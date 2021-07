Piper Sandler conseille Platinum sur le rachat de Solenis à CD&R et BASF

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Piper Sandler & Co., par le biais de son groupe banque d’investissement chimie & matériaux (The Valence Group), a annoncé aujourd’hui avoir conseillé Platinum Equity dans le cadre de son rachat de Solenis, l’un des principaux producteurs mondiaux de produits chimiques de spécialité, utilisés dans les industries à forte intensité d’eau, à Clayton, Dubilier & Rice (« CD&R ») et BASF, dans le cadre d’une transaction impliquant une valeur d’entreprise pour Solenis de 5,25 milliards USD.

À l’issue de la transaction, Solenis devrait avoir fusionné avec Sigura Water, une société du portefeuille de Platinum Equity, que la société a acquise en 2019, pour une valeur transactionnelle combinée totale d’environ 6,5 milliards USD. La société combinée devrait générer un chiffre d’affaires de près de 3,5 milliards USD, et servir un large éventail de clients à travers le monde, sur les marchés de la consommation, de l’industrie et du traitement des eaux de piscine.

L’acquisition de Solenis et la fusion avec Sigura devraient être finalisées avant la fin 2021, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

Piper Sandler a agi en tant que conseiller financier exclusif de Platinum Equity, concernant l’acquisition de Solenis.

Fondée en 1995 par Tom Gores, Platinum Equity est une société d’investissement mondiale comptant plus de 25 milliards USD d’actifs sous gestion, et un portefeuille d’environ 40 sociétés d’exploitation au service d’une clientèle internationale. La société investit actuellement à partir du Platinum Equity Capital Partners V, un fonds de rachat mondial de 10 milliards USD, et du Platinum Equity Small Cap Fund, un fonds de rachat de 1,5 milliard USD axé sur les opportunités d’investissement sur le marché intermédiaire inférieur. Platinum Equity est spécialisée dans les fusions, acquisitions et opérations, une stratégie de marque qu’elle appelle M&A&O® (Mergers, Acquisitions and Operations), acquérant et exploitant des sociétés dans un large éventail de marchés commerciaux, notamment la fabrication, la distribution, le transport et la logistique, la location d’équipement, les services liés aux métaux, les médias et le divertissement, la technologie, les télécommunications, entre autres secteurs d’activités. Au cours des 25 dernières années, Platinum Equity a réalisé plus de 300 acquisitions.

Solenis est l’un des principaux producteurs mondiaux de produits chimiques de spécialité, axé sur la fourniture de solutions durables pour les industries à forte intensité d’eau, dont celles de la pâte à papier, du papier et du carton d’emballage, des tissus et serviettes, du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des traitements chimiques, de l’exploitation minière, du bioraffinage, de l’énergie et des marchés municipaux. Le portefeuille de produits, de la société comprend un large éventail de produits chimiques pour le traitement de l’eau, d’auxiliaires de traitement, d’additifs fonctionnels, ainsi que des systèmes de surveillance et de contrôle, de pointe. Ces technologies sont utilisées par les clients pour améliorer l’efficacité opérationnelle, améliorer la qualité des produits, protéger les actifs d’usine, et minimiser l’impact environnemental. Basée à Wilmington, dans le Delaware, la société compte 41 usines de fabrication stratégiquement situées à travers le monde, et emploie une équipe d’environ 5 000 collaborateurs dans 120 pays sur les cinq continents. Solenis a figuré parmi les sociétés les mieux gérées aux États-Unis en 2021 (2021 U.S. Best Managed Company).

Basée à Alpharetta, en Géorgie, Sigura est l’un des principaux fournisseurs de solutions innovantes pour le traitement de l’eau. La société exploite six sites de production en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Afrique, avec 1 000 employés dans le monde, répartis dans toutes les principales régions. Elle offre les meilleures marques grand public, du marché de l’entretien des piscines résidentielles, et est fortement positionnée sur les marchés en pleine croissance, de l’eau industrielle et de l’eau municipale. Ses marques phares comprennent HTH®, Pulsar®, poolife®, GLB®, Applied Biochemists®, Leisure Time®, Baquacil®, BaquaSpa®, Constant Chlor®, Hypocal®, entre autres.

Piper Sandler Companies (NYSE : PIPR) est une banque d’investissement de premier plan, déterminée à aider ses clients à « Réaliser le pouvoir du partenariat » (Realize the Power of Partnership®). Des services de courtage en valeurs mobilières et des services bancaires d’investissement sont offerts : aux États-Unis via Piper Sandler & Co., membre de la SIPC et du NYSE ; au Royaume-Uni via Piper Sandler Ltd., agréée et réglementée par la U.K. Financial Conduct Authority ; et à Hong Kong via Piper Sandler Hong Kong Ltd, agréée et réglementée par la Securities and Futures Commission. Les stratégies de capital-investissement et les services de conseil sur les revenus fixes sont proposés via des filiales enregistrées et distinctes, spécialisées dans le conseil.

