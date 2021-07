Recover™, Happy Punt e Hansae formam uma parceria estratégica para alcançar a moda circular para todos

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Três empresas líderes na indústria têxtil, a Recover™, Happy Punt e Hansae, entraram em um acordo de parceria plurianual para fornecer soluções de ponta a ponta para o design, desenvolvimento e produção de vestuário sustentavelmente consciente para o setor da moda. A parceria permite que varejistas e marcas integrem perfeitamente fibra de algodão reciclável sustentável reciclada Recover™ em seus produtos, ajudando assim a resolver um dos maiores problemas ambientais do mundo.

Utilizando tecnologia inovadora, a parceria fornece uma gama de serviços, incluindo design 3D, padrões, pacotes tecnológicos, amostras e produção para apoiar marcas e varejistas em cada passo na cadeia de suprimentos. A parceira oferece uma velocidade ao mercado única para a produção de vestuário totalmente sustentável e alavanca o alcance global do grupo, com escritórios em Seul, Barcelona e Nova York. Além disso, a proximidade com o cliente fornece serviços de design técnico no mercado que desenvolvem, analisam e aprovam todas as especificações para garantir produtos com caimento perfeito e aprimoramento de marca. A parceria também fornece um serviço ponta a ponta que combina as vantagens da produção nearshore e offshore mundialmente.

Instalações dedicadas de design e desenvolvimento de ponta líderes podem produzir amostras internas, desde o conceito à amostra finalizada com um tempo de resposta rápido. Notavelmente, como parte de uma iniciativa de sustentabilidade conjunta, a parceria também incentiva que designs de P&D sejam substituídos por designs 3D para reduzir o impacto ambiental do processo de amostras.

As três empresas líderes reúnem uma experiência de mais de 130 anos em cada um dos seus respectivos campos. O compromisso de cada empresa em trazer a melhor tecnologia para o produto e o mercado oferece uma abordagem inovadora para o processo tradicional de design e produção de vestuário. A parceria se orgulha por trabalhar ativamente com marcas globais líderes para entregar coleções sustentáveis ao mercado até a Primavera de 2022, e mais coleções são esperadas.

A Recover™ aumentará sua produção para 200.000 toneladas métricas de fibra de algodão reciclado por ano até 2025 para apoiar a demanda atual do mercado. Esse volume de algodão reciclado economizará quase três trilhões de litros de água anualmente, equivalente à água potável consumida por três bilhões de pessoas por ano e permitirá que 500.000 acres de terra sejam direcionados do cultivo do algodão para outros usos.

A parceria estratégica da Recover™, Happy Punt, e Hansae fornece às marcas e varejistas uma solução fácil e pronta para que alcancem suas iniciativas de sustentabilidade e garante um produto de qualidade para o consumidor.

Sobre a Recover™

A Recover™ é uma empresa líder de ciências de materiais e produtora global de fibra de algodão reciclado e misturas de fibra de algodão de baixo impacto e alta qualidade. Seus produtos premium, ambientalmente corretos e com custo competitivo, são criados em parceria com a cadeia de suprimentos para varejistas e marcas globais, oferecendo uma solução sustentável para alcançar a moda circular para todos.

Como uma empresa familiar, em sua quarta geração e com mais de 70 anos de história na indústria têxtil, a Recover™ está em uma missão para escalonar sua tecnologia proprietária para causar um impacto positivo duradouro no ambiente e fazer parceria com marcas/varejistas e outros agentes de mudança para alcançar as metas de sustentabilidade do setor.

Para mais informações, acesse www.recovertex.com e siga @recoverfiber nas redes sociais.

Sobre a Happy Punt

A Happy Punt é uma provedora de soluções de ponta a ponta de design e manufatura para o setor da moda, aplicando ferramentas de design virtual apoiadas pela melhor tecnologia, oferecendo um processo de design e desenvolvimento sustentável de produto. Fundada em 1996, a Happy Punt possui mais de 25 anos de história no ramo da moda, e uma equipe de 80 designers de moda e PD&D. A Happy Punt oferece um “padrão ouro” de excelência em know-how técnico e de produção, garantindo a fabricação e entrega de produtos seguros e confiáveis e fornecendo um serviço de ponta a ponta global reconhecido pela qualidade do seu design de moda e velocidade do seu processo criativo.

Sobre a Hansae

Estabelecida em 1982, a Hansae Co., Ltd. mantém seu consistente crescimento através de exportações de vestuário especializado e produz anualmente mais de 300 milhões de peças. A Hansae possui 14 empresas globais em sete países, mais de 600 funcionários na sede corporativa e mais de 35.000 na força de trabalho global de manufatura.

Sua missão é melhorar a vida de cada cliente e liderar a cultura da moda oferecendo roupas da melhor qualidade a um preço justo. Sistemas de gestão de qualidade maximizam valores para seus clientes garantindo a excelência na manufatura e entrega de produtos segura e no prazo.

A Hansae desenvolveu o HAMS, seu próprio sistema de fábrica inteligente para maximizar a eficiência das unidades de produção no Vietnã, Indonésia, Mianmar, Nicarágua, Guatemala e Haiti.

A Hansae almeja ser uma líder na gestão sustentável estabelecendo ‘10% para o bem’, comprometendo-se a doar 10% dos seus lucros líquidos de pedidos sustentáveis para terceiros que trabalham para melhorar o ambientes dos oceanos coletando resíduos, o avanço de materiais ecológicos brutos, e atualizações e renovações de hardware.

