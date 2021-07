BALYO et FM Logistic annoncent un partenariat dans le cadre de l’ouverture d’une plate-forme logistique « Fulfillment »

IVRY-SUR-SEINE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

BALYO (Paris:BALYO) (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce se pourvoir de son propre centre de distribution logistique, un dispositif idéal pour poursuivre ses innovations technologiques grandeur nature et accueillir ses clients et partenaires.

Ce nouveau site, basé à Moissy-Cramayel au Sud-Est de Paris, est intégré au sein d’une plateforme logistique Prologis où opèrent des logisticiens de premier plan.

BALYO a décidé de s’associer à FM Logistic qui sera en charge d’opérer cette plate-forme logistique. L’objectif de cette collaboration entre le leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention et l’expert de la supply chain est de développer ensemble et rapidement un centre logistique de référence dans la robotique mobile en France et en Europe, non seulement pour les clients, mais aussi pour les écoles et universités.

Le centre de fulfillment BALYO, cellule logistique traditionnelle anciennement opérée par un 3PL, est aujourd’hui un centre opérationnel qui traite les mouvements de palettes de manière totalement autonome avec des robots BALYO de quai à quai. Les opérations y sont exécutées en conditions réelles représentatives de celles d’entrepôts logistiques ou de sites de production.

La Société débute actuellement la commercialisation des plus de 5 000 espaces de stockage de palettes. Dans le cadre de leur collaboration, FM Logistic, partenaire et client de longue date de BALYO, apportera quant à lui son expertise dans la gestion opérationnelle des activités logistiques du site.

« Nous sommes très fiers de pouvoir nous engager aux côtés de BALYO pour opérer ce centre de référence. Au travers de ce partenariat, nous allons pouvoir à la fois apporter notre expertise, en tant qu’acteur de la Supply Chain, et tirer des enseignements des dernières innovations et fonctionnalités en matière de robotique mobile appliquée aux mouvements de palettes. Notre secteur est soumis à de nombreuses mutations où l’innovation joue un rôle majeur pour faire la différence et répondre aux enjeux de nos clients ». Yannick Buisson, Directeur Général France, Europe Centrale et Europe de l’Ouest - FM Logistic

Par ailleurs, la diversité des flux logistiques traités permet à BALYO d'accélérer l’amélioration continue de l’OS et des briques technologiques embarquées sur les robots.

BALYO annonce d’ores et déjà que des négociations sont en cours afin de mettre en place des initiatives similaires sur l’Asie du Sud-Est ainsi que sur le marché Américain.

La Société est également heureuse d’annoncer l’arrivée dès le mois de juillet d’un nouveau Chief Sales Officer, Mark Stevenson. Mark, natif Américain et vivant en Europe depuis de nombreuses années, travaille depuis plus de 20 ans dans la logistique robotisée auprès de sociétés reconnues telles que JBT ou Dematic. Son expérience internationale dans le développement commercial en vente directe et indirecte sera un atout pour BALYO afin d’accélérer la commercialisation de ses solutions à travers le Monde. Mark sera responsable dans ses nouvelles fonctions de la direction commerciale du groupe ainsi que du service client.

Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO, déclare : « Avec ce site, BALYO se dote d’un outil à la hauteur de ses ambitions pour maintenir son leadership technologique en continuant d’innover pour le bénéfice de nos clients. Ce site est également une formidable opportunité pour soutenir notre dynamique commerciale. Nous pouvons désormais montrer très concrètement à nos clients et prospects toute la valeur ajoutée qu’apportent nos robots dans des environnements complexes et pour des applications logistiques diversifiées. Nous sommes par ailleurs honorés d’accueillir un client et partenaire de longue date, FM Logistic, qui au travers de cette collaboration confirme la qualité et pertinence de nos solutions et sera un allié indispensable pour faire de ce Centre une référence mondiale et un succès opérationnel. Je suis enfin très heureux d’accueillir Mark dans nos équipes. Ce dernier confirme le formidable potentiel d’accélération qu’un tel centre représente ».

Prochaine communication financière BALYO : chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, 22 juillet 2021.

A propos de BALYO

Dans le monde entier, les hommes méritent des emplois enrichissants et créatifs. Chez BALYO, nous pensons que les mouvements de palettes chez les industriels et sites de fabrication devraient être confiés à des robots entièrement autonomes. Pour concrétiser cette ambition, BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Notre système de géo-navigation permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments, sans nécessiter d'infrastructure supplémentaire. Pour accélérer la conversion du marché de la manutention vers l'autonomie, BALYO a conclu deux partenariats mondiaux avec Kion Group AG (maison mère de la société Fenwick-Linde) et Hyster-Yale Group. Une gamme complète de robots, disponibles dans le monde entier, a été développée pour la quasi-totalité des applications traditionnelles de stockage : robots-tracteurs, -transpalettes, -gerbeurs, -mât rétractable et -VNA. BALYO et ses filiales à Boston et Singapour servent des clients en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique. La société est cotée sur Euronext depuis 2017 et son chiffre d'affaires a atteint 21,7 millions d'euros en 2020. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

A propos de FM Logistic

Fondée en France en 1967, FM Logistic est une entreprise familiale indépendante qui fournit des solutions de supply chain pour le commerce omnicanal dans les secteurs de la grande consommation, de la distribution, des cosmétiques, de l’industrie et de la santé. Ses services comprennent l’entreposage, la préparation des commandes tous canaux, le co-packing, le transport domestique et international, et des services de tour de contrôle. Elle est présente dans plus de 14 pays en Europe, en Asie et en Amérique latine. FM Logistic a réalisé un chiffre d’affaires de 1,38 milliard d’euros au cours de l’exercice fiscal clos en mars 2021 et compte 27 200 collaborateurs. Vous pouvez suivre FM Logistic sur Twitter à l’adresse @FMLogistic et sur LinkedIn à l’adresse suivante : https://www.linkedin.com/company/fm-logistic/