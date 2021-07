Chargeurs*PCC développe son contenu numérique sur la plateforme CLO-SET Connect, une innovation pour la conception numérique 3D

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Chargeurs*PCC Fashion Technologies, le plus grand fabricant mondial d’entoilage, et CLO Virtual Fashion, le leader mondial de la simulation de vêtements 3D, ont annoncé aujourd’hui que les ressources numériques de Chargeurs sont désormais accessibles sur le marché ouvert virtuel CLO-SET Connect. Le partenariat exclusif formé l’an dernier par les deux entreprises offre aux designers des capacités complètes de rendu 3D et de création de patrons de vêtements, ce qui réduit la nécessité de créer et d’expédier des échantillons physiques, évite le gaspillage de tissu et raccourcit considérablement les cycles de développement des produits et le délai de commercialisation.

«La pandémie a montré combien la numérisation de bout-en-bout de la chaîne d’approvisionnement est cruciale, non seulement pour une industrie de la mode plus durable, mais aussi pour garantir la continuité des opérations en cas de perturbations, a déclaré Audrey Petit, directrice générale de Chargeurs*PCC Fashion Technologies. CLO est depuis longtemps un leader de l’innovation en matière de conception 3D, et nous sommes heureux de mettre certains de nos produits les plus populaires à la disposition de tous les designers via la plateforme CLO-SET Connect. Ce partenariat améliore l’efficacité et l’éco-responsabilité du processus de conception, et permet aux entreprises de confection d’ajouter aisément nos produits à leurs itérations numériques pour créer des conceptions virtuelles aussi vraies que nature, montrant exactement le drapé et l’ajustement du tissu, ce qui réduit spectaculairement la nécessité d’échantillons physiques.»

«Notre plateforme CLO-SET Connect est la première communauté mondiale de créateurs de mode à combiner une marketplace, outils de gestion de portefeuille et solutions de mise en réseau, a déclaré Simon Kim, directeur général de CLO Virtual Fashion. En tant que première entreprise d’entoilage à offrir son catalogue d’actifs numériques sur cette plateforme, Chargeurs*PCC favorise l’innovation durable et permet aux designers de voir exactement comment les vêtements tomberont et s’ajusteront une fois terminés.»

«Hugo Boss travaille avec CLO et Chargeurs*PCC dans la conception numérique de ses produits, a déclaré Tobias Kalthoff, responsable Excellence des matériaux chez Hugo Boss. Pour les départements créatifs d’Hugo Boss, avoir accès aux composants numériques internes de Chargeurs*PCC via la plateforme CLO-SET Connect est un grand progrès.»

Outre la mise à disposition de son catalogue de produits disponibles à la vente, sur la plateforme CLO-SET Connect, Chargeurs*PCC a créé le show-room virtuel Fusion Line, en lien direct avec la plateforme de CLO, ce qui permet aux designers d’obtenir rapidement et facilement les produits dont ils ont besoin pour compléter leurs créations virtuelles. Conçu par le spécialiste primé MET Studio, le show-room offre aux clients de Chargeurs*PCC une expérience numérique immersive incluant la bibliothèque des produits de la gamme Fusion Line.

«Pour beaucoup de nos clients, les développements numériques sont un important facteur de succès, a souligné Alexander McCuaig, directeur général de MET Studio. À l’heure où les modes traditionnels de communication évoluent, il convient d’adopter une vision dynamique: c’est pourquoi nous travaillons avec nos clients pour mettre en œuvre de nouvelles manières passionnantes de dialoguer avec leurs publics. Ce nouveau show-room virtuel permet à Chargeurs*PCC de conduire ses clients et partenaires dans un autre monde pour leur présenter ses produits innovants de manière virtuelle mais très interactive. Grâce à des liens numériques vers la plateforme de CLO, nous avons créé pour les designers un moyen simple et facile d’explorer les produits du show-room virtuel, puis de les intégrer immédiatement dans leurs conceptions.»

À PROPOS DE CHARGEURS*PCC FASHION TECHNOLOGIES

Chargeurs*PCC Fashion Technologies propose des solutions complètes pour les grandes marques internationales, notamment l’entoilage, un tissu technique utilisé pour permettre aux vêtements de conserver leur forme et leur structure. Sa société mère, Chargeurs, est basée en France et fournit des clients dans plus de 90 pays. Chargeurs emploie plus de 2 000 personnes dans 45 pays sur les cinq continents.

À propos de CLO Virtual Fashion

CLO Virtual Fashion est une société technologique multinationale fondée en 2009. Forte de plus de 15 années de recherche et développement en simulation de vêtements et leader de ce marché, CLO Virtual Fashion fusionne, consolide et fait converger numériquement tous les composants liés aux vêtements numérisés grâce à son algorithme de pointe 3D Cloth Simulation. Du logiciel de conception de vêtements 3D, à la plateforme collaborative de gestion des actifs numériques et de développement de la conception en passant par les services au consommateur comme l’essayage virtuel et la vente en ligne, tous les produits et services de CLO Virtual Fashion sont interconnectés afin de fournir aux clients et aux utilisateurs une meilleure expérience. Les produits de CLO incluent un logiciel de conception 3D pour les designers et les marques de vêtements, Marvelous Designer, un logiciel de conception 3D pour les concepteurs de personnages des sociétés de jeux et d’animation, CLO-SET, une plateforme de communications et d’archivage pour les vêtements virtuels, et CLO-SET Connect, une communauté mondiale pour les créateurs de mode et les marchés ouverts. CLO Virtual Fashion est une société internationale et possède des bureaux à New York, Munich, Los Angeles, Madrid, Séoul, Shanghai, Hong Kong, Bangalore et Tokyo. Pour plus d’informations, visiter le site http://www.clovirtualfashion.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.