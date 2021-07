Wish obtient une licence d’établissement de paiement dans l’UE

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ContextLogic B.V. (« CLBV »), filiale néerlandaise de ContextLogic Inc. (d/b/a/ Wish) (NASDAQ : WISH), a annoncé aujourd’hui avoir obtenu une licence de services de paiement de la part de la Banque centrale des Pays-Bas (De Nederlandsche Bank N.V., « DNB »).

Cette nouvelle licence de services de paiement permettra à Wish de traiter des transactions et d’accroître son contrôle sur la chaîne de valeur des paiements de manière conforme, tout en réduisant également sa dépendance vis-à-vis des tiers. Outre les Pays-Bas, la licence sera étendue à d’autres marchés européens sur lesquels Wish exerce ses activités. Wish utilisera dans un premier temps la licence pour payer directement ses commerçants européens, et explorera d’autres services de paiement à l’avenir. La licence n’aura aucun impact sur les consommateurs européens.

« L’octroi de cette licence constitue une étape passionnante qui nous permettra de devenir un fournisseur de services de paiement en Europe », a déclaré Ward Homminga, directeur général régional de CLBV. « Elle permettra non seulement de générer des économies de coûts à l’heure où nous conservons ultimement la main sur nos processus de paiements, mais fournira également un cadre nous permettant d’explorer de nouvelles opportunités dans l’univers des services de paiement. »

La délivrance de services de paiement est soumise à la 2e Directive européenne sur les services de paiement (« PSD2 ») telle qu’appliquée dans les pays européens dans lesquels CLBV exerce ses activités. En vue de cette mise en œuvre, CLBV a procédé à une demande de licence pour agir en tant qu’établissement de paiement. En tant qu’établissement de paiement, CLBV est désormais sous la supervision de la DNB et, à ce titre, est dans l’obligation de se conformer aux règles applicables aux établissements de paiement.

À propos de Wish :

Wish offre une expérience de shopping rentable et divertissante à plusieurs millions de consommateurs à travers le monde. Depuis notre création à San Francisco en 2010, nous sommes devenus l’une des plus grandes plateformes mondiale de commerce électronique, en mettant en relation plusieurs millions de consommateurs soucieux de leurs dépenses dans plus de 100 pays à plus d’un demi-million de commerçants à l’échelle mondiale. Wish combine capacités en technologies et sciences des données avec une expérience de shopping mobile innovante basée sur la découverte, afin de créer pour ses utilisateurs une expérience de shopping hautement visuelle, divertissante et personnalisée. Pour en savoir plus sur l’entreprise ou pour télécharger l’application mobile Wish, rendez-vous sur www.wish.com ou suivez @Wish sur Facebook, Instagram et TikTok ou @WishShopping sur Twitter et YouTube.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au titre des dispositions de règle refuge de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Toutes les déclarations autres que les déclarations relatives à des faits historiques seront considérées comme prévisionnelles, y compris, sans toutefois s’y limiter, les déclarations relatives aux perspectives, priorités, orientations stratégiques, attentes et opportunités de croissance de Wish. Ces déclarations prévisionnelles peuvent être identifiées par des termes tels que « anticipe », « considère », « pourrait », « estime », « s’attend à », « conseil », « entend », « peut », « perspective », « prévoit », « potentiel », « prédit », « projette de », « cherche à », « devrait », l'emploi du futur et du conditionnel, ou par des expressions similaires et leur emploi sous forme négative. Ces déclarations prévisionnelles sont soumises à des risques, incertitudes, hypothèses. Si ces risques se matérialisaient ou si ces hypothèses s’avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats sous-entendus par les présentes déclarations prévisionnelles. De nouveaux risques émergent de temps à autre. Il est impossible pour notre direction de prévoir tous les risques, comme il nous est impossible d’évaluer l’impact de tous les facteurs sur notre activité, ni à quel point un facteur quelconque, ou une combinaison de facteurs, pourraient causer un décalage notable entre les résultats réels et ceux contenus dans une déclaration prévisionnelle quelconque. D’autres informations sur ces risques ainsi que sur des risques supplémentaires susceptibles d’affecter les résultats de Wish sont incluses dans ses dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), notamment dans son rapport annuel 2020 sur formulaire 10-K déposé le 25 mars 2021, dans son formulaire 10-Q relatif au premier trimestre 2021 déposé le 12 mai 2021, ainsi que dans les futurs rapports susceptibles d’être déposés par Wish auprès de la SEC de temps à autre, et qui pourraient faire différer les résultats réels de ceux attendus. Toute déclaration prévisionnelle formulée par Wish dans le présent communiqué de presse est uniquement valable à la date à laquelle elle a été faite. Wish rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles et n’entend pas les mettre à jour après la date du présent communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.