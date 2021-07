Jessica Springsteen, the daughter of Bruce Springsteen, is a regular competitor at PBIEC and will be representing the US at the Tokyo Olympics this year. (Photo: Business Wire)

WELLINGTON, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Andreas Helgstrand, CEO van Global Equestrian Group (GEG), en Mark Bellissimo, CEO van Wellington Equestrian Partners (WEP), kondigden een ongekende samenwerking aan gericht op de ontwikkeling van internationale paardensport. GEG verwerft het in Wellington, Florida gevestigde Palm Beach International Equestrian Centre (PBIEC) en zal investeren in WEP hippische lifestyle-initiatieven. De grootste partners van WEP, Mark Bellissimo, Roger Smith, Lisa Lourie en Marsha Dammerman, evenals Michael Stone zullen mede-investeren in GEG. Mark Bellissimo en PBIEC hebben Wellington omgevormd tot ‘s werelds eerste bestemming voor paardenliefhebbers, met wedstrijden en evenementen die elk jaar meer dan 40 weken duren. PBIEC is de thuisbasis van het Winter Equestrian Festival, dat 13 weken duurt en het grootste en langstlopende paardensportevenement ter wereld is. 4.000 families, 8.000 paarden en 250.000 toeschouwers uit 43 verschillende landen komen samen in Wellington om te strijden om meer dan 12 miljoen dollar aan prijzengeld. Een recent onafhankelijk economisch onderzoek belichtte de jaarlijkse economische impact van het Winter Equestrian Festival op Palm Beach County van 279 miljoen dollar aan totale uitgaven en 150.000 bednachten. GEG maakt deel uit van Waterland Private Equity, dat een wereldwijde investeringsportefeuille van meer dan 11 miljard dollar beheert.

