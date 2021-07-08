Chargeurs*PCC在CLO-SET Connect中推出Digital Asset Studio，以促进3D数字化设计流程创新

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首屈一指的服装内衬制造商Chargeurs*PCC Fashion Technologies和3D服装模拟技术的全球领导者CLO Virtual Fashion今天宣布，Chargeurs的数字化资产现已通过CLO-SET Connect中的虚拟开放市场对外提供。两家公司于去年宣布建立独家合作伙伴关系，将携手为设计师提供全面的3D渲染和制版能力，可减少制作和运送实物样品的需要，防止材料浪费，并大幅缩短产品开发周期和上線时间。

Chargeurs*PCC Fashion Technologies董事总经理Audrey Petit表示：“突然爆发的疫情凸显出端到端供应链的数字化至关重要。供应链数字化不仅能够帮助打造更可持续的时尚产业，还能确保突发事件中的业务连续性。长期以来，CLO一直是3D设计技术创新领域的市场领导者，我们很高兴通过CLO-SET Connect市场向所有设计师提供我们广受欢迎的一些产品。双方的合作使设计过程更加高效和可持续，并可确保服装公司能够轻松地将我们的产品添加到他们的数字化迭代过程中，以创建出逼真的虚拟设计样品，可详细展示面料的悬垂状态和合身性，从而大幅减少对实物样品的需求。”

CLO Virtual Fashion的首席执行官Simon Kim表示：“我们的 CLO-SET Connect 是首个集市场、产品组合管理工具和网络解决方案于一身的全球时尚创作者社区。作为首家在我们的市场上提供其数字资产目录的服装内衬公司，Chargeurs正在推动可持续创新，并让设计师能够准确地看到服装成品的外观、悬垂状态和合身性。”

雨果博斯(Hugo Boss)卓越材料部主管Tobias Kalthoff表示：“雨果博斯正在与CLO和Chargeurs*PCC合作进行数字化服装设计。能够通过CLO-SET Connect平台获得Chargeurs*PCC的数字化内部组件产品，大幅提升了雨果博斯创意部门的工作。”

除了在CLO-SET Connect上展示其可供购买的各类产品外，Chargeurs还创建了直接链接到CLO市场的Fusion Line 数字展厅，为设计师提供了一种快速简便的方式来获取所需的产品，以帮助完成虚拟创作。该虚拟展厅由屡获殊荣的MET Studio设计，为Chargeurs的客户带来了一种身临其境的数字化体验。展厅内展示了Chargeurs*PCC可用于多种时尚、服装和配饰类别的Fusion系列高性能材料产品。

MET Studio董事总经理Alexander McCuaig表示：“我们的许多大客户借助数字化环境获得了巨大成功。随着传统沟通方式的转变，企业现在需要的是动态的思维模式，这意味着我们需要与客户共同努力，以创新以及让人眼前一亮的方式与受众交互。Chargeurs*PCC的新虚拟展厅能够让其客户和合作伙伴进入一个前所未有的世界，以一种虚拟但充满互动性的方式体验公司的创新产品。通过与CLO市场的数字化链接，我们现在为设计师打造了一种无缝的体验——先在虚拟展厅中浏览展示的产品，然后立即将它们纳入自己的设计当中。”

关于CHARGEURS*PCC FASHION TECHNOLOGIES

通过设计内衬这种帮助服装保持其形状和结构的技术织物，Chargeurs*PCC Fashion Technologies为全球各大时装品牌提供端对端的解决方案。其母公司Chargeurs总部位于法国，为90多个国家的客户提供服务。Chargeurs拥有2,000多名雇员，遍布五大洲的45个国家

关于CLO Virtual Fashion

CLO Virtual Fashion是一家跨国科技公司，成立于2009年。凭藉在服装模拟领域超过15年的研发经验，CLO Virtual Fashion通过先进的3D布料模拟算法以数字方式合并、整合并汇聚了与数字化服装相关的所有组件，从而引领着市场发展。从3D服装设计软件、数字化资产管理、设计开发协同平台，到电子商务虚拟试衣间等面向消费者的服务，CLO Virtual Fashion的所有产品和服务相互连接，为客户和用户提供更加统一的体验。公司产品包括面向服装设计师和品牌的3D设计软件CLO、面向游戏和动画公司角色设计师的3D设计软件Marvelous Designer、虚拟服装通信和归档平台CLO-SET，以及面向时尚创作者和开放市场的全球社区CLO-SET Connect等。CLO Virtual Fashion是一家全球公司，在纽约、慕尼黑、洛杉矶、马德里、首尔、上海、香港、班加罗尔和东京设有办事处。如需了解更多信息，请访问：http://www.clovirtualfashion.com。

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