夫雷士諾縣改用Rimini Street的支援服務，並將每年節省下來的甲骨文支援成本用於擴大其公共計畫

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者和Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，加州夫雷士諾縣已經為其Oracle Database和Fusion Middleware軟體以及PeopleSoft應用程式改用Rimini Street的支援服務。該縣的內務局(ISD)早就考慮更換其甲骨文產品套件的支援和維護服務，因為該縣一直在努力降低成本和簡化IT維運。透過改用Rimini Street的支援服務，夫雷士諾縣得以從該縣每年的甲骨文支援成本中節省出80萬美元。此舉使得該部門能夠降低向縣內部利害關係人收取的服務費，同時還能增加對社區重點計畫和居民關鍵支持措施的資金支援。此外，夫雷士諾縣現在可以實現其甲骨文系統投資的最大化，從他們改用Rimini Street服務之後的至少15年內，都不需要進行費用高昂、耗費人力的低價值升級。

更佳的企業軟體支援服務觸及郡縣營運的各個層面

夫雷士諾縣位於加州中部，是包括夫雷士諾在內的15座城市近100萬居民的家園。夫雷士諾縣擁有188萬英畝農田和300多種不同的作物，是美國排名第一的農業生產縣，產品暢銷全世界95個國家。ISD為該縣眾多面向公眾的部門提供支援，並不斷努力最佳化成本，直接為社區服務的一線部門也能因此受惠。ISD的資訊技術部門為全縣的網路、程式設計、服務台和企業資源規劃(ERP)需求提供核心的基礎架構支援。此外，地方政府內部的許多部門還利用Oracle Database和Fusion Middleware軟體以及PeopleSoft應用程式進行財務和人力資源管理，從而管理透過該系統執行的數十億美元的預算，為該縣的8,000名員工提供支援。多年來，該縣一直努力與甲骨文合作，以減少其支援成本，但這些努力並沒有換來成功。因此，該縣轉而採用Rimini Street的支援服務，現在可以享受到更快的回應速度以及該公司專業工程師的積極指導。此舉還釋放了該縣的內部IT人員，使他們能夠專注於更關鍵的業務措施。

夫雷士諾縣內務主任兼資訊長Robert Bash表示：「與Rimini Street的合作使我們能夠繼續推動文化轉變，探索新的業務推展方式。在ISD服務上節省的每塊錢都會被用於各種社區計畫。省下來的資金給我們帶來了財務靈活性，使我們能夠開始探索我們基礎架構的後續發展。此舉使我們能夠在保持成本不變的情況下，為我們縣投資制定一個藍圖。」

來自專家工程師的全年無休全天候個人化支援

與其他所有客戶一樣，Rimini Street也會為夫雷士諾縣指派一位首席支援工程師，由一支功能和技術專家團隊作為後盾，這些專家在該客戶軟體系統領域平均擁有超過15年的經驗。夫雷士諾縣還受惠於Rimini Street的超快回應服務層級協定，針對一級(Priority 1)重大問題的回應時間不到10分鐘。Rimini Street還負責應對該縣所有的稅收、法律和法規更新，確保其安全和法規遵循要求符合州指導方針的規定。

夫雷士諾縣資訊技術副主任Sheri Walden表示：「Rimini Street最近幫助我們進行了一項法規更新，根據PeopleSoft團隊的報告，與之前的甲骨文更新相比，此次更新的實作時間大幅縮短。Rimini Street專門針對我們的環境自訂了一個修補程式，所以我們的團隊不需要浪費時間來應用我們不需要的程式碼，比如全球薪資表。Rimini Street專注於為我們組織提供支援，幫助我們取得成功，而不僅僅是提供產品。Rimini Street團隊主動展開有意義的對話，並不斷探索如何改進我們的基礎架構，或幫助我們更好地關注利害關係人的獨特需求。」

Rimini Street營運長Gerard Brossard表示：「透過改用Rimini Street的服務，夫雷士諾縣可以降低IT成本，保持立法安全和法規遵循，並實現其IT團隊的效率最大化，將資源集中用於具有策略性的社區倡議上。目前，Rimini Street為世界各地的公部門以及政府機構和部門提供支援，幫助他們大幅降低供應商支援和維護的成本，有效管理他們的IT資源，包括人員、時間和資金，並投資於能充份滿足社區需求的轉型計畫。」

歡迎瞭解有關Rimini Street幫助夫雷士諾縣成功的更多資訊。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過4,000家全球性組織、財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter上關注@riministreet，並透過Facebook和LinkedIn掌握Rimini Street的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫的期望以及我們對此類計畫的投資的陳述。這些陳述是根據各種假設和管理階層當前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，COVID-19疫情的持續時間和疫情對我們業務的營運和財務影響及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範COVID-19疫情所採取的措施；擾亂我們的業務、我們現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求；我們發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響；我們保持一個有效的系統對財報進行內部控制的能力以及我們糾正在內部控制中所找出的重大缺失的能力，包括與會計處理我們的權證有關的內部控制；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用我們最近推出產品和服務的情況，包括我們的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2021年5月10日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，Rimini Street呈報的Form 10-K未來年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告，以及Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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