FinTech CleverCards assume il veterano dei pagamenti Giuseppe Di Marco da Soldo

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Giuseppe Di Marco è entrato a far parte di CleverCards come Senior Vice President for Business Development Europe & Managing Director di CleverCards Italia, proveniente da Soldo, leader dello Spend Management nel mid-market, sostenuto da Accel e Battery Ventures.

Di Marco ha guidato e costruito il business di Soldo in Italia dopo una carriera di successo nei pagamenti come CEO di ePay Italia (Euronet: EEFT), CEO della divisione eCommerce e servizi di pagamento in Zucchetti, Managing Director della divisione di Lottomatica relativa ai serivizi di pagamento (LIS & Totobit Servizi) e Head della Payments Service Division di QuiGroup.

CleverCards è una piattaforma di pagamenti leader a livello globale che rende possibile a chiunque, ovunque e in qualsiasi momento, di essere pagato istantaneamente consentendo alle aziende, ai governi e alle organizzazioni del settore pubblico di inviare semplicemente una Mastercard prepagata digitale a un indirizzo email o a un numero di telefono cellulare tramite SMS o WhatsApp, autorizzando i destinatari a spendere online, o a utilizzare il loro cellulare in-store in modalità contactless utilizzando Google Pay, Samsung Pay o Apple Pay.

"I mercati dei pagamenti B2B statunitensi ed europei sono altamente frammentati e CleverCards sta progettando di consolidarli attraverso un'aggressiva strategia di acquisizione, guidando la crescita e l'espansione attraverso la trasformazione digitale, realizzando la sua visione di diventare la piattaforma di pagamenti globale onnipresente", dice Kealan Lennon, Fondatore & CEO di CleverCards.

All'inizio di quest'anno, CleverCards ha stipulato un accordo definitivo per acquisire ExpendiaSmart®, un leader di mercato in Europa per le soluzioni di gestione della spesa e le carte aziendali intelligenti, insieme a un istituto di moneta elettronica autorizzato, soggetto ad approvazione da parte di Banca d’Italia.

Nel febbraio di quest'anno, inoltre, Mastercard e CleverCards hanno firmato una partnership strategica e un accordo di sviluppo per espandere l'uso delle carte digitali in tutta Europa, una partnership FinTech che fornisce un accesso unico e senza precedenti ai team di sviluppo commerciale di Mastercard nei mercati chiave e ai principali clienti commerciali.

"La nostra piattaforma di pagamenti B2B sta crescendo in modo esponenziale, poiché le organizzazioni cercano di gestire i pagamenti dei dipendenti, dei fornitori e dei clienti su un'unica piattaforma. CleverCards aveva bisogno di qualcuno con una profonda conoscenza del settore dei pagamenti e una capacità dimostrabile di scalare rapidamente un business Fintech. In Giuseppe l'abbiamo trovato. Il suo curriculum parla da solo e siamo entusiasti nel poter rafforzare l’espansione europea di CleverCards", aggiunge Lennon.

In CleverCards, Giuseppe si baserà sulla reputazione dell'azienda come leader di mercato nel settore aziendale con soluzioni di gestione delle spese e Smart Corporate Card per dipendenti, autisti e appaltatori, nel settore pubblico con Mastercard digitali, consentendo ai beneficiari di assistenza sociale di spendere online, o utilizzare il loro cellulare in-store in modalità contactless utilizzando Google Pay, Samsung Pay o Apple Pay.

Per Di Marco: "Il futuro dei pagamenti è digitale. Mentre molte aziende si affannano a offrire soluzioni B2B individuali, nessuna permette alle grandi organizzazioni del settore privato o pubblico di gestire i pagamenti dei dipendenti, dei fornitori, dei clienti o del settore pubblico su un'unica piattaforma come CleverCards. Stiamo fornendo alle organizzazioni una ancora maggiore velocità, controllo e flessibilità sui pagamenti rispetto al passato. Penso che sia una proposta davvero eccitante e sia le organizzazioni che i titolari di carta lo richiedono sempre di più!"

CIRCA CLEVERCARDS

Organizzazioni del settore pubblico e privato di tutte le dimensioni utilizzano la piattaforma di pagamento CleverCards, rendendo possibile a chiunque, ovunque e in qualsiasi momento di essere pagato istantaneamente, indipendentemente da dove si trovano e senza la necessità di un conto bancario. Dotata di configurazione senza sforzo, branding e personalizzazione personalizzati, insieme a eleganti esperienze di titolari di carta mobile-first, CleverCards utilizza la tecnologia per rimuovere numerosi processi e partecipanti non necessari dalla catena del valore dei pagamenti, offrendo efficienze senza pari e automatizzando al contempo la gestione di tutte le normative pertinenti dei servizi finanziari, tra cui KYC e KYB onboarding, AML e conformità PCI DSS. Dal lancio della sua piattaforma di pagamenti nel dicembre 2019, CleverCards ha registrato una crescita drammatica, con oltre 5.000 grandi imprese e organizzazioni del settore pubblico che già utilizzano la piattaforma. Per maggiori informazioni visita www.clevercards.com