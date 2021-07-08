弗雷斯诺县改用Rimini Street的支持服务，并将每年节省下来的甲骨文支持成本用于扩大其公共项目

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商和Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，加州弗雷斯诺县已经为其Oracle Database和Fusion Middleware软件以及PeopleSoft应用改用Rimini Street的支持服务。该县的内务局(ISD)早就考虑更换其甲骨文产品套件的支持和维护服务，因为该县一直在努力降低成本和简化IT运营。通过改用Rimini Street的支持服务，弗雷斯诺县得以从该县每年的甲骨文支持成本中节省出80万美元。此举使得该部门能够降低向县内部利益相关者收取的服务费，同时还能增加对社区重点项目和居民关键支持举措的资金支持。此外，弗雷斯诺县现在可以实现其甲骨文系统投资的最大化，从他们改用Rimini Street服务之后的至少15年内，都不需要进行费用高昂、耗费人力的低价值升级。

更佳的企业软件支持服务触及郡县运营的方方面面

弗雷斯诺县位于加州中部，是包括弗雷斯诺在内的15座城市近100万居民的家园。弗雷斯诺县拥有188万英亩农田和300多种不同的作物，是美国排名第一的农业生产县，产品畅销全世界95个国家。ISD为该县众多面向公众的部门提供支持，并不断努力优化成本，直接为社区服务的一线部门也能因此受惠。ISD的信息技术部门为全县的网络、编程、服务台和企业资源规划(ERP)需求提供核心的基础设施支持。此外，地方政府内部的许多部门还利用Oracle Database和Fusion Middleware软件以及PeopleSoft应用进行财务和人力资源管理，从而管理通过该系统运行的数十亿美元的预算，为该县的8,000名员工提供支持。多年来，该县一直努力与甲骨文合作，以减少其支持成本，但这些努力并没有换来成功。因此，该县转而采用Rimini Street的支持服务，现在可以享受到更快的响应速度以及该公司专业工程师的积极指导。此举还解放了该县的内部IT人员，使他们能够专注于更关键的业务举措。

弗雷斯诺县内务主任兼首席信息官Robert Bash表示：“ 与Rimini Street的合作使我们能够继续推进文化转变，探索新的业务开展方式。在ISD服务上节省的每一元钱都会被用于各种社区项目。省下来的资金给我们带来了财务灵活性，使我们能够开始探索我们基础设施的后续发展。此举使我们能够在保持成本不变的情况下，为我们县投资制定一个路线图。”

来自专家工程师的全年全天候个性化支持

与其他所有客户一样，Rimini Street也会为弗雷斯诺县指派一位首席支持工程师，由一支功能和技术专家团队作为后盾，这些专家在该客户软件系统领域平均拥有超过15年的经验。弗雷斯诺县还受益于Rimini Street的超快响应服务水平协议，针对一级(Priority 1)重大问题的响应时间不到10分钟。Rimini Street还负责应对该县所有的税收、法律和监管更新，确保其安全和合规要求符合州指导方针的规定。

弗雷斯诺县信息技术副主任Sheri Walden表示：“ Rimini Street最近帮助我们进行了一项法规更新，根据PeopleSoft团队的报告，与之前的甲骨文更新相比，此次更新的实施时间大幅缩短。Rimini Street专门针对我们的环境定制了一个补丁，所以我们的团队不需要浪费时间来应用我们不需要的代码，比如全球工资表。Rimini Street专注于为我们组织提供支持，帮助我们取得成功，而不仅仅是提供产品。Rimini Street团队主动开展有意义的对话，并不断探索如何改进我们的基础设施，或帮助我们更好地关注利益相关者的独特需求。”

Rimini Street首席运营官Gerard Brossard表示：“ 通过改用Rimini Street的服务，弗雷斯诺县可以降低IT成本，保持立法安全和合规，并实现其IT团队的效率最大化，将资源集中用于具有战略性的社区倡议上。目前，Rimini Street为世界各地的公共部门以及政府机构和部门提供支持，帮助他们大幅降低供应商支持和维护的成本，更好地管理他们的IT资源，包括人员、时间和资金，并投资于能更好地满足社区需求的转型项目。”

欢迎了解有关Rimini Street助力弗雷斯诺县成功的更多信息。

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家罗素2000 (Russell 2000®)指数成分公司，是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务，能够让企业软件授权用户节省大量的成本，解放资源用于创新，并实现更好的业绩。截至目前，已有来自各行各业的超过4,000家全球性组织、财富500强公司、财富全球100强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com，在Twitter上关注@riministreet，并通过Facebook和LinkedIn关注Rimini Street。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于我们对未来事件、未来机会、全球扩张及其他增长计划的期望以及我们对此类计划的投资的陈述。这些陈述是基于各种假设和管理层当前的期望，并非对实际业绩的预测，也不是对历史事实的陈述。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，COVID-19疫情的持续时间和疫情对我们业务的运营和财务影响及相关的经济影响，以及政府当局、客户或其他方面为防范COVID-19疫情所采取的措施；扰乱我们的业务、我们现有或潜在客户业务的灾难性事件，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展；以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力，以及我们能否从运营中产生现金流，以帮助为我们增长计划中增加的投资提供资金；我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性要求；我们发行在外的13.00% A轮优先股的条款和影响；我们保持一个有效的系统对财报进行内部控制的能力以及我们纠正在内部控制中所找出的重大缺失的能力，包括与会计处理我们的权证有关的内部控制；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；客户采用我们最近推出产品和服务的情况，包括我们的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street于2021年5月10日呈报的Form 10-Q季报所列标题“风险因素”项下所讨论的风险，Rimini Street呈报的Form 10-K未来年报、Form 10-Q季报、Form 8-K当前报告，以及Rimini Street向美国证券交易委员会提交的其他文件不时更新的风险。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

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