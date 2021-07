Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) annuncia il primo investimento da societa’ quotata in Exos Financial, la next generation platform dedicata alla finanza istituzionale

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Hamilton Global Opportunities (Paris:ALHGO) plc ha annunciato oggi il suo primo investimento da $3 milioni in Exos Financial (www.exosfinancial.com), quale parte di un Series B round che dovrebbe attestarsi in totale intorno a $100- $200 milioni, fondi che verranno utilizzati dalla societa’ americana per accelerare crescita sia organica che tramite acquisizioni.

Exos sta sviluppando una piattaforma basata su data e analytics dedicata alla finanza istituzionale al fine di offrire una vasta gamma di servizi di investment banking in maniera disruptive e interconnessa. Fondata in America nel 2018 da un mgmt team con provata esperienza nel settore financial e data analytics guidato da Brady Dougan, ex AD di Credit Suisse.

Exos inoltre ha incubato diverse tech ventures altamente innovative che iniziera’ a commercializzare all’interno della divisione Exos Technology Ventures. Tra le prime spicca Claira (www.claira.io) una next-generation NLP tech disegnata con l’obiettivo di digitalizzare dati e informazioni finanziarie utili ad una organizzazione a finalizzare un processo decisionale in maniera altamente efficiente.

Gustavo Perrotta, Founder e AD di Hamilton Global Opportunities plc ha dichiarato: “L’investmento in Exos offre ad Hamilton Global Opportunities plc l’opportunita’ di diventare azionista in una societa’ fortemente votata allo sviluppo di Data, AI, Machine Learning e analisi nel settore finanziario con l’idea di competere con altri players In una industry che soffre molto dei limiti dovuti a legacy systems.

Siamo felici ed orgogliosi di poter lavorare con il nostro network composto da industry leaders come Brady Dougan, con il quale ci siamo gia’ conosciuti e confrontati professionalemente in passato e che stanno implementando cambiamenti strutturali e innovazione fondamentale nei nostri settori di riferimento. Exos rappresenta un chiaro esempio di come il nostro network dia la possibilita’ ad HGO ed ai suoi azionisti di accedere ad un ecosistema qualificato ed origination di idee di altissima qualita’.

A proposito di Hamilton Global Opportunities

Hamilton Global Opportunities PLC (“HGO”) e’ una investment company quotata sul mercato Euronext Growth che si focalizza su investimenti in Tech, Fintech e MedTech principalmente in USA e Israele. Il management team di HGO has una significativa e rilevante esperienza nella strutturazione di investimenti diretti nelle aree precedentemente menzionate.