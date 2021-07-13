Elliptic Labs 与世界领先的笔记本电脑OEM签署首份企业软件许可合同

奥斯陆，挪威--(BUSINESS WIRE)--全球化AI软件公司及虚拟智能传感器行业的世界领导者 Elliptic labs (EuroNext Growth: ELABS.OL)今日宣布，其已与一家位列世界前三的笔记本电脑/PC制造商签署了第一份企业软件许可合同。该协议将使得 Elliptic 的 AI 虚拟智能传感器平台涵盖这家 OEM 多种型号的中端大容量商用笔记本电脑。

Elliptic Labs 的 AI 虚拟智能传感平台支持存在检测、心跳检测、呼吸检测、接近感应和非接触式手势交互等功能。 公司的专利 AI 软件结合了超声波和传感器融合算法，以提供下一代用户体验。

这一创新的虚拟智能传感器将为笔记本电脑提供独特的安全性、交互性和生产力模型。 通过利用笔记本电脑现有的扬声器和麦克风，AI虚拟智能传感器平台发送和接收超声波， 这些声波被AI虚拟智能传感平台转换成提供不同的用户体验虚拟智能传感器。 在这种情况下，AI智能锁定感应器会检测到用户何时离开笔记本电脑，从而自动锁定系统以降低功耗、防止不必要的访问并阻止盗窃。

“与 PC/笔记本电脑市场领先的 OEM 签订企业许可协议对 Elliptic Labs 来说是一个令人无以伦比的重要里程碑。很高兴看到我们的 AI 虚拟智能传感器平台正在被另一个垂直市场采用。笔记本电脑 OEM 正在寻找能够在所有型号（从低端到高端）中统一部署的功能，在这点上，我们拥有非常优势的地位。”Elliptic Labs 首席执行官 Laila Danielsen 表示。 “我们的技术能帮助OEM应对市场面对负责任制造的智能设备日益增长的需求。 作为纯软件解决方案，Elliptic Labs 的 AI 虚拟智能传感器平台使 OEM 无需引入多个硬件传感器，却能够在其设备中提供多个虚拟传感器，花费更少，却让终端用户享受到更多的功能。”

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。Elliptic Labs当前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上1.5亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。