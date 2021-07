Global Equestrian Group, Waterland Private Equity, e Wellington Equestrian Partners unem forças para investir na globalização de esportes equestres

Jessica Springsteen, the daughter of Bruce Springsteen, is a regular competitor at PBIEC and will be representing the US at the Tokyo Olympics this year. (Photo: Business Wire)

WELLINGTON, Fla. EUA--(BUSINESS WIRE)--Andreas Helgstrand, diretor executivo do Global Equestrian Group (GEG), e Mark Bellissimo, diretor executivo da Wellington Equestrian Partners (WEP), anunciaram uma parceria sem precedentes focada no desenvolvimento do esporte equestre internacional. O GEG adquirirá o Centro Equestre Internacional de Palm Beach (Palm Beach International Equestrian Center, PBIEC) baseado em Wellington, Flórida e investirá em iniciativas de estilo de vida equestre da WEP. Os maiores parceiros da WEP, Mark Bellissimo, Roger Smith, Lisa Lourie e Marsha Dammerman, além de Michael Stone coinvestirão no GEG. Mark Bellissimo e o PBIEC transformaram Wellington em um dos destinos de destaque no mundo para entusiastas equestres, com competições e eventos durante mais de 40 semanas anualmente. O PBIEC é lar do Festival Equestre de Inverno, que dura 13 semanas e é o maior e mais longo evento de esportes equestres do mundo. São 4.000 famílias, 8.000 cavalos e 250.000 espectadores de 43 países que se reúnem em Wellington para competir por mais de US$ 12 milhões em prêmios em dinheiro. Um estudo econômico independente recente destacou que o impacto econômico anual do Festival Equestre de Inverno no condado de Palm Beach é de US$ 279 milhões em gastos totais e 150.000 diárias de hospedagem. O GEG é parte da Waterland Private Equity, que administra um portfólio de investimentos globais superior a US$ 11 bilhões.

O PBIEC opera 16 arenas de competição, 2.500 baias, e oferece aos participantes e espectadores uma variedade exclusiva de restaurantes, lojas, áreas de hospitalidade e outras instalações de primeira classe. A administração do PBIEC permanecerá inalterada, com Mark Bellissimo como diretor executivo, Michael Stone como presidente e David Burton como diretor de operações. A iniciativa GEG lançará importantes investimentos em todas as áreas da instalação, garantindo que o PBIEC continue sendo o local mais importante para esportes equestres no mundo, com aumento de exposição na Europa, Ásia e América do Sul. A aquisição inclui uma expansão de 11 acres do Showgrounds. Para garantir a continuidade, os parceiros WEP exigiram uma restrição de escritura de 50 anos no local que garante que a USEF e a FEI sancionaram eventos na propriedade. Bill Moroney, diretor executivo da USEF, comentou: “Como sempre, é um prazer ver um investimento contínuo no esporte equestre norte-americano. Isso significa compromisso com instalações, bem-estar dos cavalos e jóqueis de classe mundial, e as competições USEF e FEI validam a demanda do mercado, em todos os níveis, por esporte organizado”. Andreas Helgstrand, coproprietário e diretor executivo do GEG acrescentou: “O Festival Equestre de Inverno e o PBIEC são marcas fantásticas no esporte equestre internacional. Juntos, reforçaremos a oferta e criaremos uma líder no mercado global espalhando nossa paixão pelo esporte e estilo de vida equestre para novos mercados.” Além de eventos equestres, o Grupo atua em outros investimentos equestres incluindo a Helgstrand Dressage, Ludger Beerbaum Stables, Helgstrand Jewellery, e a empresa de vestuário e acessórios equestres Kingsland Equestrian. No momento, a receita total combinada é de US$ 180 milhões.

O GEG agora terá locais de eventos nos EUA, Alemanha e Dinamarca. A parceria se beneficiará do compartilhamento de conhecimento e de uma posição reforçada do PBIEC no hipismo, onde a Ludger Beerbaum Stables detém uma posição única no mercado. Além disso, a parceria permite que o Grupo alavanque a experiência do PBIEC e crie uma empresa europeia de eventos de esportes equestres. “Nosso objetivo é aprimorar o esporte equestre fornecendo locais superiores e esporte de ponta para que jóqueis de todo o mundo possam viver suas paixões e sonhos. Com a aquisição do PBIEC agora temos o cenário perfeito para fazer isso nos EUA, e com nossa atual expansão da Riesenbeck International na Alemanha teremos dois locais para eventos de ponta, profissionais e atraentes”, afirma Ludger Beerbaum, quatro vezes medalha de ouro em Olimpíadas em salto e coproprietário do Global Equestrian Group. Bellissimo acrescentou: “Estamos felizes em colaborar com Andreas e Ludger, que possuem uma extraordinária paixão e compromisso com o esporte equestre. Surgem oportunidades para levar o esporte a um novo nível”. O GEG e a WEP estão avaliando oportunidades adicionais de investimentos em Wellington, incluindo um novo local de exibição do Festival Global de Adestramento de última geração. Bellissimo anunciará uma estratégia completa e uma série de investimentos para elevar Wellington como o melhor destino de estilo de vida equestre do mundo, reforçando assim sua atratividade internacional. “A aquisição do PBIEC estabelece o Global Equestrian Group como um verdadeiro líder de mercado em esportes equestres, com uma sólida base financeira e animadoras oportunidades de crescimento”, afirma Kaspar Kristiansen, diretor administrativo da Waterland Nordic.

Sobre o Centro Equestre Internacional de Palm Beach

O Centro Equestre Internacional de Palm Beach (PBIEC) foi fundado por Mark Bellissimo e pela Wellington Equestrian Partners em 2006 e contribuiu para transformar tanto a posição do esporte equestre quanto de Wellington, Flórida como o melhor destino do mundo para entusiastas equestres. O PBIEC organiza 40 semanas de eventos e opera o Festival Equestre de Inverno através da sua empresa Equestrian Sport Productions. O Festival Equestre de Inverno, realizado durante 13 semanas, é o maior e mais longo evento de esportes equestres do mundo, com mais de 8.000 cavalos e participantes de 50 estados e 43 países. Mais de 250.000 espectadores participam dos eventos. www.pbiec.com

Sobre o Global Equestrian Group

O Global Equestrian Group é o grupo líder mundial em esportes equestres, baseado em uma parceria estratégica entre as internacionalmente aclamadas Helgstrand e a Ludger Beerbaum Stables, além do Centro Equestre Internacional de Palm Beach e da empresa de capital privado Waterland. O Grupo possui 250 funcionários em tempo integral. O Global Equestrian Group possui atividades em adestramento, saltos e eventos, além da joalheria Helgstrand Jewellery e da empresa de vestuário e acessórios equestres Kingsland Equestrian, entre outros investimentos em esportes equestres. www.globalequestriangroup.com

Sobre a Waterland

A Waterland é um grupo de investimento de capital privado independente que apoia empreendedores para concretizarem suas ambições de crescimento. Com recursos financeiros substanciais do oitavo fundo de EUR 2,6 bilhões da empresa e experiência dedicada ao setor, a Waterland possibilita que as empresas do seu portfólio alcancem crescimento acelerado tanto organicamente quanto através de aquisições. Até hoje, a Waterland já investiu em mais de 700 empresas. A Waterland alcança consistentemente classificações de investimento de primeira linha entre empresas de capital privado e é o único fundo que aparece regularmente entre os cinco maiores na Classificação de desempenho de capital privado HEC/Dow Jones há dez anos. A Waterland administra mais de EUR 9 bilhões de garantias de investidores e possui escritórios na Dinamarca, Holanda, Bélgica, Alemanha, Suíça, Polônia, França, Irlanda e Reino Unido. www.waterland.nu

