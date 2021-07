Le Global Equestrian Group, Waterland Private Equity, et Wellington Equestrian Partners unissent leurs forces pour investir dans la mondialisation des sports équestres

Jessica Springsteen, the daughter of Bruce Springsteen, is a regular competitor at PBIEC and will be representing the US at the Tokyo Olympics this year. (Photo: Business Wire)

WELLINGTON, Floride--(BUSINESS WIRE)--Andreas Helgstrand, PDG du Global Equestrian Group (GEG), et Mark Bellissimo, PDG de Wellington Equestrian Partners (WEP), ont annoncé un partenariat sans précédent axé sur le développement du sport équestre international. GEG va acquérir le Palm Beach International Equestrian Center (PBIEC) de Wellington, en Floride, et investira dans les initiatives de mode de vie équestre de WEP. Les principaux associés de WEP, Mark Bellissimo, Roger Smith, Lisa Lourie, et Marsha Dammerman ainsi que Michael Stone co-investiront dans GEG. Mark Bellissimo et PBIEC ont transformé Wellington en une destination mondiale de premier plan pour les amateurs de sports équestres en organisant des compétitions et des événements pendant plus de 40 semaines chaque année. PBIEC héberge le Festival équestre d'hiver de 13 semaines, l'évènement de sport équestre le plus important et le plus ancien du monde. 4000 familles, 8000 chevaux et 250 000 spectateurs de 43 pays convergent à Wellington pour s'affronter pour des prix totalisant plus de 12 millions USD. Une étude économique indépendante récente a mis en évidence l'impact économique annuel de 279 millions USD de dépenses totales et 150 000 nuitées du Festival équestre d'hiver sur le Comté de Palm Beach. GEG fait partie de Waterland Private Equity, qui gère un portefeuille d'investissement global de plus de 11 milliards USD.

PBIEC exploite 16 arènes de compétition, 2500 stalles, et fournit aux participants et aux spectateurs une variété de restaurants exclusifs, de shopping, d'espaces d'accueil, ainsi que d'autres installations de première classe. La gestion de PBIEC restera intacte, Mark Bellissimo conservant le poste de PDG, Michael Stone celui de président, et David Burton celui de directeur de l'exploitation. L'initiative GEG va lancer des investissements majeurs dans tous les domaines de l'installation pour faire en sorte que PBIEC continue d'être la destination de sport équestre prééminente dans le monde avec une exposition accrue en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. L'achat comprend une expansion de 11 acres du terrain de foire. Afin d'assurer la continuité, les partenaires WEP avaient besoin d'une restriction de titre de 50 ans sur le site, garantissant des spectacles USEF et FEI approuvés dans la propriété. Le PDG d'USEF, Bill Moroney, a commenté : « Comme toujours, nous sommes heureux de voir un investissement continu dans les sports équestres américains. L'engagement significatif en faveur d'installations de classe mondiale, le bien-être des chevaux et des cavaliers, et les compétitions USEF et FEI confirment la demande qui existe sur le marché pour un sport organisé, à tous les niveaux. » Andreas Helgstrand, co-propriétaire et PDG de GEG a ajouté : « Le Festival équestre d'hiver et PBIEC sont des marques fantastiques dans le sport équestre international. Ensemble, nous allons raffermir l'offre et créer un leader du marché mondial disséminant notre passion pour le sport et le mode de vie équestre sur de nouveaux marchés. » En-dehors des événements équestres, le Groupe est actif dans d'autres investissements équestres, notamment Helgstrand Dressage, Ludger Beerbaum Stables, Helgstrand Jewellery, et la société de vêtements et d'accessoires équestres Kingsland Equestrian. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires total de ces investissements combinés se monte à 180 millions USD.

GEG aura désormais des lieux d'évènements aux États-Unis, en Allemagne et au Danemark. Le partenariat bénéficiera du partage de connaissances et du positionnement renforcé de PBIEC dans le saut d'obstacles où Ludger Beerbaum Stables occupe une position unique sur le marché. En outre, le partenariat permet au Groupe de tirer profit de l'expérience de PBIEC et de créer une société d'événements de sports équestres européenne. « Notre objectif est d'optimiser le sport équestre en fournissant des lieux de rencontre de premier ordre et un sport de première classe permettant aux cavaliers du monde entier de réaliser leurs passions et leurs rêves. Avec l'acquisition de PBIEC, nous avons désormais le cadre parfait pour le faire aux États-Unis et, avec notre expansion actuelle de Riesenbeck International en Allemagne, nous aurons deux terrains de foire professionnels et attrayants de premier ordre », déclare Ludger Beerbaum, quatre fois médaillé d'or olympique en saut d'obstacles et co-propriétaire du Global Equestrian Group. Mark Bellissimo a ajouté : « Nous sommes ravis de collaborer avec Andreas et Ludger, dont la passion et l'engagement en faveur du sport équestre sont extraordinaires. Les opportunités abondent de porter le sport à un nouveau niveau. » GEG et WEP examinent actuellement d'autres possibilités d'investissement à Wellington, y compris un nouveau terrain de concours de Festival de dressage mondial ultra moderne. M. Bellissimo va également annoncer une stratégie globale et une série d'investissements visant à promouvoir Wellington en tant que destination de mode de vie équestre mondiale de premier ordre, renforçant ainsi son attrait à l'international. « L'acquisition de PBIEC fait du Global Equestrian Group un véritable leader sur le marché mondial en sports équestres avec une solide base financière et des opportunités de croissance prometteuses », déclare Kaspar Kristiansen, directeur général de Waterland Nordic.

À propos du Palm Beach International Equestrian Center

Le Palm Beach International Equestrian Center (PBIEC) a été fondé par Mark Bellissimo et Wellington Equestrian Partners en 2006 et a contribué à transformer à la fois le sport équestre et la position de Wellington, en Floride, en tant que destination mondiale de premier plan des amateurs de sports équestres. PBIEC organise 40 semaines d'événements et gère le Festival équestre d'hiver par le biais de sa société de gestion, Equestrian Sport Productions. Le Festival équestre d'hiver, qui s’étale sur 13 semaines, est l'évènement de sports équestres le plus important et le plus ancien du monde avec plus de 8000 chevaux et des participants de 50 états et 43 pays. Plus de 250 000 spectateurs assistent aux événements. www.pbiec.com

À propos du Global Equestrian Group

Le Global Equestrian Group, principal groupe de sports équestres au monde, est basé sur un partenariat stratégique entre Helgstrand et Ludger Beerbaum Stables de renommée internationale, ainsi que le Palm Beach International Equestrian Center et la société de financement par capitaux propres Waterland. Le Groupe compte 250 employés à plein temps. Le Global Equestrian Group exerce ses activités dans le domaine du dressage, du saut d'obstacles et des événements, ainsi que la société de bijouterie Helgstrand Jewellery, la société de vêtements et d'accessoires équestres Kingsland Equestrian, et d'autres investissements dans les sports équestres. www.globalequestriangroup.com

À propos de Waterland

Waterland est un groupe d'investissement privé indépendant qui aide les entrepreneurs à réaliser leurs ambitions de croissance. Avec des ressources financières substantielles provenant du huitième fonds de la société, d'un montant de 2,6 milliards d'euros, et une expertise sectorielle engagée, Waterland permet à ses sociétés de portefeuille d'accélérer leur croissance, tant sur le plan organique que par le biais d'acquisitions. À ce jour, Waterland a investi dans plus de 700 entreprises. Waterland obtient régulièrement des notations d'investissement de haut niveau parmi les sociétés de capital-investissement et est le seul fonds à figurer régulièrement dans le top 5 du classement HEC/Dow Jones Private Equity Performance Ranking depuis 10 ans. Waterland gère plus de 9 milliards d'euros d'engagements d'investisseurs et possède des bureaux au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Pologne, en France, en Irlande, et au Royaume-Uni. www.waterland.nu