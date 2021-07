Purus Marine kondigt overeenkomst aan voor overname van dienstvaartuig voor offshore windenergie

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Purus Marine, een maritieme holding die ecologisch geavanceerde schepen en infrastructuurapparatuur bezit, heeft vandaag een overeenkomst aangekondigd voor de aankoop van een groot dienstvaartuig voor offshore windenergie (Service Operation Vessel, 'SOV'). De SOV is momenteel in aanbouw en zal vanaf begin 2022 rechtstreeks worden geleverd in een meerjarig tijdbevrachtingscontract met een toonaangevend Europees bedrijf voor hernieuwbare energie. De SOV is een hybride-elektrisch vaartuig dat de beste milieuprestaties in zijn klasse biedt en klaar is voor nulemissie met toekomstige grotere batterij-/oplaad- en brandstofcelopties. Een vooraanstaande Noorse scheepsmanager en -eigenaar zal technische en commerciƫle diensten verlenen aan de SOV.

" Deze milieuvriendelijke SOV sluit goed aan bij onze missie om de maritieme industrie koolstofarm te maken, niet alleen door vandaag de CO2-uitstoot te verminderen, maar ook met het potentieel om in de toekomst zonder uitstoot te werken," aldus Julian Proctor, Chief Executive Officer van Purus Marine. " We zijn er trots op deze kritieke uitrusting voor maritieme infrastructuur te leveren om de opwekking van offshore hernieuwbare energie te ondersteunen."

" We zijn verheugd dat we een overeenkomst hebben gesloten om onze eerste SOV te verwerven, wat de eerste stap markeert in het bereiken van het doel van Purus Marine om een toonaangevende vloot van SOV's te bezitten die de offshore windindustrie bedient," stelde Svein Engh, Senior Advisor en een bestuurslid van Purus Marine. " Dit is slechts het begin, aangezien Purus Marine verwacht het komende jaar extra acquisities te doen in offshore wind en andere maritieme sectoren."

Over Purus Marine

Purus Marine is een maritieme holding die ecologisch geavanceerde schepen en infrastructuurapparatuur bezit, die voor lange termijn worden gecontracteerd aan hoogwaardige eindgebruikers. Het bedrijf bedient een breed scala aan maritieme sectoren, waaronder de industriƫle scheepvaart, shortsea, veerboten, offshore wind en milieusanering. Purus Marine zet zich in om de transitie van de maritieme industrie naar een koolstofvrije en duurzame toekomst te ondersteunen door schepen en infrastructuurapparatuur in handen te hebben die de koolstofemissies en oceaanvervuiling verminderen. Ga voor meer informatie naar www.purusmarine.com.

