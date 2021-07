Recover™, Happy Punt et Hansae forment un partenariat stratégique pour parvenir à une mode circulaire pour tous

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Trois entreprises de premier plan de l’industrie textile, Recover™, Happy Punt et Hansae, ont conclu un accord de partenariat pluriannuel afin de fournir des solutions de bout en bout de création, développement et production de vêtements durables pour l’industrie de la mode. Le partenariat va permettre aux détaillants et aux marques d’intégrer de manière transparente la fibre de coton recyclé et durable Recover™ dans leurs produits, contribuant ainsi à résoudre l’un des problèmes environnementaux les plus épineux de la planète.

S’appuyant sur une technologie innovante, le partenariat va permettre de proposer toute une gamme de services, y compris la création 3D, les modèles, les packs techniques, les échantillons et la production pour soutenir les marques et les détaillants à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. Le partenariat offre une solution unique de mise rapide sur le marché pour la production de vêtements entièrement durables et tire parti de la portée mondiale du groupe, avec des bureaux à Séoul, Barcelone et New York. En outre, la proximité étroite avec les clients permet de fournir au marché des services de design technique grâce auxquels il est possible de développer, examiner et approuver toutes les spécifications pour assurer une bonne adéquation et des produits optimisant les marques. Le partenariat permet également de proposer un service de bout en bout combinant les avantages de la production nearshore et offshore à l’échelle mondiale.

De modernes installations de création et de développement peuvent produire des échantillons en interne, du concept à l’échantillon fini, le tout dans des délais rapides. Dans le cadre d’une initiative conjointe de développement durable, le partenariat encourage également le remplacement des créations de R&D par des créations 3D afin de réduire l’impact environnemental du processus d’échantillonnage.

Les trois sociétés de premier plan totalisent une expérience de plus de 130 années dans chacun de leurs domaines respectifs. L’engagement de chaque entreprise à apporter la meilleure technologie au produit et au marché offre une approche perturbatrice du processus traditionnel de création et de production de vêtements. Le partenariat s’enorgueillit de travailler activement avec de grandes marques mondiales pour commercialiser des collections durables d’ici le printemps 2022, tandis que d’autres collections devraient suivre.

Pour répondre à la demande actuelle du marché, Recover™ prévoit d’atteindre d’ici 2025 une production annuelle de 200 000 tonnes métriques de fibres de coton recyclé. Ce volume en coton recyclé permettra d’économiser près de trois billions de litres d’eau chaque année, soit l’équivalent de la consommation d’eau potable de 3 milliards d’individus sur une base annuelle, et permettra de réaffecter à d’autres usages plus de 500 000 acres de terrain, actuellement consacrés à la culture du coton.

Le partenariat stratégique entre Recover™, Happy Punt et Hansae fournit aux marques et aux détaillants une solution prête à l’emploi facile pour réaliser leurs initiatives de développement durable et va permettre d'offrir au consommateur un produit de qualité.

À propos de Recover™

Recover™ est une société de premier plan, spécialisée en sciences des matériaux et productrice mondiale de fibres de coton recyclé et de fibres de mélange de coton recyclé de haute qualité et à faible impact. Ses produits écologiques de qualité supérieure et de coût concurrentiel sont créés en partenariat avec la chaîne d’approvisionnement pour des détaillants et des marques du monde entier, offrant une solution durable pour parvenir à une mode circulaire pour tous.

Entreprise familiale depuis quatre générations, avec 70 ans à son actif dans l’industrie du textile, Recover™ poursuit sa mission de déployer sa technologie exclusive en vue de produire un impact positif et durable sur l’environnement, tout en s’associant avec des marques/détaillants et autres acteurs du changement pour répondre aux objectifs de développement durable de l’industrie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.recovertex.com et suivez @recoverfiber sur les réseaux sociaux.

À propos de Happy Punt

Happy Punt est un fournisseur de solutions de création et de fabrication de bout en bout pour l’industrie de la mode, appliquant des outils de design virtuels soutenus par la meilleure technologie qui soit et offrant un processus efficace et durable de développement et de création de produits. Fondée en 1996, Happy Punt compte plus de 25 années d’activité dans le secteur de la mode et rassemble une équipe de 80 créateurs de mode et spécialistes de la conception et du développement de produits. Happy Punt est une référence d’excellence absolue en matière de savoir-faire technique et de production, garantissant la fabrication et la livraison de produits sûrs et fiables en fournissant un service global de bout en bout. L’entreprise est reconnue pour la qualité de ses créations de mode et pour la rapidité de son processus créatif.

À propos de Hansae

Fondée en 1982, Hansae Co., Ltd., a su maintenir une croissance constante grâce à l’exportation de vêtements spécialisés tout en produisant chaque année plus de 300 millions de vêtements. Hansae compte 14 sociétés mondiales réparties dans sept pays, plus de 600 personnes travaillant au niveau de son siège social et plus de 35 000 d’ouvriers de production à travers de le monde.

Sa mission est d’enrichir la vie des clients et de guider la culture de la mode en offrant des vêtements de la meilleure qualité à un prix raisonnable. Les systèmes de gestion qualité maximisent la valeur pour les clients en garantissant l’excellence en fabrication et une livraison sûre et sans retards des produits.

Hansae a développé HAMS, son propre système d’usine intelligente, pour maximiser l’efficacité de ses usines de production au Vietnam, en Indonésie, au Myanmar, au Nicaragua, au Guatemala et en Haïti.

S’étant donné pour mission d’être à l’avant-garde de la gestion durable, Hansae a déployé l’initiative « 10% For Good », par laquelle l’entreprise s’engage à faire don de 10 % de ses bénéfices nets provenant de commandes durables à des tiers qui s'emploient à améliorer l’environnement océanique en collectant les déchets, en promouvant les matières premières vertes, et en procédant à des mises à niveau et à des modernisations matérielles.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.