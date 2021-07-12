Tech Mahindra宣布成立「雲端顧問委員會」，由30家企業和產業顧問組成

新德里--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--數位化轉型、諮詢和業務再造服務和解決方案的領導廠商Tech Mahindra宣布，公司將與多家企業、學者和產業顧問合作，成立「雲端顧問委員會」(Cloud Advisory Board, CAB)。委員會將致力於加速雲端轉型及制定穩健的發展藍圖，幫助企業實現業務敏捷性和競爭優勢。委員會成員企業總收入約為2.285兆美元，每年用於技術的支出約為2,000億美元。

雲端顧問委員會將由30名成員組成，設立三個區域分會——美洲分會、歐洲、中東和非洲分會，以及亞太區分會。其成員包括來自製造業、電信、零售、物流、銀行、醫療保健等行業的世界頂級組織、專家、學者和產業顧問。委員會的目標是促進各利害關係人之間的公開交流，以建立極富凝聚力的雲端採用和實作策略。

Tech Mahindra雲端服務全球負責人Vivek Gupta表示：「雲端優先(cloud-first)方法是當今企業IT技術和客戶數位化轉型過程的核心。我們欣然宣布成立雲端顧問委員會，該組織將促進各領先企業之間切實的點對點聯絡。在我們與客戶合作，協助企業加速雲端轉型的過程中，顧問委員會將提供至關重要的視角，幫助客戶設計、開發和部署個人化的混合雲策略。」

此舉進一步彰顯Tech Mahindra作為領軍企業在雲端運算領域的主導地位。Tech Mahindra專注於為即將到來的超大規模IT技術提供關鍵見解和建議，使客戶能夠從雲端運算投資中獲益。公司擁有強大的聯盟網路，可就公有雲、私有雲和混合雲環境提供策略方向和戰術方法。

Sterlite Technologies全球資訊長Manuj Desai表示：「我們非常高興加入Tech Mahindra雲端顧問委員會。這是一項獨特的遠大計畫。我堅信，委員會成員的經驗和寶貴回饋將有助於加強產業的雲端發展藍圖」。

Wismetac Foods執行副總裁Satoshi Kitsuki表示：「很高興能成為Tech Mahindra雲端顧問委員會的一員，讓我有機會與不同領域和產業的雲端思想領袖建立密切連結。」

Tech Mahindra是「NXT.NOW框架」的成員企業。該框架旨在增強「以人為本的體驗」。Tech Mahindra非常注重利用尖端技術和從超過350個活躍雲端專案中獲取的豐富經驗，以及先進的框架和加速器技術。

關於Tech Mahindra

Tech Mahindra致力於提供以客戶為中心的創新數位化體驗，使企業、員工和社群能夠快速發展。我們是一家市值51億美元的企業，在90個國家擁有超過12.1萬名專業人士，為包括《財星》500大在內的1,007家全球客戶提供服務。我們專注於利用5G、區塊鏈、網路安全、人工智慧等下一代技術，幫助全球客戶實現端對端的數位化轉型。Tech Mahindra是一家發展迅速的品牌，位居全球前15大IT服務提供者之列。公司一直是永續發展領域的領軍企業，被Corporate Knights評為「2021年度全球最永續發展的百大公司」之一。憑藉NXT.NOW框架中強大的公司組合所產生的協同效應，Tech Mahindra旨在增強產業生態系統中「以人為本的體驗」，並透過協作推動顛覆性創新。我們的目標是為客戶提前帶來未來的體驗，並相信「未來已來」(Future is Now)。

我們是Mahindra集團旗下的公司。Mahindra集團是一家總市值194億美元的公司聯盟，致力於透過創新的交通運輸解決方案來提升民眾意識，推動鄉村繁榮，改善城市生活，並大力培育新型企業和社群。集團在印度市場的多用途車輛、資訊技術、金融服務和分時度假(vacation ownership)領域居於領先地位，也是全球產量第一的曳引機公司。在可再生能源、農業綜合企業、物流和房地產開發等領域，Mahindra也具有舉足輕重的影響力。Mahindra總部位於印度，在全球100個國家擁有超過25.6萬名員工。

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