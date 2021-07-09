初步业绩：德国邮政敦豪集团在实现创纪录的季度收益后提高指引，再次宣布为员工发放“疫情奖金”

德国波恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的物流公司德国邮政敦豪集团（Deutsche Post DHL Group，股票代码：DPW）今天公布了2021年第二季度的初步业绩。同时，对当前财务年度和2023年的展望也有所提高。此外，公司还决定为全球约55万名员工发放一次性的疫情奖金1。第二季度的初步营业利润(EBIT)达到了创纪录的20.75亿欧元左右（2020年第二季度为9.12亿欧元），比上年同期增长了一倍多。由于经营业绩表现出色，集团已将2021年的息税前利润(EBIT)预期上调至70亿欧元以上（迄今：超过67亿欧元）。2023年的息税前利润中期展望预计将超过74亿欧元（迄今：超过70亿欧元）。

德国邮政敦豪集团首席执行官Frank Appel表示：“第二季度再次证明，全球贸易量在继续复苏，电子商务的繁荣也是可持续的，我们从这两个方面都受益匪浅。所有部门继续在全球范围内全速运作，实现了两位数的息税前利润增长率。我们要感谢我们的员工，他们在世界各地完成了出色的工作，理应再获得一笔疫情奖金。”

集团将再次发放约两亿欧元的一次性疫情奖金

为了感谢他们在疫情期间做出的不懈努力，集团决定再次向全球每位员工发放300欧元2的疫情奖金。这笔一次性付款的对象是所有部门和国家的大约55万名同事。不包括高管。相应的约两亿欧元的支出将计入2021年第三季度，并已包含在更新后的2021年收益展望中。

所有部门的收益都实现了大幅增长

所有部门的业绩都大幅超过了上一年的业绩。2021年第二季度，网络设备使用率一直居高不下。所有网络的B2C出货量仍然领先于去年，同时B2B业务的复苏势头继续增强。与此同时，海运和空运市场运力紧张的局面没有改变。

快递：快递部门的息税前利润在2021年第二季度达到约11.7亿欧元，而上年同期为5.65亿欧元。

全球货运代理和货运：2021年第二季度全球货运代理和货运部门的息税前利润约为3.15亿欧元，也明显高于上年同期的1.9亿欧元。

供应链：供应链的息税前利润在2021年第二季度达到约1.95亿欧元。在2020年第二季度，疫情大流行的初始阶段，息税前利润为3300万欧元。

电子商务解决方案：电子商务解决方案部门2021年第二季度的息税前利润约为1.15亿欧元，明显高于去年第二季度的100万欧元。

德国邮政和包裹：2021年第二季度德国邮政和包裹部门的息税前利润约为3.15亿欧元（2020年第二季度为2.64亿欧元）。

现金流持续强劲增长，为业务的积极发展提供了支撑。2021年第二季度的自由现金流超过8亿欧元（2020年第二季度为6.05亿欧元）。2021年上半年的自由现金流目前超过20亿欧元（2020年上半年为1.96亿欧元）。

由于预期高出货量保持不变和效率提高，盈利前景有所提高

鉴于持续的盈利势头，集团2021年的息税前利润预计将超过70亿欧元（迄今：超过67亿欧元）。这包括约2亿欧元的一次性疫情奖金的额外支出。集团预计2021年全年的自由现金流将超过32亿欧元（迄今：超过30亿欧元）。2021年的总资本支出预计将达到约39亿欧元（迄今：约38亿欧元）。2021年全年集团税率将达到28%，是此前指引范围26%-28%的上限。

集团2023年息税前利润的中期指引目前预计将超过74亿欧元（之前预计：超过70亿欧元）。2021年至2023年自由现金流的合计指引保持不变，约为90亿欧元。2021年至2023年期间资本支出总额的累计预期也被确认为约110亿欧元。

2021年第二季度/上半年的全面披露将按计划于2021年8月5日公布。

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关于德国邮政敦豪集团：德国邮政敦豪集团是世界领先的物流公司。该集团将人与市场联系起来，是全球贸易的推动者。它立志成为全球客户、员工和投资者的首选。集团通过负责任的商业实践、企业公民意识和环保活动为世界做出贡献。德国邮政敦豪集团的目标是到2050年实现零排放物流。

德国邮政敦豪集团拥有两个强大的品牌：德国邮政(Deutsche Post)是欧洲领先的邮政服务公司。敦豪(DHL)提供全面的国际快递、货运、供应链管理服务以及电子商务物流解决方案。德国邮政敦豪集团在全球220多个国家和地区拥有约57万名员工。集团2020年营收超过660亿欧元。

服务全世界的独一无二的物流公司。

1 每位全职员工300欧元

2 每位全职员工300欧元

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