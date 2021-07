The Rohatyn Group Conclui a Venda da NeoSecure S.A. à Pátria Investimentos

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--The Rohatyn Group ("TRG"), gestora de recursos independente com foco em mercados emergentes, anunciou hoje que concluiu a venda da NeoSecure S.A. ("NeoSecure"), provedora de soluções e serviços de segurança cibernética com operações no Chile, Argentina, Peru, Colômbia e Brasil, à Pátria Investimentos, gestora de ativos alternativos na América Latina (NASDAQ: PAX).

A NeoSecure oferece um portfólio de soluções abrangentes que incluem: serviços avançados de consultoria de segurança em TI para mapeamento e diagnóstico de riscos de segurança cibernética, implementação de controles de segurança cibernética, gestão de segurança para infraestruturas de TI, bem como fornecimento de diversas tecnologias relacionadas a segurança cibernética. A NeoSecure, uma das poucas empresas independentes no setor, desenvolveu uma das maiores equipes de profissionais de segurança cibernética no mercado latino-americano e possui uma ampla base de clientes recorrentes de primeira linha em diversos setores, incluindo finanças, telecomunicações, varejo, energia e serviços públicos, recursos naturais, saúde, indústria, educação e agências governamentais.

Roberto Chute, sócio da TRG, afirmou: " Quando a TRG investiu na NeoSecure, a empresa era líder em segurança de TI no Chile, tinha um negócio em desenvolvimento na Argentina e recentemente tinha iniciado suas operações na Colômbia e no Peru. Desde a entrada da TRG, a NeoSecure cresceu significativamente, consolidando sua posição nestes mercados, se estabelecendo no Brasil, e tendo crescido consideravelmente seu negócio de serviços recorrentes, tornando-se uma das principais empresas neste setor extremamente especializado. A NeoSecure alcançou um crescimento notável por meio da expansão de suas equipes técnicas e comerciais e pela realização de investimentos em infraestrutura de suporte operacional e de negócios, dobrando seus serviços recorrentes e impulsionando a diversificação regional e setorial."

O CEO da TRG, Nick Rohatyn, acrescentou: " Estamos orgulhosos da parceria com a NeoSecure neste setor promissor. O apetite por soluções de segurança de TI na região é forte e vem crescendo rapidamente, com as ameaças cibernéticas evoluindo constantemente e se tornando mais complexas de gerenciar. Além disto, a transformação digital em curso na região aumentou o risco cibernético devido ao aumento na quantidade de interações digitais e de dados sendo transferidos. Estamos entusiasmados em explorar mais oportunidades de investimento em empresas de tecnologia, onde existem dinâmicas transformacionais semelhantes."

Sobre a TRG

Fundada em 2002, a The Rohatyn Group é uma gestora de ativos com sede em Nova York focada em mercados emergentes e com presença em todo o mundo, incluindo Boston, Buenos Aires, Montevidéu, Lima, São Paulo, San José, Londres, Cairo, Mumbai, Nova Délhi, Singapura, Hanói, Kuala Lumpur e Rotorua. Para mais informações, acesse www.rohatyngroup.com.

Sobre a Pátria Investimentos

A Pátria Investimentos é uma empresa líder em gestão de ativos alternativos na América Latina, com mais de 30 anos de história e ativos sob gestão superiores a US$ 14 bilhões. Para mais informações, acesse https://www.patria.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.