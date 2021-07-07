阿普塔宣布与中国综合性美妆护肤解决方案机构言安堂进行战略合作，为护肤品市场开发各种产品和服务

伊利诺科拉斯托湖--(BUSINESS WIRE)--阿普塔集团（AptarGroup, Inc., 纽约证券交易所代码: ATR)，药物递送、消费品包装配出和活性包装解决方案的全球领导者，和言安堂-研究驱动型综合性美妆解决方案机构，共同宣布一项战略合作，为护肤市场提供各种创新产品和服务。此项战略合作将言安堂独有的以消费者为中心的产品设计及概念开发能力和阿普塔领先的创新包装配出解决方案结合在一起。

阿普塔将结合言安堂积累的庞大消费者护肤需求、护肤市场数据，言安堂在护肤定制方面的能力以及在线产品分销和推广方面的经验，为市场带来新的包装配出产品及解决方案。

通过将阿普塔在产品创新、可持续和优质生产制造方面的专长与言安堂对中国消费者的深刻理解、快速的概念设计及开发、多渠道的数字营销以及基于原料成分的影响力（这些对于加速广受市场欢迎的新产品的发布变得越来越重要）相结合，这项战略合作将大大丰富阿普塔在中国的产品和服务线并提升其创新能力。

阿普塔集团总裁兼首席执行官 Stephan Tanda 表示：“ 我们很高兴与言安堂开展合作，从而将新的护肤解决方案推向市场。阿普塔在设计制造高质量产品及解决方案（包括促进循环经济的创新解决方案）方面的丰富经验，结合言安堂广泛的市场洞察，将增强我们为中国市场带来新解决方案和服务的综合能力。”阿普塔集团亚太区总裁龚湘伟补充到，“ 中国消费者对具有强大科研支撑，同时又能根据他们不同的要求，诸如肤色、状态和功能来量身定制产品的需求越来越多。言安堂展示了其为中国这一快速增长的细分市场提供服务的能力，其洞察力和专业知识对当前和下一代快速增长的中国品牌特别有价值。我们期待双方能够充分发挥阿普塔广泛的产品和技术平台以及言安堂在消费品领域的优势。”

言安堂创始人赵国庆表示：“ 与阿普塔合作是我们企业成长历程中的关键举措，我们看到了巨大的互补性，能够将我们的核心设计以及从配制到发布的专业能力与阿普塔广泛的产品组合及可持续性设计专业能力相结合，我们感到十分振奋。创新、上市速度、消费者洞察的深度、沟通的亲密性和业务敏捷性是我们的文化基础。借助阿普塔的资源将极大的增强我们的产品和服务，从而满足越来越高的市场需求，特别是在可持续发展方面日益高涨的市场需求。”

除了此项战略合作之外，阿普塔在言安堂最新一轮融资中还对其进行了战略股权投资。

阿普塔简介

阿普塔是药物递送、消费品包装配出和活性包装解决方案设计及制造的全球领导者。阿普塔的创新解决方案服务于包括制药、美容、个人护理、家居、食品和饮料市场等众多终端市场。阿普塔利用其洞察力、设计、工程和科学知识，为许多世界领先品牌开发包装配出、给药和保护技术方案，从而实质性地改变了全球无数患者和消费者的健康及生活。阿普塔集团总部设在靠近芝加哥的伊利诺伊州科拉斯托湖，在 20 个国家或地区拥有 13,000 名敬业的员工。要了解更多信息，请访问 www.aptar.com

关于言安堂

言安堂是集美妆科普咨询、产品研发测评、品牌管理和美妆护肤社群运营管理于一身的综合性美妆解决方案机构，通过对接研发端三十多位国际顶尖配方师和消费端的百万用户群，言安堂实现了对客户端的精准推荐、对产品端的精准研发和美妆护肤产品从无到售的全链路支持。要了解更多信息，请访问www.diarybiotec.cn

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