Coty marque le début d'une nouvelle ère en réinventant l’échantillonnage du parfum

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Coty Inc. (NYSE : COTY), l'une des plus importantes sociétés de produits de beauté au monde et leader mondial des parfums, a annoncé aujourd'hui le lancement, au cours des douze prochains mois, d'un testeur de parfum numérique sans contact destiné aux détaillants spécialisés dans la beauté. L'essai des dispositifs en situation réelle, dans des magasins physiques, commence ce mois-ci sur des marchés européens phares. Ces essais seront suivis d'autres tests programmés en Asie plus tard dans l'année.

Le testeur de parfum sans contact de Coty est une innovation numérique qui confère au client la maîtrise ultime de la découverte de la fragrance dans le magasin. Alors que les sprays saturent l'air et surchargent les sens et l'environnement, cet appareil dispense une seule goutte de liquide directement sur le bras du client ou sur une bandelette absorbante, offrant une expérience de test moins invasive. Le distributeur collecte également des données pour permettre à Coty d'optimiser le placement des testeurs et l'expérience client en partenariat avec les détaillants, en s'assurant que des conseillers en beauté soient présents en cas de besoin.

Pour faire naître ses testeurs de parfum sans contact, Coty s'est associée à Êverie, une start-up française spécialisée dans les appareils intelligents et les technologies de diffusion et de microdosage. Au cours de l'année écoulée, une équipe multidisciplinaire de Coty a travaillé aux côtés d'Êverie pour mettre au point un dispositif connecté durable et facile à entretenir. Ce testeur de parfum sans contact est capable de fonctionner pendant des semaines sans recharge de batterie et permet de réduire les déperditions de parfum, contrairement aux testeurs classiques. Il sera compatible avec l'ensemble des testeurs de parfum Coty et pourra être personnalisé de manière unique pour chacune des marques de la société.

Claire Catherine-Mercier, vice-présidente de la division « Retail Experience », a déclaré :

« Le testeur de parfum sans contact Coty conçu en partenariat avec Êverie représente une innovation révolutionnaire. Dans le contexte du retour aux achats physiques, la santé et la sécurité de nos consommateurs sont toujours au centre de nos préoccupations. Créant le même ressenti que les testeurs classiques à l'aide d'une seule gouttelette de liquide sur la peau, cette nouvelle technologie remédie au gaspillage et constitue une alternative de test sécurisée et sans contact. »

L'annonce faite aujourd'hui intervient au moment où les magasins du monde entier rouvrent et dans un contexte où l'hygiène et la sécurité font désormais partie intégrante de l'expérience chez les détaillants physiques. L'élaboration d'un nouveau rituel de luxe sans contact aidera les clients ayant besoin de tester les parfums avant de les acheter et permettra in fine de doper les ventes dans les magasins.

À propos de Coty Inc.

Coty est l’une des plus grandes entreprises mondiales du secteur de la beauté, avec un portefeuille emblématique de marques de parfums, de cosmétiques de couleur et de produits de soin pour la peau et le corps. Coty est le chef de file mondial du parfum et le numéro trois des cosmétiques de couleur. Les produits Coty sont vendus dans plus de 150 pays. Coty et ses marques s’engagent en faveur de diverses actions sociales et cherchent à minimiser leur impact sur l’environnement. Pour de plus amples renseignements sur Coty Inc., veuillez vous rendre sur www.coty.com.

À propos d'Êverie

Êverie est une entreprise jeune et innovante résolument axée sur la réinvention des rituels de beauté en partenariat avec des marques bien connues. Spécialisés dans le parfum, les soins de la peau et le maquillage, nous disposons de technologies de pointe exclusives dans le domaine des microfluides, de la vaporisation et de la microdistribution des liquides. Ces technologies sont à l'origine de la mise au point d'une gamme de nouveaux produits prochainement commercialisés. Êverie est une société agile qui inscrit sa démarche dans un cycle d'innovation holistique : de la conceptualisation à l'industrialisation. Basée dans le sud de la France, Êverie a été créée en 2011 par Wim Meulenkamp (PDG) et Laurent Foucher (directeur technique).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.