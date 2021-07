Deenova prolonge sa lancée victorieuse en Italie avec un contrat public de 9 ans aux hôpitaux ASST de Vimercate

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova a révélé aujourd'hui au public que son remarquable succès sur le marché européen en 2020 s’est élargi progressivement à l’Italie durant l’année 2021, avec le récent appel d’offres remporté par Deenova aux hôpitaux ASST de Vimercate pour plusieurs robots unidose D1 comprenant 6 stations tout-en-un, 40 modules de codes à barres, un réfrigérateur et/ou des armoires de narcotiques, et l’utilisation continue des solutions pour médicaments unidose et multi-dose à services complets de premier ordre de Deenova.

Giorgio Pavesi, directeur général de Deenova en Italie, a déclaré : « C’est une confirmation de notre essor sur le marché européen qui a commencé en 2020, de combiner de nouveaux contrats commerciaux pour des robots et des services dans des hôpitaux de premier plan en Europe avec l’achat supplémentaire de technologies et de services complexes par d’anciens clients de Deenova, montrant clairement un niveau élevé de satisfaction constante avec nos solutions d’automatisation parmi notre clientèle existante, comme l’hôpital de Vimercate. »

Les hôpitaux ASST de Vimercate sont 5 hôpitaux ultramodernes pour les soins aigus et non aigus sur le territoire de la Brianza, où architecture, technologie et organisation visent toutes à mettre le patient au centre des parcours logistique et de diagnostic-thérapeutique. On retrouve parmi eux : l’hôpital de Vimercate, l’hôpital Presidium de Desio, l’hôpital de Carate Brianza, l’hôpital Presidium de Seregno et le Presidio Ospedaliera di Giussano avec environ 900 lits.

Christophe Jaffuel, directeur commercial chez Deenova, a déclaré : « Ces 2 derniers appels d'offres publics pluriannuels remportés (San Camillo et ASST Vimercate) mettent en lumière les principales caractéristiques propres de Deenova par rapport aux autres fournisseurs : des soins aux patients taillés pour la conformité, une meilleure sécurité et l'observance thérapeutique, et une disponibilité 24h/24 et 7j/7. »

Depuis 2004, Deenova est le fournisseur leader incontesté de solutions mécatroniques (robotique et automatisation) pour la traçabilité en circuit fermé des médicaments et des dispositifs médicaux dans le secteur des soins de santé, à tout moment et en tout lieu.

Les solutions uniques et entièrement intégrées de Deenova contribuent, et contribueront de plus en plus, à réduire la pression croissante à laquelle font face les professionnels de santé, à la fois pour améliorer la sécurité des patients, réduire les erreurs de traitement, réduire les déchets et le détournement de substances contrôlées, maîtriser les coûts et réduire l’écart entre l’augmentation de l’activité/du nombre de patients et la pénurie de personnel soignant.

Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables et jetables, avec des économies de coûts attendues comprises entre 15 et 25 %.

Veuillez visiter www.deenova.com pour de plus amples informations.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.