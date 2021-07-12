Global Equestrian Group、Waterland Private Equity和Wellington Equestrian Partners攜手投資馬術運動全球化

佛羅里達州威靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Global Equestrian Group (GEG)執行長Andreas Helgstrand與Wellington Equestrian Partners (WEP)執行長Mark Belrissimo宣佈達成前所未有的合作關係，專注於發展國際馬術運動。GEG將收購總部位於佛羅里達州威靈頓的棕櫚灘國際馬術中心(PBIEC)，並投資WEP的馬術生活風尚計畫。WEP重要合夥人Mark Belrissimo、Roger Smith、Lisa Lourie和Marsha Dammerman以及Michael Stone將共同投資GEG。Mark Bellissimo和PBIEC已將威靈頓打造為全球馬術愛好者的首選目的地，該地每年有超過40週的時間舉辦各類馬術賽事和活動。PBIEC是冬季馬術節的舉辦地，冬季馬術節歷時13週，是全球規模首屈一指、持續時間最長的馬術運動盛會。來自43個國家的4,000個家庭、8,000匹馬和25萬名觀眾齊聚威靈頓，參賽者更是可以角逐超過1,200萬美元的獎金。近期的一項獨立經濟研究顯示，冬季馬術節每年為棕櫚灘縣帶來2.79億美元的總消費額和15萬過夜人次。GEG隸屬於Waterland Private Equity，後者管理的全球投資組合超過110億美元。

PBIEC經營16個賽場和2,500個馬廄，並為參賽者和觀眾提供各種專屬餐廳、購物場所、酒店和其他一流設施。PBIEC的管理層將保持不變，Mark Bellissimo繼續擔任執行長，Michael Stone擔任總裁，David Burton擔任營運長。GEG計畫將對PBIEC的各個領域進行重大投資，以確保其繼續是全球卓越的馬術場地，並提高其在歐洲、亞洲和南美洲的知名度。此次收購還包括表演場地擴建11英畝。為確保連續性，WEP的合夥人要求簽訂為期50年的場地使用限制權契約，從而保證在該場地進行美國馬術聯合會(USEF)和國際馬術聯合會(FEI)批准的比賽。USEF執行長Bill Moroney評論道：「我們很高興看到美國馬術運動一如既往地獲得持續投資。對世界一流設施、馬匹和騎士福利以及USEF和FEI賽事的重大投資，進一步印證各級市場對有組織的運動的需求。」GEG共同所有人兼執行長Andreas Helgstrand補充道：「冬季馬術節和PBIEC是國際馬術運動的知名品牌。透過攜手合作，我們將加強賽事品質，打造出全球市場領導者，以向新市場傳遞我們對馬術運動和馬術生活風尚的熱愛。」除馬術賽事外，集團還積極參與其他馬術投資，包括投資於Helgstrant Dressage、Ludger Beerbaum Stables、Helgstrand Jewellery以及馬術服裝和配飾公司Kingsland Equestrian 等。目前，以上專案的總收入為1.8億美元。

GEG現已在美國、德國和丹麥擁有場地。該夥伴關係不僅可使各方從知識共享中受益，還可強化PBIEC在場地障礙賽中的地位，Ludger Beerbaum Stables在此類比賽方面享有獨特的市場地位。此外，締結夥伴關係使集團可利用PBIEC的經驗並創建歐洲馬術賽事公司。場地障礙馬術比賽四次奧運金牌得主、Global Equestrian Group的共同所有人Ludger Beerbaum表示：「我們的目的是提供卓越的場地和頂尖賽事以促進馬術運動，並幫助全球騎士點燃熱情，實現夢想。收購PBIEC使我們目前已在美國擁有達成以上目標的完美場地，且隨著Riesenbeck International目前在德國的擴張，我們將擁有兩個頂尖的專業比賽場地。」Bellissimo補充道：「我們很高興與Andreas和Ludger合作，他們對馬術運動抱有極大熱情並投入大量精力。我們有大量機會將該項運動帶向新境界。」GEG和WEP目前正在評估在威靈頓擴大投資的機會，包括投資興建新的現代化全球盛裝舞步節比賽場地等。Bellissimo 將宣佈一項全面策略和一系列投資方案，提升威靈頓作為全球卓越馬術生活風尚目的地的地位，強化其國際吸引力。Waterland Nordic董事總經理Kaspar Kristiansen表示：「收購PBIEC，將奠定Global Equestrian Group成為馬術運動領域具有雄厚資金基礎和龐大成長機會的全球真正市場領導者的地位。」

關於棕櫚灘國際馬術中心

棕櫚灘國際馬術中心(PBIEC)由Mark Bellissimo和Wellington Searestrian Partners於2006年成立，旨在推動馬術運動和佛羅里達州威靈頓的轉型，威靈頓是全球馬術愛好者的首選目的地。PBIEC透過其旗下管理公司Equestrian Sport Productions，每年舉辦40週的馬術賽事和活動並舉辦冬季馬術節。冬季馬術節歷時13週，是全球規模首屈一指、持續時間最長的馬術運動，吸引了8,000多匹馬和來自50個州和43個國家的參賽者。冬季馬術節的觀眾超過25萬名。 www.pbiec.com

關於Global Equestrian Group

Global Equestrian Group是全球首屈一指的馬術運動集團，與國際知名的Helgstrand、Ludger Beerbaum Stables以及棕櫚灘國際馬術中心和私募股權公司Waterland建有策略性合作夥伴關係。集團擁有250名全職員工。Global Equestrian Group參與盛裝舞步賽、場地障礙賽和其他賽事活動，並擁有珠寶公司Helgstrand Jewerery和馬術服裝和配飾公司Kingsland Scestrian以及其他馬術運動方面的投資。www.globalequestriangroup.com

關於Waterland

Waterland是一家獨立私募股權投資集團，致力於支援企業家實現其成長目標。公司在第八輪融資中籌資26億歐元，憑藉該項融資帶來的大量財務資源及其產業專長，Waterland支援其旗下投資組合公司加速有機成長及透過收購促進成長。迄今為止，Waterland已向700多家公司進行投資。Waterland在私募股權公司中始終保持頂級投資評等，是唯一連續10年在HEC/道瓊私募股權績效排名中保持前五名的基金。Waterland旗下管理逾90億歐元的投資者投入資金，在丹麥、荷蘭、比利時，德國、瑞士、波蘭、法國、愛爾蘭和英國設有辦事處。www.waterland.nu

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