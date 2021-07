Purus Marine annuncia un accordo per acquisire un service operation vessel per l'eolico offshore

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Purus Marine, una holding nel settore marittimo proprietaria di imbarcazioni e attrezzature per le infrastrutture rispettose dell'ambiente, oggi ha annunciato un accordo per acquisire un grande service operation vessel (“SOV”) per l'eolico offshore. Il SOV è attualmente in fase di costruzione e verrà consegnato direttamente in un time charter pluriennale con un'importante azienda europea di energia rinnovabile all'inizio del 2022. Il SOV è una nave ibrida-elettrica che offre le migliori prestazioni ambientali nella sua categoria ed è “pronta al servizio a zero emissioni” con opzioni future di batteria/ricarica e cella di combustibile più grandi. Un'importante azienda norvegese gestore e proprietaria di navi fornirà i servizi tecnici e commerciali per il SOV.

“ Questo SOV con tecnologia avanzata per l'ambiente si allinea idealmente con la nostra missione di de-carbonizzazione del settore marittimo, non solo riducendo le emissioni di carbonio oggi, ma anche con il potenziale di operare con zero emissioni in futuro,” ha spiegato Julian Proctor, Chief Executive Officer di Purus Marine. “ Siamo fieri di fornire questa attrezzatura per le infrastrutture marina di importanza critica per sostenere la produzione di energia rinnovabile offshore”.

“ Siamo lieti di avere un accordo per acquisire il nostro primo SOV, segnando così il primo passo per raggiungere il traguardo di Purus Marine di possedere una flotta di SOV di rilievo mondiale che offre assistenza al settore eolico offshore”, ha dichiarato Svein Engh, consulente senior e membro del consiglio di amministrazione di Purus Marine. “ Questo è solo l'inizio in quanto Purus Marine prevede di effettuare ulteriori acquisizioni nel settore eolico offshore, oltre che in altri settori marittimi nell'arco del prossimo anno”.

Informazioni su Purus Marine

Purus Marine è una holding marittima proprietaria di imbarcazioni e attrezzature per infrastrutture rispettose dell'ambiente, proposte con noleggio a lungo termine a selezionati utenti finali. La Società offre servizi a una vasta gamma di segmenti marittimi, come spedizioni industriali, navigazione a corto raggio, traghetti, eolico offshore e risanamento ambientale. Purus Marine supporta la transizione del settore verso un futuro sostenibile e a zero emissioni grazie alle sue imbarcazioni e attrezzature per infrastrutture che riducono le emissioni di carbonio e l'inquinamento oceanico. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.purusmarine.com.

