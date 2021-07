Orano et ses partenaires industriels lancent un projet pilote pour le recyclage de batteries des véhicules électriques

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le groupe Orano s’associe à des partenaires reconnus – Paprec, MTB Manufacturing, Saft et le CEA en vue de tester un procédé innovant de recyclage des métaux contenus dans les batteries des véhicules électriques.

Le projet intitulé RECYVABAT (Recyclage et Valorisation de Batteries) s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire afin de donner une deuxième vie aux matériaux valorisables issus des batteries. L’enjeu est de taille : d’ici 2030, le nombre de véhicules électriques en circulation dans le monde devrait passer à 100 millions contre 10 millions aujourd’hui.

Regroupés au sein d’un consortium, Orano et ses partenaires ont mis au point un procédé qui permet de purifier et de récupérer séparément les métaux (lithium, cobalt, nickel, etc.) contenus dans les batteries des véhicules électriques en vue de les recycler pour fabriquer de nouveaux composants de batteries.

En unissant leurs expertises, les partenaires maîtrisent ainsi l’ensemble de la chaine de valeur : la collecte et le démantèlement des packs de batteries assurés par Paprec ; la préparation des matériaux grâce aux équipements de MTB ; la fabrication de nouveaux éléments réalisée par Saft à partir des matières recyclées par Orano ; et l’expertise du CEA-Liten pour innover sur l’ensemble du cycle.

Deux pilotes industriels seront construits dans les nouvelles installations du CIME (Centre d’Innovation en Métallurgie Extractive) sur le site Orano à Bessines-sur-Gartempe dans le Limousin afin de conduire les essais techniques et les tests sur le procédé.

Le recyclage des batteries est un enjeu important pour la préservation de l’environnement en limitant l’impact sur les ressources naturelles. Il contribue également à l’autonomie française et européenne pour l’approvisionnement en matières stratégiques.

Le projet RECYVABAT répond aux critères du plan de relance initié par le gouvernement ainsi qu’à la feuille de route des projets soutenus par la Région Nouvelle Aquitaine. A ce titre, il bénéficie de subventions à hauteur 6.1 M€ attribuées par France Relance pour le consortium et 334 k€ par la Région.

À propos des partenaires

À propos d’Orano

Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé.

Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible.

Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 16 500 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

PAPREC

Le groupe PAPREC a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. Leader français du recyclage, Paprec s’impose désormais comme n°3 Français de la valorisation énergétique et du traitement des déchets (méthanisation, compostage, gestion des installations de stockage de déchets non dangereux).

Il est passé en 25 ans de 45 à 12500 collaborateurs et collaboratrices répartis sur plus de 280 sites en France et en Suisse. Le groupe a traité en 2020 11,5 millions de tonnes de déchets pour un chiffre d’affaires d’1,5 milliard d’euros.

MTB Group

MTB Group est le seul acteur au monde ayant la double compétence de recycleur / fabricant de solutions de recyclage. Depuis 40 ans, plus de 40 000 tonnes de déchets sont traitées chaque année sur le site de recyclage historique de l’entreprise. Un engagement Zéro Déchet et un positionnement premium ambitieux pour fournir des matières premières à très faible impact environnemental.

MTB Manufacturing conçoit des procédés et fabrique des équipements pour le recyclage des déchets industriels (câbles, DEEE, résidus de déchiquetage, pneus…). Un acteur innovant qui investit, pour l’avenir des futures générations, dans son outil de production comme en R&D (8% du CA), et participe à de nombreux projets d’écoconception afin de développer des solutions sur mesure adaptées aux déchets techniques et technologiques.

MTB Group, France – 180 salariés.

MTB, More Than Business.

Saft

Saft est le spécialiste des batteries de haute technologie pour l’industrie, de la conception et du développement à la production, à la personnalisation et à la fourniture de services. Depuis plus de 100 ans, Saft ​fournit à ses clients des batteries d'une durée de vie toujours plus longue, pour l’alimentation de secours et la propulsion de leurs applications critiques. Notre technologie innovante, sûre et fiable assure une haute performance sur terre, en mer, dans les airs et dans l’espace. Saft fournit l’énergie de l’industrie et des villes intelligentes, tout en assurant des fonctions de secours dans des environnements extrêmes, du cercle polaire jusqu’au désert du Sahara. Saft est une filiale à 100 % de TotalEnergies, un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité.

CEA

Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service de l’État, de l’économie et des citoyens. Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité. Le CEA apporte aux pouvoirs publics et aux industriels les éléments d’expertise et d’innovation pour la mise en œuvre d’un système énergétique bas carbone. Avec une approche intégrée du système énergétique, le CEA travaille sur tous les modes de production d’énergie bas carbone (énergie nucléaire, énergies renouvelables), leurs interactions au sein du réseau (stockage, pilotage, conversion) et sur la problématique des ressources (gestion et recyclage de déchets) dans une logique d’économie circulaire. Le CEA mène également sur ses installations des programmes de construction et de rénovation ainsi que des missions d’assainissement-démantèlement.