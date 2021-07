Coty introduceert parfumtester voor het nieuwe tijdperk

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Coty Inc. (NYSE: COTY), een van ’s werelds grootste leveranciers van schoonheidsproducten en wereldwijd leider op het gebied van parfums, heeft vandaag de introductie binnen de komende 12 maanden aangekondigd van een contactloze parfumtester met digitale functionaliteit voor gebruik door verkopers van schoonheidsartikelen. Het testen van de apparaten in de praktijk gaat deze maand van start in winkels in belangrijke Europese markten, later dit jaar gevolgd door een geplande proef in Azië.

De contactloze parfumtester van Coty is een digitale innovatie die klanten de ultieme controle geeft over hun verkenning van de verschillende parfums in de winkel. Spraytesters oververzadigen de lucht en overweldigen de zintuigen en de omringende omgeving. Dit apparaat geeft een enkel druppeltje af, rechtstreeks op de arm of een teststrookje, en biedt klanten een minder invasieve testbeleving. Daarnaast maakt het systeem gebruik van data om Coty in staat te stellen om, in samenwerking met de winkelier, de plaatsing van de testers te optimaliseren door ervoor te zorgen dat schoonheidsadviseurs ter plaatse zijn op het moment dat het nodig is.

Coty werkt samen met Êverie, een Franse start-up die is gespecialiseerd in slimme apparaten, microdosering en verstuivingstechnologieën, om de contactloze parfumtester van Coty te realiseren. Een multidisciplinaire groep medewerkers van Coty werkte het afgelopen jaar samen met Êverie aan de ontwikkeling van een verbonden, eenvoudig te onderhouden, duurzaam apparaat. Deze contactloze parfumtester kan wekenlang zijn werk doen zonder de batterij op te laden en vermindert de parfumverspilling in vergelijking met traditionele testers. Het apparaat is compatibel met alle parfumtesters van Coty en kan worden aangepast aan de stijl van elk Coty-merk.

Claire Catherine-Mercier, Vice President van Retail Experience, zei:

“De contactloze parfumtester van Coty is een baanbrekende innovatie die is ontwikkeld in samenwerking met Êverie. Nu de klanten weer terugkeren in de winkels, heeft de gezondheid en veiligheid van al onze consumenten onze hoogste prioriteit. Door een enkele druppel vloeistof op de huid aan te brengen met dezelfde constitutie als traditionele testers, elimineert deze nieuwe technologie onnodige verspilling en biedt deze een veilig, contactloos alternatief voor traditionele testers.”

De aankondiging van vandaag komt op het moment dat winkels wereldwijd hun deuren weer openen, en hygiëne en veiligheid een integraal onderdeel zijn geworden van de winkelbeleving. De nieuwe luxe contactloze testbeleving is een uitkomst voor consumenten die een parfum voor aanschaf willen uitproberen en bevordert uiteindelijk de omzet in de winkel.

Over Coty Inc.

Coty is een van ’s werelds grootste schoonheidsbedrijven met een iconisch portfolio van merken op het gebied van parfums, kleurcosmetica en huid- en lichaamsverzorging. Coty is wereldwijd marktleider op het gebied van parfums en de nummer drie op het gebied van kleurcosmetica. De producten van Coty worden verkocht in meer van 150 landen verspreid over de hele wereld. Coty en haar merken zetten zich in voor diverse sociale doelen en voor een zo klein mogelijke impact op het milieu. Meer informatie over Coty Inc is te vinden op www.coty.com.

Over Êverie

Êverie is een jong en innovatief bedrijf met een vastberaden focus op het hervormen van schoonheidsrituelen in samenwerking met bekende merken. Met onze focus op parfums, huidverzorging en make-up, beschikken we over baanbrekende technologieën op het gebied van microfluïdica, verstuiving en microtoediening van vloeistoffen. Deze technologieën worden toegepast in een reeks nieuwe producten die binnenkort op de markt komen. Êverie hanteert een flexibele holistische innovatiecyclus, van ideeënvorming tot uiteindelijke productie. Êverie, gevestigd in Zuid-Frankrijk, werd in 2011 opgericht door Wim Meulenkamp (CEO) en Laurent Foucher (CTO).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.