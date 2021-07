Vect-Horus et RadioMedix annoncent une approbation par la FDA de la demande d’investigation exploratoire (eIND) du 68 Ga-RMX-VH pour le diagnostic du glioblastome multiforme

MARSEILLE, France, et HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Vect-Horus et RadioMedix ont le plaisir d’annoncer l'approbation par la FDA de la demande d’investigation exploratoire (eIND) pour un nouvel agent radiopharmaceutique 68Ga-RMX-VH pour la détection et la cartographie du récepteur aux lipoprotéines de faible densité (LDLR) surexprimé dans le glioblastome multiforme (GBM). Les recrutements pour l’étude exploratoire de Phase 1, sponsorisée par RadioMedix, débuteront dès l’approbation du Comité d’Ethique. L'étude évaluera la tolérance, la dosimétrie et la distribution du 68Ga-RMX-VH chez des patients atteints d’un GBM primaire ou récurrent. L’étude clinique exploratoire aura lieu au Excel Diagnostic and Nuclear Oncology Center (Houston, Texas).

Le glioblastome multiforme, l’une des tumeurs cérébrales les plus agressives chez l'homme, est une affection grave avec un faible taux de survie. Le conjugué RMX-VH cible le LDLR, qui est surexprimé dans de nombreuses cellules cancéreuses, dont celles du glioblastome.

Vect-Horus et RadioMedix ont signé en octobre 2019 un accord de partenariat en vue de développer conjointement un agent radiothéranostique pour le diagnostic (Dx) et la radiothérapie (Rx) du GBM en utilisant l’expertise de Vect-Horus dans le ciblage des tumeurs et le savoir-faire de RadioMedix dans le développement de produits radiopharmaceutiques. Selon les termes de la collaboration, les deux parties partageront les coûts de développement jusqu’à la Phase 1 (Dx et Rx). L’agent radiothéranostique sera alors concédé en licence à RadioMedix en vue de la poursuite du développement clinique et de sa commercialisation.

« Nous nous réjouissons à l’idée de rentrer en clinique et exploiter la puissance de notre plateforme VECTrans® pour découvrir et développer de nouveaux vecteurs capables de cibler différents tissus », a déclaré Alexandre Tokay, PDG de Vect-Horus.

« L'autorisation de la FDA marque une avancée significative dans la poursuite du développement de 68Ga-RMX-VH ainsi que dans notre collaboration avec RadioMedix. Nous sommes enthousiasmés de suivre les progrès de cet agent et de l’essai clinique à venir », a affirmé le Dr Jamal Temsamani, Directeur du Drug Development chez Vect-Horus.

« Le GBM est l’un des cancers humains les plus agressifs et on a désespérément besoin de nouveaux outils de diagnostics et de thérapies ciblées pour répondre à ce besoin non satisfait. Les études précliniques sur le ligand RMX-VH sont très prometteuses et nous espérons voir une efficacité de ciblage similaire pour le GBM chez l’homme », a indiqué le Dr Ebrahim Delpassand, PDG de RadioMedix.

« Nous sommes ravis de commencer la première étude clinique exploratoire chez l’homme de 68Ga-RMX-VH et d’évaluer les propriétés de ciblage du LDLR de cet agent dans le GBM », a déclaré Izabela Tworowska, PhD, Directrice Scientifique chez RadioMedix. « Notre objectif à long terme est de développer un médicament radiothéranostique pour le glioblastome multiforme et d’étendre les options thérapeutiques disponibles pour les patients atteints d’un GBM. »

À propos de Vect-Horus

Vect-Horus conçoit et développe des vecteurs qui facilitent l’adressage de molécules thérapeutiques ou d’agents d’imagerie vers des organes cibles, notamment le cerveau et les tumeurs. En conjuguant ces agents à des vecteurs, développés pour cibler de manière spécifique différents récepteurs, Vect-Horus leur permet de franchir les barrières naturelles (au premier rang desquelles, la barrière hémato-encéphalique) qui freinent l’accès des molécules thérapeutiques ou des agents d'imagerie à leur territoire cible. La société a établi la preuve de concept de sa technologie chez l’animal en vectorisant notamment différentes molécules.

Créée en 2005, la société Vect-Horus est une spin-off de l’Institut de Neurophysiopathologie (INP, UMR7051, CNRS et Aix-Marseille Université) dirigé par le Dr Michel Khrestchatisky, cofondateur. Pour en savoir davantage sur Vect-Horus, rendez-vous sur www.vect-horus.com.

À propos de RadioMedix

RadioMedix, Inc. est une société de biotechnologie de stade clinique, basée à Houston, Texas, spécialisée dans les produits radiopharmaceutiques ciblés innovants pour le diagnostic, la surveillance et la thérapie du cancer. La société développe des produits radiopharmaceutiques pour l'imagerie et la thérapie TEP (marquage alpha et bêta). RadioMedix a également établi des installations de services à contrat pour des partenaires universitaires et industriels, y compris un centre de découverte pour le développement de sondes, une installation d'imagerie moléculaire pour l'évaluation préclinique de produits radiopharmaceutiques chez les petits animaux, et des suites complètes de BPF et d'analyse pour les essais cliniques chez les humains en phase avancée et la fabrication commerciale après approbation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.radiomedix.com.

