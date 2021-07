Chargeurs*PCC lancia una realizzazione digitale in CLO-SET CONNECT per innovare il processo di progettazione digitale 3D

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Chargeurs*PCC Fashion Technologies, il più grande produttore mondiale di interfodere per l’abbigliamento e CLO Virtual Fashion, il leader mondiale nella tecnologia di simulazione 3D dei capi, hanno annunciato oggi che gli asset digitali di Chargeurs sono ora disponibili sulla piattaforma aperta virtuale CLO-SET Connect. Il sodalizio esclusivo delle due società, annunciato inizialmente l’anno scorso, consentirà agli stilisti di utilizzare capacità complete di simulazione e di realizzazione di modelli 3D riducendo la necessità di creare e inviare campioni fisici, evitando così sprechi di materiale con la conseguente notevole diminuzione dei cicli di sviluppo dei prodotti e dei tempi di immissione sul mercato.

“La pandemia ha evidenziato quanto sia cruciale la digitalizzazione completa della filiera, non solo per rendere l’industria della moda più sostenibile, ma anche per assicurare la continuità operativa nonostante le interruzioni”, ha affermato Audrey Petit, Managing Director di Chargeurs*PCC Fashion Technologies. “CLO è da molto tempo un leader sul mercato nell’innovazione tecnologica della progettazione 3D e siamo lieti di rendere disponibili a tutti gli stilisti alcuni dei nostri prodotti più rappresentativi tramite la piattaforma CLO-SET Connect. Questa collaborazione rende il processo di progettazione più efficiente e sostenibile, assicurando che le aziende di abbigliamento possano facilmente aggiungere i nostri prodotti alle loro iterazioni digitali per creare progetti virtuali ma realistici che dettagliano esattamente il modo in cui i tessuti drappeggiano e si adattano, riducendo drasticamente la necessità di realizzare campioni fisici”.

“CLO-SET Connect è la prima comunità globale per i creatori di moda che unisce una piattaforma con strumenti di gestione della gamma unitamente a soluzioni di rete”, ha affermato Simon Kim, CEO di CLO Virtual Fashion. “In qualità di prima società mondiale nel settore delle interfodere a offrire il suo catalogo di asset digitali sulla nostra piattaforma, Chargeurs sta guidando l’innovazione sostenibile, dando agli stilisti la capacità di vedere in via anticipata l’aspetto, il drappeggio e l’adattabilità del capo finito”.

“Hugo Boss sta collaborando con CLO e Chargeurs*PCC per la progettazione digitale degli abiti”, ha spiegato Tobias Kalthoff, Responsabile di Eccellenza dei Materiali presso la Hugo Boss. “È un grande progresso per i reparti creativi della Hugo Boss avere accesso – in forma digitale - agli interni di Chargeurs*PCC tramite la piattaforma CLO-SET Connect.”

Chargeurs, oltre a rendere la sua gamma prodotti disponibile per l’acquisto su CLO-SET Connect, ha creato The Fusion Line digital showroom, che si collega direttamente alla piattaforma di CLO, dando agli stilisti un modo facile e veloce per accedere ai prodotti di cui hanno bisogno per completare le loro creazioni virtuali. Progettata dal pluripremiato MET Studio, l’esposizione virtuale offre una coinvolgente esperienza digitale per i clienti di Chargeurs e presenta una vasta gamma di prodotti della Chargeurs*PCC Fusion Line che comprende materiali performanti per molteplici applicazioni nella moda, nell’abbigliamento e negli accessori.

“Molti dei nostri clienti più importanti stanno constatando un enorme successo degli ambienti digitali”, ha spiegato Alexander McCuaig, Managing Director di MET Studio. “Mentre cambiano le tradizionali linee di comunicazione, pensare in maniera dinamica significa lavorare insieme con i clienti per coinvolgere il pubblico in maniera nuova ed entusiasmante. Questa nuova showroom virtuale consente a Chargeurs*PCC di portare i clienti e partner in una dimensione diversa per provare interni innovativi in modalità virtuale ma altamente interattiva. E con i link digitali alla piattaforma di CLO, abbiamo ora creato una modalità continua per far sì che gli stilisti esplorino i prodotti nella showroom virtuale per poi incorporarli immediatamente nei loro modelli”.

INFORMAZIONI SU CHARGEURS*PCC FASHION TECHNOLOGIES

Chargeurs*PCC Fashion Technologies offre soluzioni complete ai più importanti marchi mondiali della moda grazie alle interfodere, tessuti tecnici utilizzati per contribuire a mantenere la forma e la struttura dei capi di abbigliamento. La società capogruppo Chargeurs ha sede in Francia e fornisce clienti in più di 90 paesi. Il Gruppo si avvale di oltre 2.000 dipendenti in 45 nazioni su cinque continenti.

Informazioni su CLO Virtual Fashion

CLO Virtual Fashion è un’azienda tecnologica multinazionale fondata nel 2009. Con oltre 15 anni di ricerca e sviluppo nella simulazione nel settore dell’abbigliamento, CLO Virtual Fashion è leader nel settore digitale incentrato su fusione, unificazione e convergenza di tutte le componenti relative all’abbigliamento digitale attraverso il suo avanzato “3D Cloth Simulation Algorithm” (algoritmo di simulazione del tessuto in 3D). Dal software di progettazione 3D dei capi, alla gestione degli asset digitali ed alla piattaforma collaborativa di sviluppo del progetto, fino ai servizi rivolti ai consumatori come le prove virtuali sull’e-commerce, tutti i prodotti e i servizi di CLO Virtual Fashion sono interconnessi per fornire a clienti e utenti un’esperienza più consolidata. I prodotti offerti comprendono CLO, software di progettazione 3D per stilisti e brand nel settore abbigliamento, Marvelous Designer, software di progettazione 3D per disegnatori presso produzioni di videogiochi e animazioni, CLO-SET, piattaforma di comunicazioni e archiviazione per abbigliamento virtuale e CLO-SET Connect, comunità globale per creatori di moda e relativo mercato. CLO Virtual Fashion è una società globale con sedi a New York, Monaco, Los Angeles, Madrid, Seul, Shanghai, Hong Kong, Bangalore e Tokyo. Per maggiori informazioni, visitate http://www.clovirtualfashion.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.