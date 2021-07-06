Orange选择Mavenir 5G 独立组网Open RAN用于法国端到端实验云网络

西班牙巴塞罗那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--网络软件供应商Mavenir利用可以在任何云端运行并改变世界连接方式的云原生软件来构建网络的未来，公司已被选中为Orange提供其5G Open RAN软件，以用于欧洲首个5G独立组网(Stand Alone)端到端云网络。

位于法国布列塔尼大区拉尼永(Lannion)的实验网络完全由软件提供支持，将于今年7月投入使用。这是一个为期两年的项目的第一阶段，在Orange向更高效、更敏捷的云原生零接触Open RAN网络过渡的准备过程中发挥关键作用。

Mavenir将提供其MAVair系列虚拟化Open RAN软件解决方案，这些解决方案将利用人工智能和机器学习平台，使RAN能够根据使用情况和覆盖范围进行灵活调整。在实验网络中，MAVair Open RAN软件和核心功能将部署在完全由Orange管理、基于Kubernetes的单一基础设施上。

Mavenir执行董事长Hubert de Pesquidoux表示：“Mavenir很高兴能够加入这项令人振奋的计划。随着 Orange开始这一重要的网络转型，我们期待着分享自己在Open RAN和云原生虚拟化网络软件方面的经验。”

Orange创新网络高级副总裁Emmanuel Lugagne Delpon表示：“向Open RAN转型以及向云原生架构的更大规模迁移对Orange来说至关重要。Orange与Mavenir已经准备好迎接未来的完全云原生和自动化5G独立组网网络。”

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件供应商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

关于Orange：

Orange是世界领先的电信运营商之一，2020年营业额为423亿欧元。截至2021年3月31日，公司共拥有14万名雇员，其中有8万名员工位于法国。截至2021年3月31日，Orange集团在全球的客户总量达到2.62亿，其中包括2.17亿移动客户和2,200万固定宽带客户。集团网点遍布26个国家。Orange还是一家领先的全球IT和电信服务提供商，通过品牌Orange Business Services向跨国公司提供服务。2019年12月，集团提出了新的“Engage 2025”战略计划，该计划以社会和环境责任为指导，旨在重塑其运营模式。在相关增长领域加速发展，并将数据和人工智能作为其创新模式核心的同时，集团将成为一个有吸引力且负责任的雇主，以适应新兴职业的要求。

Orange 在巴黎泛欧交易所（股票代码：ORA）和纽约证券交易所（股票代码：ORAN）上市。

如需在线或通过移动设备了解更多信息，请访问：www.orange.com、www.orange-business.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。