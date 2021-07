KAL et EVO s’associent pour offrir un nouveau service de distributeurs de billets en Europe

ÉDIMBOURG, Écosse, et COLOGNE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--KAL, la première société indépendante de logiciels DAB du marché, et EVO Payments, l’un des premiers fournisseurs mondiaux de technologies et de services de paiement, ont annoncé le lancement d’un nouveau service de distributeurs automatiques, aujourd’hui disponible dans toute l’Europe.

La solution associe la suite logicielle Kalignite de KAL à l’infrastructure de paiements d’EVO, la meilleure de sa catégorie. Elle permet aux banques et aux installateurs de DAB indépendants de déployer rapidement des distributeurs automatiques sur n’importe quel site européen.

Le logiciel multivendeur de KAL permet aux installateurs de DAB de choisir leurs automates parmi une sélection de 40 vendeurs, tandis que l’infrastructure d’EVO fournit la résilience et l’acceptation des systèmes de cartes de paiement attendues d’une solution DAB de qualité mondiale.

Le service permet à une banque ou à un installateur de DAB indépendants de choisir n’importe quel type de distributeurs et n’importe quel site dans l’espace économique européen, la Suisse ou le Royaume-Uni, et d’installer cet automate acceptant Visa/Mastercard dans les plus brefs délais. La solution comprend le logiciel DAB, l’hôte DAB, l’acceptation Visa/Mastercard et les services de compensation et de règlement. La banque ou l’installateur doit simplement mettre le matériel à disposition et organiser les services de transport de fonds.

Le PDG de KAL, Aravinda Korala, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à EVO pour proposer cette nouvelle solution aux banques et autres installateurs de DAB. Ce service combine des technologies éprouvées, qui garantissent aux installateurs de DAB un niveau de flexibilité et d’efficacité sans précédent lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins des marchés locaux. »

Darren Wilson, président international d’EVO Payments Inc., a souligné le nouvel accord entre KAL et EVO en déclarant : « En associant l’expertise approfondie et l’approche innovante d’EVO, spécialiste mondial des paiements, au logiciel DAB d’envergure internationale de KAL, nous avons créé une méthode très efficace pour le déploiement de distributeurs de billets, qui devrait transformer les réseaux de DAB dans toute l’Europe. »

À propos de KAL :

KAL est un leader mondial du développement de logiciels pour DAB et le fournisseur préféré de banques internationales comme Citibank, UniCredit, Erste Česká, ING, OTP, HSBC et Westpac. Le logiciel multivendeur de KAL offre aux banques le contrôle total de leur réseau de DAB, en réduisant les coûts, respectant les besoins de sécurité et améliorant la compétitivité. Il est installé et pris en charge dans plus de 80 pays.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.kal.com

À propos d’EVO Payments International :

EVO Payments International, spécialiste des paiements offrant un service complet pour l’Allemagne et l’Europe, fait partie du groupe EVO. Fondée en 1989, la société EVO a son siège social à Atlanta, aux États-Unis, et est un membre principal de Visa et Mastercard. Sa présence internationale couvre l’Amérique du Nord et l’Amérique latine, ainsi que l’Europe. Basée à Cologne, EVO Payments International GmbH est la filiale européenne du groupe EVO.

Sa gamme de services couvre tous les aspects des paiements dématérialisés dans les magasins de détail et l’e-commerce, de l’acquisition (acceptation de la carte de paiement), des opérations de réseau et des terminaux POS à l’offre de services de paiement et à l’acceptation des cartes aux distributeurs de billets.

https://www.evopayments.eu

À propos d’EVO Payments, Inc. :

EVO Payments, Inc. (NASDAQ : EVOP) est l’un des premiers fournisseurs de technologies et de services de paiement. EVO offre toute une gamme de solutions de paiement innovantes, fiables et sécurisées aux commerçants, qu’il s’agisse de petites et moyennes entreprises ou de multinationales présentes dans le monde entier. En tant qu’acquéreur et processeur de paiement entièrement intégré présent sur plus de 50 marchés et 150 devises dans le monde, EVO fournit des solutions compétitives qui favorisent la croissance des entreprises, augmentent la fidélité des clients et renforcent la sécurité des données sur les marchés internationaux où elle est présente.

https://evopayments.com

