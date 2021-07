Résultats préliminaires : le Groupe Deutsche Post DHL relève ses objectifs après des résultats trimestriels record et annonce une nouvelle prime Corona pour ses employés

BONN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Le Groupe Deutsche Post DHL (Symbole : DPW), leader mondial de la logistique, a publié aujourd’hui ses résultats préliminaires pour le deuxième trimestre 2021. Simultanément, les perspectives pour l'exercice en cours et pour 2023 ont été relevées. Par ailleurs, une prime corona exceptionnelle1 pour environ 550 000 employés à travers le monde a été décidée. Le résultat opérationnel préliminaire (BAII) pour le deuxième trimestre s’est amélioré, il atteint un niveau record d’environ 2,075 milliards d’euros (T2 2020 : 912 millions d’euros) et a plus que doublé par rapport à l’an dernier. Dans le contexte de l’excellente performance commerciale, le Groupe a relevé ses perspectives de BAII pour 2021 à plus de 7,0 milliards d’euros (à ce jour : plus de 6,7 milliards d’euros). Les perspectives de BAII à moyen terme pour 2023 s’établissent dorénavant à plus de 7,4 milliards d’euros (à ce jour : plus de 7,0 milliards d’euros).

« Le deuxième trimestre a prouvé une nouvelle fois que le volume du commerce mondial continue de se redresser et que le boom du e-commerce est durable – et nous bénéficions fortement de ces deux facteurs. Toutes les divisions continuent d’opérer à plein régime partout dans le monde et affichent des taux de croissance du BAII à deux chiffres. Nous tenons à remercier nos employés qui accomplissent un travail remarquable dans le monde entier et méritent une nouvelle prime corona », a affirmé Frank Appel, PDG du Groupe Deutsche Post DHL.

Le Groupe octroie à nouveau une prime corona exceptionnelle d’environ 200 millions d’euros

En reconnaissance de leurs efforts inlassables durant la pandémie, le Groupe a décidé d’octroyer à nouveau une prime corona de 300 euros2 à ses employés dans le monde entier. Ce versement unique concerne environ 550 000 collègues dans toutes les divisions et tous les pays. Les cadres sont exclus. D’un montant d’environ 200 millions d’euros, les dépenses correspondantes seront comptabilisées au troisième trimestre 2021 et sont déjà incluses dans les perspectives de bénéfices actualisées pour 2021.

Toutes les divisions ont enregistré une hausse importante de leurs bénéfices

Toutes les divisions ont largement dépassé leurs résultats de l’an dernier. L’utilisation des capacités réseau a été constamment élevée au deuxième trimestre 2021. Les volumes d'expédition B2C sont restés supérieurs à l’an dernier sur tous les réseaux, tandis que la reprise dans les entreprises B2B a continué de s’accélérer. Dans le même temps, la situation de capacité serrée, aussi bien sur le marché du fret maritime que sur celui du fret aérien, est restée inchangée.

Express : Le BAII dans la division Express a atteint environ 1,170 milliard d’euros au deuxième trimestre 2021, contre 565 millions d’euros au cours du même trimestre de l’an dernier.

Global Forwarding, Fret : Le BAII dans la division Global Forwarding, Fret s’est élevé à environ 315 millions d’euros au deuxième trimestre 2021, un chiffre également nettement supérieur au résultat de l’an dernier qui était de 190 millions d’euros.

Chaîne logistique : Le BAII dans la division Chaîne logistique a atteint environ 195 millions d’euros au deuxième trimestre 2021. Il se montait à 33 millions d’euros au T2 2020 dans la phase initiale de la pandémie.

Solutions de eCommerce : La division Solutions de eCommerce a enregistré un BAII d’environ 115 millions d’euros au deuxième trimestre 2021, un chiffre considérablement plus élevé que le résultat du T2 de l’an dernier qui s’élevait à 1 million d’euros.

Poste et colis Allemagne : Le BAII de la division Poste et colis Allemagne pour le deuxième trimestre 2021 a été d’environ 315 millions d’euros (T2 2020 : 264 millions d’euros).

L’évolution positive de l'activité est étayée par un développement fort et continu du flux de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible du deuxième trimestre 2021 a atteint plus de 800 millions d’euros (T2 2020 : 605 millions d’euros). Pour le premier semestre 2021, le flux de trésorerie disponible s’établit dorénavant à plus de 2,0 milliards d’euros (S1 2020 : 196 millions d’euros).

Les perspectives de bénéfices ont été relevées en prévision de volumes d’expéditions élevés inchangés et d’une amélioration de l’efficacité

Compte tenu de la dynamique bénéficiaire en cours, on anticipe maintenant que le BAII du Groupe pour 2021 dépassera les 7,0 milliards d’euros (à ce jour : plus de 6,7 milliards d’euros). Cela inclut les dépenses supplémentaires d’environ 200 millions d’euros pour la prime corona exceptionnelle. Pour l’exercice 2021 complet, le Groupe prévoit à présent un flux de trésorerie disponible de plus de 3,2 milliards d’euros (à ce jour : plus de 3,0 milliards d’euros). Les investissements bruts en 2021 devraient atteindre environ 3,9 milliards d’euros (à ce jour : environ 3,8 milliards d’euros). Le taux d'impôt du Groupe pour l’exercice 2021 atteindra dorénavant 28 pour cent, un chiffre dans la partie supérieure de la fourchette précédemment indiquée de 26-28 pour cent.

Les prévisions à moyen terme pour le BAII du Groupe en 2023 sont à présent de plus de 7,4 milliards d’euros (précédemment : plus de 7,0 milliards d’euros). Les prévisions de flux de trésorerie disponible agrégé pour la période 2021-2023 restent inchangées à environ 9,0 milliards d’euros. Les perspectives d’investissements bruts cumulés pour cette même période ont également été confirmées à environ 11,0 milliards d’euros.

Les informations complètes pour le T2/S1 2021 seront publiées comme prévu le 5 août 2021.

Groupe Deutsche Post DHL Le Groupe Deutsche Post DHL est le leader mondial de la logistique. Le Groupe relie les individus et les marchés et facilite le commerce mondial. Il aspire à être le premier choix des clients, employés et investisseurs partout dans le monde. Le Groupe apporte sa contribution au monde grâce à des pratiques commerciales responsables, à la citoyenneté d'entreprise et à des activités écologiques. D’ici 2050, le Groupe Deutsche Post DHL ambitionne de parvenir à une logistique zéro émission.

Le Groupe Deutsche Post DHL comporte deux marques fortes : Deutsche Post est le plus important service postal d’Europe. DHL propose une gamme complète de services de courrier express international, de transport de marchandises et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que des solutions logistiques pour le e-commerce. Le Groupe Deutsche Post DHL emploie environ 570 000 personnes dans plus de 220 pays et territoires à travers le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 66 milliards d’euros en 2020.

