Reply geeft vorm aan de toekomst van autonome mobiele robots met de kracht van Microsoft Azure

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Reply heeft vandaag aangekondigd dat het een volledige oplossingsarchitectuur heeft ontwikkeld voor autonome mobiele robots (AMR) op Microsoft Azure die nieuwe zakelijke toepassingen in verschillende sectoren mogelijk maakt, de initiële kosten verlaagt en kan leiden tot de snelle implementatie van klantspecifieke toepassingen van robotica.

De oplossing combineert Microsoft Azure-services, de wendbaarheid van SPOT van Boston Dynamics en Reply's kennis van intelligente cloud computing-services, edge computing en kunstmatige intelligentie. Om de mogelijkheden van een schaalbaar en veelzijdig roboticaplatform te demonstreren, implementeerde Reply een geautomatiseerde oplossing voor het detecteren van voertuigschade voor verhuur- of leasebedrijven die gebruik maakt van deze architectuur. Sterker nog, verhuur- of leasemaatschappijen moeten voertuigen na inlevering op eventuele schade inspecteren om de veiligheid en kwaliteit van hun wagenpark voor hun klanten te garanderen. Dit gebeurt meestal met behulp van het tijdrovende en dure handmatige proces dat bestaat uit rond de auto lopen, de visuele inspectie ervan, de beoordeling van de ernst van de schade en het maken van een schaderapport.

Reply integreert Azure Cognitive Services, Machine Learning en DevOps, evenals Power Apps en Power BI. Dankzij Azure's slimme dienstverleningsbasis, flexibele workflows en machine learning kan dit proces volledig worden geautomatiseerd. Met behulp van computervisie beweegt SPOT zich vrij door de parkeerplaats en scant het de kentekenplaten om het juiste voertuig te vinden. Eenmaal gedetecteerd, loopt het rond het voertuig om de toestand ervan vast te leggen door continu visuele gegevens te verzamelen met zijn camera en sensoren. Deze informatie wordt 'aan de edge' verwerkt of naar de cloud verzonden, waar geavanceerde beeldherkenning en machine learning-algoritmen de schadedetectie uitvoeren. Alle geconstateerde schades worden opgeslagen in het retourprotocol en kunnen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de klant en de wagenparkbeheerder.

“Dit platform zet de kracht van Microsoft Azure in beweging door het van de Cloud naar de Edge en in zeer geavanceerde mobiele robotapparaten te brengen, waardoor ze de autonomie hebben om nieuwe zakelijke use-cases te ontgrendelen. Dankzij de flexibele referentiearchitectuur zijn we in staat om klantspecifieke use-cases te implementeren in verschillende industrieën, waaronder alle soorten mobiele robots of drones”, aldus Filippo Rizzante, CTO Reply.

“Reply is een langdurige, vertrouwde partner in het leveren van Azure IoT-oplossingen, en we zijn verheugd om onze samenwerking aan dit nieuwe schaalbare robotica-aanbod voort te zetten. Door gebruik te maken van Microsoft Azure kunnen we deze transformatie helpen versnellen door het voor bedrijven gemakkelijker te maken om AI- en analysemogelijkheden op consistente en veilige manier naar deze autonome systemen te brengen,” voegt Lakecia Gunter, Vice President en GM, Global IOT Channel bij Microsoft, toe.

Met hun wendbaarheid kunnen autonome mobiele robots (AMR) zich onafhankelijk van een centrale infrastructuur verplaatsen op terrein dat traditioneel niet voor robots is ontworpen. Ze kunnen worden gebruikt in gevaarlijke omgevingen en omgevingen die schadelijk zijn voor mensen. Volgens ResearchAndMarkets.com zal de wereldwijde markt voor automatisch geleide voertuigen (AGV) en AMR naar verwachting in 2026 $ 13,2 miljard bedragen met een groeipercentage van ongeveer 35%. Zowel AGV's als AMR's zullen de komende 5 jaar gezamenlijk de geïnstalleerde basis van 1,5 miljoen overschrijden om van mobiele robots een nieuwe norm te maken in onze dagelijkse operationele activiteiten.

Reply

[MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Als een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven definieert en ontwikkelt Reply bedrijfsmodellen die mogelijk worden gemaakt door de nieuwe modellen van AI, big data, cloud computing, digitale media en het internet der dingen. Reply levert advies-, systeemintegratie- en digitale diensten aan organisaties in de sectoren telecom en media; industrie en dienstverlening; bankwezen en verzekeringen; en openbaar bestuur. www.reply.com

Bron: wereldwijde markt voor mobiele robots (AGV & AMR):

https://www.businesswire.com/news/home/20210115005190/en/Global-Mobile-Robots-AGV-AMR-Market-Expected-to-Reach-14B-by-2026---The-New-Normal-in-Our-Day-to-Day-Operational-Activities---ResearchAndMarkets.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.