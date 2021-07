AMRI devient Curia

AMRI is now Curia. Watch this video for more - including comments from John Ratliff, Chairman and CEO of Curia.

AMRI is now Curia. Watch this video for more - including comments from John Ratliff, Chairman and CEO of Curia.

ALBANY, NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Albany Molecular Research, Inc. (AMRI), l’une des principales organisations mondiales de recherche, développement et fabrication sous contrat au service des industries pharmaceutique et biopharmaceutique, a annoncé aujourd’hui qu’elle changerait de nom pour s’appeler Curia à compter du 12 juillet 2021. Ce nouveau nom vient renforcer le positionnement stratégique de la société comme façonnier mondial de bout en bout, qui met à profit son expertise scientifique et ses grandes capacités de recherche et de développement (R&D) au service de la fabrication commerciale afin de permettre à ses clients pharmaceutiques et biotechnologiques de mettre au point de nouveaux produits importants, à même d’améliorer la qualité de vie. Outre ce changement de nom, la société lance une nouvelle identité de marque, et notamment un nouveau site Web : CuriaGlobal.com.

Tiré d’un mot latin qui signifie « assemblée plénière », le nom Curia fait référence à la mission de la société, inspirée par les patients. Curia a récemment fêté ses trente ans de croissance depuis sa création à Albany, dans l’État de New York. Aujourd’hui, dotée d’une expertise de pointe qui lui permet d’aider ses clients à passer plus rapidement d’un concept à un impact véritable, la société propose tout un éventail de capacités mondiales de R&D et de fabrication commerciale. Curia emploie plus de 3 000 personnes sur 21 sites dans le monde, et notamment plus de 600 chimistes, 70 biologistes, 225 scientifiques confirmés et près de 400 spécialistes de la qualité et de la réglementation. L’engagement continu de la société en faveur d’une science qui évolue est démontré par ses 564 brevets en vigueur et le fait qu’elle produit plus de 20 traitements figurant sur la liste modèle des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la santé.

« Notre nouveau nom reflète la grande expertise commune de nos employés, l’étendue de nos produits, services et solutions, et notre détermination sans faille à aider nos clients à passer de la curiosité à un traitement », a déclaré John Ratliff, président-directeur général de Curia. « Notre nouvelle marque rend hommage à nos origines, fondées sur la recherche et l’innovation, tout en créant une plateforme qui appuie nos ambitions, celles d’une science qui change la vie, afin que nous puissions contribuer de plus en plus à améliorer le quotidien des patients. Ces trois dernières décennies, nous avons élargi et renforcé nos capacités pour devenir l’un des premiers fournisseurs de solutions de façonnier. Aujourd’hui, nous entamons un nouveau chapitre de notre histoire. »

À propos de Curia

Curia, anciennement connue sous le nom d’AMRI, est l’une des principales organisations de recherche, développement et fabrication sous contrat, offrant ses services de R&D et de fabrication commerciale aux industries pharmaceutique et biopharmaceutique. Les 3100 employés de Curia, déployés sur 21 sites aux États-Unis, en Europe et en Asie, aident ses clients à passer de la curiosité à un traitement. Découvrez-en plus sur CuriaGlobal.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.