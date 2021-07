Tech Mahindra anuncia um ‘Cloud Advisory Board’ com 30 empresas e consultores da indústria

NOVA DELI--(BUSINESS WIRE)--A Tech Mahindra, fornecedora líder de serviços e soluções de transformação digital, consultoria e reengenharia de negócios, anunciou a colaboração com empresas, acadêmicos e consultores do setor para constituir um ‘Conselho Consultivo em Nuvem’. O conselho consultivo da nuvem trabalhará para acelerar a transformação da nuvem e construir um roteiro robusto para agilidade de negócios e vantagem competitiva para as empresas. Os constituintes do Cloud Advisory Board têm uma receita total de cerca de 2.285 bilhões de dólares e gastam aproximadamente 200 bilhões de dólares em tecnologia anualmente.

O Conselho Consultivo da Nuvem (Cloud Advisory Board, CAB) será um órgão de 30 membros com 3 escritórios regionais - Américas, EMEA e APAC, representando as principais organizações do mundo, especialistas, acadêmicos, consultores da indústria de manufatura, telecomunicações, varejo, logística, bancos, saúde, entre outros. O objetivo do conselho é permitir a comunicação aberta entre várias partes interessadas para construir uma adoção de nuvem coesa e estratégia de implementação.

Vivek Gupta, diretor global de serviços de nuvem da Tech Mahindra, disse, “Uma abordagem que prioriza a nuvem é fundamental para a TI corporativa e a jornada de transformação digital do cliente hoje. Temos o prazer de anunciar a formação do Conselho Consultivo da Nuvem, que facilitará a conexão ponto a ponto significativa entre os líderes. O conselho fornecerá uma perspectiva vital enquanto trabalhamos com nossos clientes para ajudar a acelerar a transformação da nuvem para empresas, ajudando-as a projetar, desenvolver e implantar uma estratégia de nuvem híbrida personalizada.”

Isso reitera a posição da Tech Mahindra como líder dominante em nuvem, focada em fornecer insights e conselhos importantes sobre as tecnologias de hiperescala que estão por vir, permitindo que os clientes lucrem com seus investimentos em nuvem. A Tech Mahindra tem uma forte rede de alianças para fornecer direção estratégica e uma abordagem tática em ambientes de nuvem pública, privada e híbrida.

Manuj Desai, diretor global de informações da Sterlite Technologies, disse: “Estou extremamente satisfeito por fazer parte do Conselho Consultivo de Nuvem da Tech Mahindra. É uma ótima e única iniciativa, e estou totalmente confiante de que a experiência e o feedback valioso de todos os membros serão úteis para fortalecer o roteiro da nuvem para o setor.”

Satoshi Kitsuki, vice-presidente executivo da Wismettac Foods, disse: “Estou animado por fazer parte do Conselho Consultivo de Nuvem da Tech Mahindra, pois isso me dará a oportunidade de me conectar de perto com os líderes do pensamento em nuvem de diferentes domínios e setores”.

Como parte da estrutura NXT.NOW, que visa melhorar a 'Experiência Centrada no Homem', a Tech Mahindra tem um foco profundo no aproveitamento de tecnologias de ponta e experiência de mais de 350 compromissos de nuvem ativos e estruturas de última geração e aceleradores.

Sobre Tech Mahindra

A Tech Mahindra oferece experiências digitais inovadoras e centradas no cliente, permitindo que empresas, associados e a sociedade cresçam. Somos uma organização de US$ 5,1 bilhões com mais de 121.000 profissionais em 90 países, ajudando 1.007 clientes globais, incluindo empresas Fortune 500. Estamos focados em alavancar tecnologias de próxima geração, incluindo 5G, Blockchain, Cibersegurança, Inteligência Artificial e muito mais, para permitir a transformação digital de ponta a ponta para clientes globais. A Tech Mahindra é uma das marcas de crescimento mais rápido e está entre os 15 maiores provedores de serviços de TI em todo o mundo. A Tech Mahindra tem emergido consistentemente como líder em sustentabilidade e é reconhecida entre as "100 empresas mais sustentáveis ​​do mundo em 2021" pela Corporate Knights. Com a estrutura NXT.NOW, a Tech Mahindra tem como objetivo aprimorar a "Experiência Centrada no Homem" para o nosso ecossistema e impulsionar a ruptura colaborativa com sinergias decorrentes de um portfólio robusto de empresas. Nosso objetivo é entregar as experiências de amanhã hoje e acreditamos que o ‘Futuro é Agora’.

Fazemos parte do Mahindra Group, uma federação de empresas de US$ 19,4 bilhões que permite às pessoas crescer por meio de soluções de mobilidade inovadoras, impulsionando a prosperidade rural, melhorando a vida urbana, fomentando novos negócios e fomentando comunidades. Ela desfruta de uma posição de liderança em veículos utilitários, tecnologia da informação, serviços financeiros e propriedade de férias na Índia e é a maior empresa de tratores do mundo em volume. Possui também forte atuação em energias renováveis, agronegócio, logística e incorporação imobiliária. Com sede na Índia, a Mahindra emprega mais de 256.000 pessoas em 100 países.

