SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ContextLogic B.V. (“CLBV”), een Nederlandse dochteronderneming van ContextLogic Inc. (d/b/a/ Wish) (NASDAQ: WISH), heeft vandaag aangekondigd dat de Nederlandsche Bank N.V. (DNB) haar een vergunning voor Payment Services License heeft verleend.

De nieuwe vergunning voor de Payment Services License maakt het mogelijk om transacties te verwerken en de controle over de waardeketen van de betalingen op een conformiteit te verhogen, terwijl ook de afhankelijkheid van derden wordt verminderd. Naast Nederland wordt de licentie paspoort naar de andere Europese markten waar wens actief is. Wish zal in eerste instantie de licentie gebruiken om zijn EU-handelaren rechtstreeks te betalen en zal in de toekomst andere betalingsdiensten onderzoeken. De licentie heeft geen invloed op de consument in Europa.

