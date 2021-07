Biolog-id s’intègre au système SBS Consultores pour adresser le marché brésilien

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Biolog-id, fournisseur global de solutions en santé connectées, et SBS Consultores, un éditeur de logiciels renommé dans le domaine de la transfusion, annonce un partenariat visant à directement intégrer Biolog Transfusion Solution au sein de l’offre SBS Consultores.

Bien ancré sur le marché brésilien, SBS Consultores propose un système complet à plus de 300 banques de sang, centres de transfusion sanguine et autorités de réglementation de la transfusion sanguine afin de gérer toutes les opérations et données relatives aux étapes de la transfusion sanguine. Soucieux d’offrir la meilleure expérience utilisateur qui soit, SBS Consultores et biolog-id ont travaillé main dans la main pour intégrer la technologie RFID directement dans le système, à travers Biolog Transfusion Solution.

« Avec une puce RFID apposée sur les poches de sang, toutes les informations obligatoires sont encodées par la solution biolog-id, les transformant en produits de santé intelligents », explique Philippe Jacquet, Directeur exécutif des ventes EMEA/LATAM chez biolog-id. « Associée à des logiciels et équipements, Biolog Transfusion Solution offre une visibilité précise sur place et à distance, depuis le centre de transfusion sanguine jusqu’au lit du patient. Cette technologie est désormais accessible aux professionnels de santé de la transfusion, directement par le biais du système SBS Consultores ».

« Pendant plusieurs années, SBS Consultores recherchait une solution pour digitaliser les processus de tâches répétitives, déclare Carlos Macedo, Directeur associé de SBS Consultores. En utilisant la technologie RFID, biolog-id nous permet d’améliorer notre capacité à automatiser et à sécuriser l’approvisionnement en produits sanguins ainsi que d’améliorer l’expérience de nos clients, tout au long de la chaîne de transfusion sanguine. Nous sommes ravis de cette collaboration qui représente une vraie avancée sur le marché brésilien ».

Déjà déployée dans 14 pays, Biolog Transfusion Solution a choisi le Brésil comme premier marché pour s’établir en Amérique du Sud. Actuellement, des centres de transfusion clés font l’objet d’évaluations et des installations devraient être lancées dans les prochains mois.

A propos de biolog-id :

Biolog-id développe et met en œuvre des solutions innovantes qui transforment numériquement les processus de routine en données numériques exploitables, soutenant les décisions opérationnelles et stratégiques relatives aux produits thérapeutiques sensibles : produits sanguins (globules rouges, plaquettes, plasma), chimiothérapies, nutrition parentérale. L'information générée par les solutions de biolog-id est accessible aux professionnels de la santé en tout temps, pour améliorer l'efficacité de leurs processus, leurs conditions de travail et in fine, la sécurité des produits thérapeutiques administrés aux patients. La plate-forme brevetée de biolog-id est utilisée en Amérique du Nord, en France, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie-Pacifique. Biolog-id est détenue par son fondateur, ses dirigeants et les fonds Xerys. Xerys Gestion est une société française de capital investissement qui investit principalement dans les secteurs aujourd’hui prégnants tels que Santé & Sciences de la Vie, énergies renouvelables-GreenTech et nouvelles technologies digitales.

Pour plus de renseignements : https://www.biolog-id.com/

A propos de SBS Consultores :

SBS Consultores fournit des solutions pour l'automatisation des processus et des systèmes d'information destinés exclusivement aux banques de sang, aux centres de transfusion sanguine et aux autorités de réglementation de la transfusion sanguine. L’entreprise est habilitée par l'ICCBBA à développer des applications conformes à la norme ISBT, et cumul plus de 40 ans d’expérience dans le domaine des technologies de l'information, et plus de 25 ans dans le secteur de l'hématologie et de l'hémothérapie.