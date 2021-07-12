Tech Mahindra宣布成立“云顾问委员会”，由30家企业和行业顾问组成

新德里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--数字化转型、咨询和业务再造服务和解决方案的领先供应商Tech Mahindra宣布，公司将与多家企业、学者和行业顾问合作，成立“云顾问委员会”(Cloud Advisory Board, CAB)。委员会将致力于加速云转型及制定稳健的发展路线图，帮助企业实现业务敏捷性和竞争优势。委员会成员企业总收入约为2.285万亿美元，每年用于技术的支出约为2,000亿美元。

云顾问委员会将由30名成员组成，设立三个区域分会——美洲分会、欧洲、中东和非洲分会，以及亚太区分会。其成员包括来自制造业、电信、零售、物流、银行、医疗保健等行业的世界顶级组织、专家、学者和行业顾问。委员会的目标是促进各利益相关方之间的公开交流，以建立极富凝聚力的云采用和实施战略。

Tech Mahindra云服务全球负责人Vivek Gupta表示：“云优先(cloud-first)方法是当今企业IT技术和客户数字化转型之旅的核心。我们欣然宣布成立云顾问委员会，该组织将促进各领先企业之间切实的点对点联络。在我们与客户合作，协助企业加速云转型的过程中，顾问委员会将提供至关重要的视角，帮助客户设计、开发和部署个性化的混合云战略。”

此举进一步彰显Tech Mahindra作为领军企业在云计算领域的主导地位。Tech Mahindra专注于为即将到来的超大规模IT技术提供关键见解和建议，使客户能够从云计算投资中获益。公司拥有强大的联盟网络，可就公共、私人和混合云环境提供战略方向和战术方法。

Sterlite Technologies全球首席信息官Manuj Desai表示：“我们非常高兴加入Tech Mahindra云顾问委员会。这是一项独特的远大计划。我坚信，委员会成员的经验和宝贵反馈将有助于加强行业的云发展路线图”。

Wismetac Foods执行副总裁Satoshi Kitsuki表示：“很高兴能成为Tech Mahindra云顾问委员会的一员，让我有机会与不同领域和行业的云思想领袖建立密切联系。”

Tech Mahindra是“NXT.NOW框架”的成员企业。该框架旨在增强“以人为本的体验”。Tech Mahindra非常注重利用尖端技术和从超过350个活跃云项目中获取的丰富经验，以及先进的框架和加速器技术。

关于Tech Mahindra

Tech Mahindra致力于提供以客户为中心的创新数字化体验，使企业、员工和社区能够快速发展。我们是一家市值51亿美元的企业，在90个国家拥有超过12.1万名专业人士，为包括《财富》500强在内的1,007家全球客户提供服务。我们专注于利用5G、区块链、网络安全、人工智能等下一代技术，助力全球客户实现端到端的数字化转型。Tech Mahindra是一家发展迅猛的品牌，位居全球前15大IT服务提供商之列。公司一直是可持续发展领域的领军企业，被Corporate Knights评为“2021年度全球最可持续发展的100强公司”之一。依托NXT.NOW框架中强大的公司组合所产生的协同效应，Tech Mahindra旨在增强行业生态系统中“以人为本的体验”，并通过协作推动颠覆性创新。我们的目标是为客户提前带来未来的体验，并相信“未来已来”(Future is Now)。

我们是Mahindra集团旗下的公司。Mahindra集团是一家总市值194亿美元的公司联盟，致力于通过创新的交通出行解决方案来提升民众意识，推动乡村繁荣，改善城市生活，并大力培育新型企业和社区。集团在印度市场的多用途车辆、信息技术、金融服务和分时度假(vacation ownership)领域居于领先地位，也是全球产量第一的拖拉机公司。在可再生能源、农业综合企业、物流和房地产开发等领域，Mahindra也有着举足轻重的影响力。Mahindra总部位于印度，在全球100个国家拥有超过25.6万名员工。

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