solution d'épargne salariale et de retraite ; Tesseract (Finlande), acteur du digital axé sur le courtage et la gestion d'actifs ; et Grover (Allemagne), une start-up offrant un service de location de produits électroniques.

Tim Levene, Directeur général d'Augmentum Fintech, a déclaré : « Avec le Covid-19, la France, comme le Royaume-Uni, a passé un cap dans l'adoption du numérique, et Paris, comme Londres, est en train de devenir un pôle majeur d'investissement dans les fintechs. Tikehau Capital est l'un des gestionnaires d'actifs alternatifs les plus entreprenants et innovants d'Europe, et nous sommes impatients de travailler davantage avec le groupe au cours des prochaines années. »

Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, ont ajouté : « Nous connaissons Tim Levene et l'équipe d'Augmentum depuis plusieurs années et sommes ravis de renforcer encore notre partenariat, forts de notre expertise en matière d'investissement en Europe. Au-delà de l’investissement financier, ce partenariat permettra à Augmentum de bénéficier du réseau paneuropéen de Tikehau Capital, et de l'expertise du Groupe dans le secteur européen des fintechs, où nous continuons d’observer une dynamique de marché positive. »

A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 29,4 milliards d’euros d’actifs (au 31 mars 2021). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.

Dirigée par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité.

Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,8 milliards d’euros au 31 décembre 2020), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.

Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 607 collaborateurs (au 31 mars 2021) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP) Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com

A propos d’Augmentum Fintech

Augmentum investit dans des fintechs innovantes et à croissance rapide dans le secteur des services financiers. Augmentum est la seule société d'investissement cotée en bourse au Royaume-Uni qui se concentre sur le secteur des fintechs au Royaume-Uni et en Europe. Augmentum s’est lancée sur le marché principal de la Bourse de Londres en 2018, et donne accès aux entreprises à des capitaux patients, sans être contraint par les délais conventionnels des fonds. Augmentum offre également un accès à un secteur d'investissement privé pendant sa principale période de croissance aux investisseurs des marchés publics.

Avertissement :

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n’est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.

Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.