NEW DELHI--(BUSINESS WIRE)--Tech Mahindra, fournisseur leader de transformation numérique, ainsi que de services et solutions de conseil et de restructuration d’entreprise, annonce sa collaboration avec des entreprises, des universitaires et des conseillers sectoriels, afin de créer un « Conseil consultatif sur le cloud ». Le conseil consultatif sur le cloud travaillera sur l’accélération de la transformation cloud et établira une feuille de route robuste pour offrir aux entreprises agilité commerciale et avantage concurrentiel. Les membres du Conseil consultatif sur le cloud ont enregistré un chiffre d’affaires total d’environ 2 285 milliards USD, et dépensent chaque année 200 milliards USD en technologies.

Le Conseil consultatif sur le cloud (Cloud Advisory Board, CAB) se composera d’un comité de 30 membres issus de 3 régions (continent américain, EMOA et Asie-Pacifique), représentant les meilleurs organisations, experts, universitaires, conseillers sectoriels au monde des industries bancaire, de la fabrication, des télécommunications, de la vente au détail, de la logistique, et de la santé, entre autres. L’objectif du conseil consultatif consiste à favoriser une communication ouverte entre les différentes parties prenantes, afin d’élaborer une stratégie cohérente en matière d’adoption et de mise en œuvre cloud.

Vivek Gupta, directeur mondial des services cloud, Tech Mahindra, a déclaré : « Une approche prioritairement axée sur le cloud s’inscrit aujourd’hui au cœur de l’informatique d’entreprise et de l’aventure de transformation numérique des clients. Nous sommes heureux d’annoncer la création du Conseil consultatif sur le cloud, qui favorisera les mises en relation d’homologues utiles entre leaders. Le conseil fournira une perspective cruciale à l’heure où nous travaillons avec nos clients afin d’accélérer la transformation cloud pour les entreprises, tout en les aidant à concevoir, développer et déployer une stratégie de cloud hybride personnalisée. »

Ceci réaffirme la position de Tech Mahindra en tant que leader dominant dans le secteur du cloud, focalisé sur la fourniture de renseignements et conseils clés relatifs aux futures technologies d’hyperscale, qui permettent aux clients de tirer parti de leurs investissements cloud. Tech Mahindra possède un solide réseau d’alliances afin de fournir une orientation stratégique et une approche publique dans les environnements de cloud public, privé et hybride.

Manuj Desai, directeur mondial de l’information chez Sterlite Technologies, a déclaré : « Je suis enchanté de faire partie du Conseil consultatif sur le cloud de Tech Mahindra. Il s’agit d’une initiative unique et exceptionnelle, et je suis persuadé que l’expérience et les commentaires précieux de tous les membres permettront à l’industrie de renforcer sa feuille de route cloud. »

Satoshi Kitsuki, vice-président exécutif de Wismettac Foods, a déclaré : « Je suis heureux de faire partie du Conseil consultatif sur le cloud de Tech Mahindra, dans la mesure où cela me permettra d’entrer étroitement en relation avec plusieurs leaders d’opinion spécialisés dans le cloud et issus de différents domaines et secteurs. »

Dans le cadre de la structure NXT.NOW, qui vise à améliorer l’« Expérience axée sur l’homme », Tech Mahindra met l’accent sur l’exploitation des technologies de pointe et l’expérience de plus de 350 engagements cloud actifs, ainsi que sur les structures et accélérateurs de pointe.

À propos de Tech Mahindra

Tech Mahindra offre des expériences numériques innovantes et orientées client permettant aux entreprises, aux collaborateurs et à la société dans son ensemble de progresser. Notre société pèse 5,1 milliards USD, emploie plus de 121 000 professionnels dans 90 pays et dessert 1007 clients internationaux, y compris des entreprise du classement Fortune 500. Nous nous concentrons sur l’exploitation des technologies de nouvelle génération, notamment la 5G, la blockchain, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, et d’autres, pour permettre à nos clients mondiaux de bénéficier d’une transformation numérique de bout en bout. Tech Mahindra est l’une des marques à la croissance la plus rapide et la société figure parmi les 15 plus grands fournisseurs de services informatiques au monde. Tech Mahindra a émergé de manière constante comme un leader du développement durable et a été reconnue par Corporate Knights comme l’une des « 100 entreprises globales les plus durables en 2021 dans le monde ». Avec le cadre NXT.NOW, Tech Mahindra vise à améliorer « l’expérience centrée sur l’homme » pour notre écosystème et à promouvoir une collaboration à grande échelle grâce à des synergies issues d’un solide portefeuille d’entreprises. Nous visons à offrir aujourd’hui les expériences de demain et pensons que « L’avenir c’est maintenant ».

Nous faisons partie du groupe Mahindra, une fédération d’entreprises dont le chiffre d’affaires s’élève à 19,4 milliards USD qui permet aux gens de s’élever grâce à des solutions de mobilité innovantes, de favoriser la prospérité rurale, d’améliorer la vie urbaine, de développer de nouvelles entreprises et d’épanouir les collectivités. Le groupe occupe une position de leader dans les véhicules utilitaires, les technologies de l’information, les services financiers et la propriété de résidences de villégiature en Inde, en plus d’être la plus grande entreprise de tracteurs au monde en volume. Mahindra bénéficie également d’une forte présence dans les énergies renouvelables, l’agroalimentaire, la logistique et la promotion immobilière. Depuis son siège situé en Inde, Mahindra emploie plus de 256 000 personnes dans 100 pays.

Communiquez avec nous sur www.techmahindra.com

Nos plateformes de réseaux sociaux

Facebook : https://www.facebook.com/TechMahindra

Twitter : https://twitter.com/Tech_Mahindra

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tech-mahindra/

YouTube : https://www.youtube.com/user/techmahindra09

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.