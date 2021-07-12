Global Equestrian Group、Waterland Private Equity和Wellington Equestrian Partners携手投资马术运动全球化

佛罗里达州惠灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Global Equestrian Group (GEG)首席执行官Andreas Helgstrand与Wellington Equestrian Partners (WEP)首席执行官Mark Belrissimo宣布达成前所未有的、专注于发展国际马术运动的合作关系。GEG将收购总部位于佛罗里达州惠灵顿的棕榈滩国际马术中心(PBIEC)，并投资于WEP的马术生活风尚计划。WEP重要合伙人Mark Belrissimo、Roger Smith、Lisa Lourie和Marsha Dammerman以及Michael Stone将共同投资于GEG。Mark Bellissimo和PBIEC已将惠灵顿打造为全球马术爱好者的首选目的地，该地每年有超过40周的时间举办各类马术赛事和活动。PBIEC是冬季马术节的举办地，冬季马术节历时13周，是全球规模首屈一指、持续时间最长的马术体育盛会。来自43个国家的4,000个家庭、8,000匹马和25万名观众齐聚惠灵顿，参赛骑手更是可以角逐超过1,200万美元的奖金。近期的一项独立经济研究表明，冬季马术节每年为棕榈滩县带来2.79亿美元的总消费额和15万过夜人次。GEG隶属于Waterland Private Equity，后者管理的全球投资组合超过110亿美元。

PBIEC设有16个赛场和2,500个马厩，为参赛者和观众提供各种专属餐厅、购物场所、酒店和其他一流设施。PBIEC的管理层将保持不变，Mark Bellissimo继续担任首席执行官，Michael Stone担任总裁，David Burton担任首席运营官。GEG计划将对PBIEC的各个领域进行重大投资，以确保其继续作为全球卓越的马术场地，并提高其在欧洲、亚洲和南美洲的知名度。此次收购还包括购买一块11英亩的土地以对表演场地进行扩建。为确保连续性，WEP的合伙人要求签订一份50年的场地使用限制权契约，从而保证在该场地进行美国马术联合会(USEF)和国际马术联合会(FEI)批准的比赛。USEF首席执行官Bill Moroney评论道：“我们很高兴看到美国马术运动一如既往地获得持续投资。对世界一流设施、马匹和骑手福利以及USEF和FEI赛事的重大投资，进一步印证各级市场对有组织的体育运动的需求。”GEG联合所有人兼首席执行官Andreas Helgstrand补充道：“冬季马术节和PBIEC是国际马术运动的知名品牌。通过携手合作，我们将加强赛事质量，打造出全球市场领导者，以向新市场传递我们对马术运动和马术生活风尚的热爱。”除马术赛事外，集团还积极参与其他马术投资，包括投资于Helgstrant Dressage、Ludger Beerbaum Stables、Helgstrand Jewellery以及马术服装和配饰公司Kingsland Equestrian 等。目前，以上项目的总收入为1.8亿美元。

GEG现已在美国、德国和丹麦拥有场地。该伙伴关系不仅可使各方从知识共享中受益，还可加强PBIEC在场地障碍赛中的地位，Ludger Beerbaum Stables在此类比赛方面享有独特的市场地位。此外，通过缔结伙伴关系，集团可利用PBIEC的经验创建一家欧洲马术赛事公司。 四枚场地障碍马术比赛奥运金牌得主、Global Equestrian Group的联合所有人Ludger Beerbaum表示：“我们的目的是通过提供卓越场地和顶尖赛事促进马术运动，并帮助全球骑手点燃激情，实现梦想。通过收购PBIEC，我们目前已在美国拥有实现以上目标的完美场地，且随着Riesenbeck International目前在德国的扩张，我们将拥有两个顶尖的专业比赛场地。”Bellissimo补充道：“我们很高兴与Andreas和Ludger合作，他们对马术运动抱有极大热情并投入了大量精力。我们有大量机会将该项运动带向新高度。”GEG和WEP目前正在评估对惠灵顿加大投资的机会，包括投资建立一个新的现代化的全球盛装舞步节比赛场地等。Bellissimo 将宣布一项全面战略和一系列投资方案，提升惠灵顿作为全球卓越马术生活风尚目的地的地位，增强其国际吸引力。Waterland Nordic董事总经理Kaspar Kristiansen表示：“收购PBIEC，将奠定Global Equestrian Group成为马术运动领域具有雄厚资金基础和巨大增长机遇的全球真正市场领导者的地位。”

关于棕榈滩国际马术中心

棕榈滩国际马术中心(PBIEC)由Mark Bellissimo和Wellington Searestrian Partners于2006年成立，旨在推动马术运动和佛罗里达州惠灵顿的转型，惠灵顿是全球马术爱好者的首选目的地。PBIEC通过其旗下管理公司Equestrian Sport Productions，每年组织40周的马术赛事和活动并举办冬季马术节。冬季马术节历时13周，是全球规模首屈一指、持续时间最长的马术运动，吸引了8,000多匹马和来自50个州和43个国家的参赛者。冬季马术节的观众超过25万名。 www.pbiec.com

关于Global Equestrian Group

Global Equestrian Group是一家全球领先的马术运动集团，与国际知名的Helgstrand、Ludger Beerbaum Stables以及棕榈滩国际马术中心和私募股权公司Waterland建有战略伙伴关系。集团拥有250名全职员工。Global Equestrian Group参与盛装舞步赛、场地障碍赛和其他赛事活动，并拥有珠宝公司Helgstrand Jewerery和马术服装和配饰公司Kingsland Scestrian以及其他马术运动方面的投资。www.globalequestriangroup.com

关于Waterland

Waterland是一家独立私募股权投资集团，致力于支持企业家实现其增长目标。公司在第八轮融资中筹资26亿欧元，凭借该项融资带来的大量财务资源及其行业专长，Waterland支持其旗下投资组合公司加速有机增长及通过收购促进增长。迄今为止，Waterland已向700多家公司进行投资。Waterland在私募股权公司中始终保持头部投资评级，是唯一连续10年在HEC/道琼斯私募股权绩效排名中保持前五的基金。Waterland旗下管理逾90亿欧元的投资者投入的资金，在丹麦、荷兰、比利时，德国、瑞士、波兰、法国、爱尔兰和英国设有办事处。www.waterland.nu

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。