Interopérabilité : la technologie biolog-id bientôt disponible depuis les logiciels Inlog

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Biolog-id, fournisseur global de solutions en santé connectées, et Inlog, éditeur de logiciels dans le secteur médical, annoncent aujourd’hui un partenariat stratégique d’interopérabilité de leurs solutions.

Avec une présence sur le marché de près de 30 ans, Inlog dispose d’une suite de logiciels permettant d’assurer la qualité et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne transfusionnelle. Ils sont utilisés aujourd’hui par près de 250 clients français et internationaux, dont une part importante de Centres Hospitaliers Universitaires (CHU).

Afin de permettre aux centres de transfusion sanguine et aux structures hospitalières de bénéficier des avantages de la technologie RFID, Inlog et biolog-id mettent en place un partenariat pour garantir l’interopérabilité des logiciels Edge Track (Hemo Serveur) et Edge Blood (CTS Serveur), avec les modules Biolog Data System de l’offre Biolog Transfusion.

En alliant des tags RFID contenant les informations essentielles des produits sanguins, des équipements connectés et une gestion informatique transactionnelle et décisionnelle dédiée, Biolog Transfusion Solution sécurise l’ensemble de la chaîne de transfusion sanguine, du donneur au receveur. Au-delà de renforcer la sécurité des patients transfusés, la solution optimise la gestion locale et sur site distant de l’inventaire de ces produits thérapeutiques vitaux en temps réel et permet leur délivrance nominative à distance en toute sécurité.

« Nous sommes très heureux qu’Inlog, qui est aujourd’hui une référence dans le domaine de la gestion de la chaîne d’approvisionnement du sang, et biolog-id se rapprochent pour proposer à ses utilisateurs et prospects, une option de renforcement de la traçabilité et de sécurisation de cette chaîne transfusionnelle basée sur notre solution utilisant la RFID », déclare Bruno Chappert, CEO de biolog-id. « Cet accord d’interopérabilité va permettre d’offrir aux acteurs de la transfusion une nouvelle fonctionnalité capable d’améliorer leur efficience, d’optimiser l’ergonomie de travail tout en s’adaptant à tous types de structures, et enfin de faciliter la mise en œuvre rapide de ces logiciels ».

« Nous sommes convaincus que l’accord d’interopérabilité entre biolog-id et Inlog permettra aux établissements de soins et de transfusions une meilleure gestion des produits sanguins, une sécurité renforcée et une traçabilité accrue » souligne David Kalfon, président d’Inlog. « Les nombreux avantages combinés des solutions biolog-id et Inlog vont permettre aux opérateurs de la chaîne transfusionnelle de rationaliser leur fonctionnement et d’optimiser leurs coûts ».

Les logiciels Inlog et Biolog Transfusion Solution seront disponibles sous différents modèles techniques d’utilisation pour permettre une intégration simple, rapide et souple par les infrastructures de santé et répondre aux souhaits des utilisateurs.

A propos de biolog-id :

Biolog-id développe et met en œuvre des solutions innovantes qui transforment numériquement les processus de routine en données numériques exploitables, soutenant les décisions opérationnelles et stratégiques relatives aux produits thérapeutiques sensibles : produits sanguins (globules rouges, plaquettes, plasma), chimiothérapies, nutrition parentérale. L'information générée par les solutions de biolog-id est accessible aux professionnels de la santé en tout temps, pour améliorer l'efficacité de leurs processus, leurs conditions de travail et in fine, la sécurité des produits thérapeutiques administrés aux patients. La plate-forme brevetée de biolog-id est utilisée en Amérique du Nord, en France, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie-Pacifique. Biolog-id est détenue par son fondateur, ses dirigeants et les fonds Xerys. Xerys Gestion est une société française de capital investissement qui investit principalement dans les secteurs aujourd’hui prégnants tels que Santé & Sciences de la Vie, énergies renouvelables-GreenTech et nouvelles technologies digitales.

Pour plus de renseignements : https://www.biolog-id.com/

A propos de Inlog

Fondé en 1992, Inlog est l’un des principaux éditeurs français dans le domaine de l’informatique médicale pour les laboratoires d’analyses, la traçabilité des produits sanguins dans les établissements de soin et les différentes activités des centres de transfusion.

Inlog conçoit et développe une gamme de logiciels pour les secteurs de la santé dont les avantages en termes de robustesse, de fiabilité et de facilité de configuration sont soulignés par tous ses clients. Motivée par une nouvelle direction, Inlog initie un chantier ambitieux d’écriture en nouvelles technologies de ses applications pour les rendre encore plus ergonomiques et intuitives d’utilisation.

Les logiciels Inlog, marqués CE, sont utilisés par plus de 250 établissements en France et partout dans le monde (Allemagne, Suisse, Belgique, Canada, Hong Kong…) dont certains prestigieux partenaires tels que l’Etablissement Français du Sang, les Hôpitaux Universitaires Genevois ou la Croix Rouge Flamande.

Inlog est aujourd’hui supportée par le fonds d’investissement français : Abénex, acteur majeur du capital investissement en France.

Pour plus de renseignements : https://www.inlog.com/