韦伦氏就Platinum从CD&R和巴斯夫手中收购索理思向Platinum提供咨询服务

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Piper Sandler & Co.化工和材料投资银行集团（韦伦氏集团(The Valence Group)）今天宣布，公司就Platinum Equity从Clayton, Dubilier & Rice (“CD&R”)和巴斯夫(BASF)手中收购索理思(Solenis)向Platinum Equity提供了咨询服务。索理思是全球领先的水密集型行业专用化学品生产商。在该笔交易中，索理思的企业价值估值为52.5亿美元。

作为该交易的一部分，索理思预计将与Sigura Water合并，后者是Platinum Equity旗下投资组合公司之一，由Platinum Equity于2019年以大约65亿美元的总交易价值购得。合并后的公司营收预计约为35亿美元，并为全球消费者、工业和泳池水处理市场的不同客户提供服务。

对索理思的收购以及随后与Sigura的合并预计将于2021年年底之前完成，但需得到监管部门批准并满足惯例成交条件。

韦伦氏在Platinum Equity收购索理思的交易中担任Platinum Equity的独家财务顾问。

Platinum Equity是一家全球性投资公司，由Tom Gores于1995年创立，旗下管理着逾250亿美元的资产，拥有由大约40家运营公司构成的投资组合，为世界各地的客户提供服务。该公司目前的投资主要来自于规模达100亿美元的全球并购基金Platinum Equity Capital Partners V和规模15亿美元的并购基金Platinum Equity Small Cap Fund，并专注于中低端市场的投资机会。Platinum Equity专长于兼并、收购和运营，这是一种被称为M&A&O®并已获得商标注册的投资战略——在范围极为广泛的商业市场中收购和运营公司，包括制造、分销、运输和物流、设备租赁、金属服务、媒体和娱乐、技术、电信等行业。在过去25年里，Platinum Equity已完成超过300次收购。

索理思是全球领先的特种化学品生产商，专注于为水密集型行业提供可持续解决方案，包括纸浆、包装纸和纸板、纸巾和毛巾、石油和天然气、石油精炼、化学加工、采矿、生物精炼、电力和市政市场。公司旗下产品组合包括各种水处理化学品、工艺助剂、功能性添加剂以及尖端水平的监控系统。凭借这些先进技术，索理思助力客户提高运营效率、提升产品质量、保护工厂资产并最大限度地减少环境影响。该公司总部位于特拉华州威尔明顿市，在全球具有战略意义的地点建有41家生产工厂，拥有一支由大约5,000名专业人士组成的团队，遍布五大洲120个国家。索理思荣膺“2021年美国最佳管理公司”(2021 U.S. Best Managed Company)称号。

Sigura是一家领先的创新水处理解决方案提供商，总部位于佐治亚州阿尔法勒特(Alpharetta)，在北美、南美、欧洲和非洲拥有六个生产基地，其1,000名员工分布在全球所有主要地区。公司拥有住宅泳池护理市场的顶级消费品牌，在高速增长的工业和市政用水市场占有强势地位。旗下主要品牌包括HTH®、Pulsar®、poolife®、GLB®、Applied Biochemists®、Leisure Time®、Baquacil®、BaquaSpa®、Constant Chlor®、Hypocal®等。

关于PIPER SANDLER

Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR)是一家领先的投行，致力于帮助客户“实现合作的力量”(Realize the Power of Partnership®)。证券经纪和投行服务在美国通过证券投资者保护公司(SIPC)和纽约证券交易所成员Piper Sandler & Co.提供；在英国通过受英国金融行为监管局授权和监管的Piper Sandler Ltd.提供；在香港通过受证券及期货事务监察委员会授权及规管的Piper Sandler Hong Kong Ltd.提供。私募股权策略和固定收益咨询服务通过独立注册的顾问分支提供。

关注Piper Sandler：LinkedIn | Facebook | Twitter

©2021版权所有。成立于1895年。Piper Sandler Companies. 800 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55402-7036

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。