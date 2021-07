Resultados Preliminares: Deutsche Post DHL Group Eleva Orientação após Lucros Trimestrais Recordes e Anuncia Outra Vez Bônus Corona para Funcionários

BONN, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--Deutsche Post DHL Group (símbolo: DPW), a empresa de logística com liderança mundial, divulgou hoje os resultados preliminares para o segundo trimestre de 2021. Ao mesmo tempo, as perspectivas para o ano financeiro atual e para 2023 foram elevadas. Além disto, um bônus corona único1 para cerca de 550.000 funcionários em todo o mundo. O lucro operacional preliminar (EBIT) do segundo trimestre melhorou para um nível recorde com cerca de 2.075 milhões de euros (2º trimestre de 2020: 912 milhões de euros) e mais do que dobrou comparado ao ano anterior. Tendo como contexto o excelente desempenho dos negócios, o Grupo elevou sua perspectiva de EBIT para 2021 a mais de 7 bilhões de euros (até agora: mais de 6,7 bilhões de euros). A perspectiva do EBIT a médio prazo para 2023 agora é esperada em mais de 7,4 bilhões de euros (até agora: mais de 7 bilhões de euros).

"O segundo trimestre comprovou outra vez que o volume do comércio mundial continua a se recuperar e que o boom do comércio eletrônico é sustentável - e nos beneficiamos intensamente de ambos. Todas as divisões continuam operando a toda velocidade ao redor do mundo e obtendo taxas de crescimento de EBIT de dois dígitos. Queremos agradecer a nossos funcionários que fazem um trabalho fantástico em todo o mundo e merecem outro bônus corona", disse Frank Appel, Diretor Executivo do Deutsche Post DHL Group.

Grupo concede novamente um bônus corona único de cerca de 200 milhões de euros

Como agradecimento por seus incansáveis esforços durante a pandemia, o Grupo decidiu conceder novamente um bónus corona de 300 euros2 para seus funcionários em todo o mundo. Este pagamento único é destinado a cerca de 550.000 colegas em todas as divisões e países. Executivos são a exceção. Os gastos correspondentes de cerca de 200 milhões de euros serão contabilizados no terceiro trimestre de 2021, já estando incluídos nas perspectivas atualizadas de lucros para 2021.

Todas as divisões obtiveram um salto significativo nos lucros

Todas as divisões excederam significativamente os resultados do ano anterior. O uso da capacidade da rede foi constantemente alta no segundo trimestre de 2021. Os volumes de envio de B2C permaneceram à frente do ano passado em todas as redes, enquanto a recuperação nos negócios de B2B continuou a ganhar impulso. Ao mesmo tempo, a situação de capacidade restrita nos mercados de frete marítimo e aéreo permaneceu inalterada.

Express: O EBIT na divisão Express alcançou cerca de 1.170 milhões de euros no segundo trimestre de 2021, comparado a 565 milhões de euros no trimestre do ano anterior.

Envio Mundial, Frete: O EBIT em Envio Mundial, Frete ficou em cerca de 315 milhões de euros no segundo trimestre de 2021, também claramente à frente do resultado do ano anterior de 190 milhões de euros.

Cadeia de Suprimentos: O EBIT na Cadeia de Suprimentos ficou ao redor de 195 milhões de euros no segundo trimestre de 2021. Ele foi de 33 milhões de euros no 2º trimestre de 2020, no estágio inicial da pandemia.

Soluções de Comércio Eletrônico: Soluções de comércio eletrônico registraram um EBIT de cerca de 115 milhões de euros no segundo trimestre de 2021, significativamente acima do resultado do segundo trimestre do ano passado, que foi de 1 milhão de euros.

Correios e Encomendas, Alemanha: O EBIT em Correios e Encomendas, Alemanha no segundo trimestre de 2021 foi de cerca de 315 milhões de euros (2º trimestre de 2020: 264 milhões de euros).

O desenvolvimento positivo dos negócios é apoiado por um intenso desenvolvimento contínuo do fluxo de caixa. O fluxo de caixa livre no segundo trimestre de 2021 resultou em mais de 800 milhões de euros (2º trimestre de 2020: 605 milhões de euros). Para o primeiro semestre de 2021, o fluxo de caixa livre está agora em mais de 2 bilhões de euros (primeiro semestre de 2020: 196 milhões de euros).

Perspectiva de lucros aumentou na expectativa de altos volumes de envio inalterados e melhor eficiência

À luz do impulso de lucros em andamento, o EBIT do Grupo para 2021 é agora esperado em mais de 7 bilhões de euros (até agora: mais de 6,7 bilhões de euros). Isto inclui gastos adicionais de cerca de 200 milhões de euros para o bônus corona único. Para o ano de 2021, o Grupo agora prevê um fluxo de caixa livre de mais de 3,2 bilhões de euros (até agora: mais de 3 bilhões de euros). O investimento bruto em 2021 deve atingir cerca de 3,9 bilhões de euros (até agora: cerca de 3,8 bilhões de euros). A taxa de imposto do Grupo para todo o ano de 2021 alcançará agora 28%, o limite superior da faixa anteriormente orientada de 26 a 28%.

A previsão a médio prazo para o EBIT 2023 do Grupo agora é esperada em mais de 7,4 bilhões de euros (anteriormente: mais de 7 bilhões de euros). A orientação agregada de 2021-2023 para o fluxo de caixa livre permaneceu inalterada em cerca de 9 bilhões de euros. A perspectiva acumulada para a despesa de capital bruta também foi confirmada em cerca de 11 bilhões de euros para o período de 2021 a 2023.

Toda a divulgação para o segundo trimestre / primeiro semestre de 2021 será publicada conforme planejado em 5 de agosto de 2021.

– Fim –

Deutsche Post DHL Group O Deutsche Post DHL Group é a empresa de logística com liderança mundial. O Grupo conecta pessoas e mercados, sendo um facilitador do comércio mundial. Ele aspira ser a primeira escolha para clientes, funcionários e investidores a nível mundial. O Grupo contribui para o mundo através de práticas comerciais responsáveis, cidadania corporativa e atividades ambientais. Até o ano de 2050, o Deutsche Post DHL Group visa alcançar uma logística de emissões zero.

O Deutsche Post DHL Group é o lar de duas marcas fortes: Deutsche Post é o serviço postal com liderança na Europa. A DHL oferece uma ampla gama de serviços expressos internacionais, transporte de carga e gestão da cadeia de suprimentos, bem como soluções de logística de comércio eletrônico. O Deutsche Post DHL Group emprega cerca de 570.000 pessoas em mais de 220 países e territórios em todo o mundo. O Grupo gerou receitas de mais de 66 bilhões de euros em 2020.

A empresa de logística para o mundo.

1 300 euros por funcionário em tempo integral

2 300 euros por funcionário em tempo integral

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.