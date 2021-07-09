初步業績：德國郵政DHL集團在締造創紀錄的季度盈餘後調高指引，再次宣佈向員工發放「疫情獎金」

德國波恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的物流公司德國郵政DHL集團（Deutsche Post DHL Group，股票代碼：DPW）今天公佈2021年第二季的初步業績。同時，對現行財務年度和2023年的展望也有所調高。此外，公司還決定為全球約55萬名員工發放一次性的疫情獎金1。第二季的初步營業利潤(EBIT)達到創紀錄的20.75億歐元左右（2020年第二季為9.12億歐元），比上年同期增加了一倍多。由於經營業績表現出色，集團已將2021年的息稅前利潤(EBIT)展望調高至70億歐元以上（迄今：超過67億歐元）。2023年的息稅前利潤中期展望現在預期將超過74億歐元（迄今：超過70億歐元）。

德國郵政DHL集團執行長Frank Appel表示：「第二季再次證明全球貿易量繼續復甦，電子商務的繁榮也可望持續，我們從這兩方面都受益匪淺。所有部門繼續在全球全速運作並締造兩位數的息稅前利潤成長率。我們要感謝全體員工，他們在世界各地完成了出色的工作，理應再獲得一筆疫情獎金。」

集團將再次發放約兩億歐元的一次性疫情獎金

為了感謝他們在疫情期間的不懈努力，集團決定再次向全球每位員工發放300歐元2的疫情獎金。這筆一次性付款的對象是所有部門和國家的大約55萬名同事。不包括高階主管。相應的約兩億歐元支出將計入2021年第三季，並已包含在更新後的2021年盈餘展望中。

所有部門的盈餘都大幅增長

所有部門的業績都大幅超越上一年的業績。2021年第二季，網路設備使用率一直居高不下。所有網路的B2C出貨量仍然超過去年，同時B2B業務的復甦動力繼續增強。與此同時，海運和空運市場運力緊張的局面沒有改變。

快遞：快遞部門的息稅前利潤在2021年第二季達到約11.7億歐元，而上年同期為5.65億歐元。

全球貨運代理和貨運：2021年第二季全球貨運代理和貨運部門的息稅前利潤約為3.15億歐元，也明顯高於上年同期的1.9億歐元。

供應鏈：供應鏈的息稅前利潤在2021年第二季達到約1.95億歐元。在2020年第二季的疫情大流行初期階段，息稅前利潤為3300萬歐元。

電子商務解決方案：電子商務解決方案部門2021年第二季的息稅前利潤約為1.15億歐元，遠遠高於去年第二季的100萬歐元。

德國郵政和包裹：2021年第二季德國郵政和包裹部門的息稅前利潤約為3.15億歐元（2020年第二季為2.64億歐元）。

現金流持續強勁增長，為業務的良好發展提供支撐。2021年第二季的自由現金流超過8億歐元（2020年第二季為6.05億歐元）。2021年上半年的自由現金流目前超過20億歐元（2020年上半年為1.96億歐元）。

由於預期高出貨量保持不變和效率改善，盈餘展望有所調高

鑑於盈餘呈現持續成長態勢，集團2021年的息稅前利潤預計將超過70億歐元（迄今：超過67億歐元）。這包括約2億歐元的一次性疫情獎金的額外支出。集團預測2021年全年的自由現金流將超過32億歐元（迄今：超過30億歐元）。2021年的總資本支出預計將達到約39億歐元（迄今：約38億歐元）。2021年全年集團稅率將達到28%，是此前指引範圍26%-28%的偏高值。

集團2023年息稅前利潤的中期指引目前預期為超過74億歐元（之前預期：超過70億歐元）。2021年至2023年自由現金流的合計指引保持不變，約為90億歐元。2021年至2023年期間資本支出總額的累計展望也確認為約110億歐元。

2021年第二季/上半年的全面揭露將按計畫於2021年8月5日公佈。

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關於德國郵政DHL集團：德國郵政DHL集團是全球首屈一指的物流公司。該集團將人與市場聯繫起來，是全球貿易的推動者。它立志成為全球客戶、員工和投資人的首選。集團透過負責任的商業實務、企業公民意識和環保活動，而對世界有所貢獻。德國郵政DHL集團的目標是到2050年成為零排放物流。

德國郵政DHL集團擁有兩個強大的品牌：德國郵政(Deutsche Post)是歐洲首屈一指的郵政服務公司。DHL提供全面的國際快遞、貨運、供應鏈管理服務以及電子商務物流解決方案。德國郵政DHL集團在全球220多個國家和地區擁有約57萬名員工。集團2020年的營收超過660億歐元。

服務全世界的獨一無二的物流公司。

1 每位專職員工300歐元

2 每位專職員工300歐元

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