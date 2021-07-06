Orange選擇Mavenir 5G 獨立組網Open RAN用於法國端到端實驗雲端網路

西班牙巴塞隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--網路軟體供應商Mavenir利用可以在任何雲端運行並改變世界連接方式的雲端原生軟體來建構網路的未來，公司已獲選為Orange提供其5G Open RAN軟體，以用於歐洲首個5G獨立組網(Stand Alone)端到端雲端網路。

位於法國布列塔尼大區拉尼永(Lannion)的實驗網路完全由軟體提供支援，將於今年7月投入使用。這是一項兩年期專案的第一階段，在Orange向更高效、更敏捷的雲端原生零接觸Open RAN網路過渡的準備過程中具有關鍵作用。

Mavenir將提供其MAVair系列虛擬化Open RAN軟體解決方案，這些解決方案將利用人工智慧和機器學習平臺，使RAN能夠根據使用情況和覆蓋範圍進行靈活調整。在實驗網路中，MAVair Open RAN軟體和核心功能將部署在完全由Orange管理、基於Kubernetes的單一基礎設施上。

Mavenir執行董事長Hubert de Pesquidoux表示：「Mavenir很高興能夠加入這項令人振奮的計畫。隨著 Orange開始這一重要的網路轉型，我們期待分享自己在Open RAN和雲端原生虛擬化網路軟體方面的經驗。」

Orange創新網路資深副總裁Emmanuel Lugagne Delpon表示：「向Open RAN轉型以及向雲端原生架構的更大規模遷移，對Orange來說至關重要。Orange與Mavenir已經準備好迎接未來的完全雲端原生和自動化5G獨立組網網路。」

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開創先進技術。公司專注的願景是打造能夠運行在任何雲端上的軟體式單一自動化網路。作為業界唯一一家端到端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結的方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商加速軟體網路轉型，這些服務商為全球50%以上的用戶提供服務。www.mavenir.com

關於Orange：

Orange是世界一流的電信營運商之一，2020年營業額為423億歐元。截至2021年3月31日，公司共擁有14萬名員工，其中有8萬名員工位於法國。截至2021年3月31日，Orange集團在全球的客戶總計達到2.62億，其中包括2.17億行動客戶和2,200萬固定寬頻客戶。集團據點遍佈26個國家。Orange也是首屈一指的全球IT和電信服務提供者，透過品牌Orange Business Services為跨國公司提供服務。2019年12月，集團提出新的“Engage 2025”策略計畫，該計畫以社會和環境責任為指導，旨在重塑其營運商模式。在相關成長領域加速發展，並以資料和人工智慧作為其創新模式核心的同時，集團將成為有吸引力且負責任的雇主，以適應新興職業的要求。

Orange 在巴黎泛歐交易所（股票代碼：ORA）和紐約證券交易所（股票代碼：ORAN）上市。

如欲線上或透過行動裝置瞭解更多資訊，請造訪：www.orange.com、www.orange-business.com

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