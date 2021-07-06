DataSpark與全球通訊科技領導者Ooredoo就先進的資料驅動智慧型網路規劃(SNP)解決方案簽署里程碑式的協議

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--DataSpark與通訊業巨擘Ooredoo集團簽署多年期策略協定，將使Ooredoo整個集團的網路規劃流程自動化和標準化、資本支出最佳化，並提供卓越的客戶體驗。

根據該協定，DataSpark將引進其頂尖智慧型網路規劃(SNP)產品，協助Ooredoo集團建立先進的分析平臺和網路規劃能力，涵蓋旗下10家全球營運公司。

SNP解決方案（某些地區也稱CAPEX Optimizer）將為Ooredoo集團的網路擴張投資帶來成本和營運效率，同時確保在制定決策時，始終以快速演變的客戶需求為中心。

該產品利用先進的機器學習方法，提前預測網路容量和輸送量，使Ooredoo能夠將其資本支出用在可以為終端客戶創造最大價值的地方。

DataSpark營運長Shaowei Ying表示，此次合作證明DataSpark有能力為全球電信供應商提供性能驅動的分析解決方案。

Ying先生表示：「SNP解決方案使Ooredoo的各營運公司能夠以自動化、資料驅動、以客戶為中心的方式進行無線網路容量規劃。方案運用DataSpark在過去十年中開發的一流科技來進行大規模資料處理，並從中獲取深入詳盡的見解以進行決策最佳化。我們很高興能與Ooredoo集團合作，此次合作是重要的里程碑。作為NCS NEXT的一部分，DataSpark將繼續擴大以電信為中心的分析解決方案，並與全球電信客戶積極合作。」

電信業中的SNP應用有幾個關鍵因素，包括透過客戶體驗、服務和網路指標，進行自動化且具成本效益的網路規劃，以及為精準網路投資決策提供分層分析結果。

Ooredoo集團科技長和資訊長Nigel Thomas Byrne表示，該公司與DataSpark的合作可以確保整個Ooredoo集團網路規劃活動的能見度和標準化。合作還將有助於在整個集團內共享網路規劃的最佳實務，並進一步強化資料驅動的決策文化。

Byrne先生表示：「DataSpark SNP解決方案提供的深入見解和建議將為我們帶來成本最佳化，並使我們能夠利用自有網路進行創新，最終提升客戶體驗。我們的使命是提供優質服務，這有賴於高性能網路規劃和容量管理，而SNP的先進分析技術將幫助我們做出明智的決定，以達成這一目標。」

DataSpark的行動資料產品旨在促使電信網路解決方案最佳化，以促進收入成長並改善客戶滿意度。DataSpark利用行動智慧科技為組織賦能，協助其充分發揮網路價值並節省資本投資支出。目前其電信客戶包括新加坡電信(Singtel)、澳都斯(Optus)、泰國億旺資訊服務公司(Advanced Info Service)和環球電信(Globe Telecom)。

關於DataSpark：DataSpark是大型地理空間內時間行動資料處理技術的領導者，採用極為嚴格的資料隱私標準來提供有關人員和地點的資訊。瞭解人員如何移動、去哪裡、做什麼等資訊，使組織能夠在規劃資本支出、創造更好的客戶體驗等方面做出更明智的決策。DataSpark（在澳洲稱為DSpark）隸屬於NCS集團，在澳洲、新加坡、菲律賓和印尼設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪dsanalytics.com。

關於NCS：NCS是Singtel集團旗下成員公司，也是亞太地區一流的資訊、通訊和科技(ICT)服務提供者。NCS提供端到端ICT和數位解決方案，協助政府及企業透過數位轉型和對科技的創新使用來實現商業價值。NCS投資新一代數位、雲端、平臺和網路科技，同時不斷強化其應用、基礎設施和工程等核心產品。如欲瞭解更多資訊，請造訪ncs.com.sg。

關於Ooredoo：Ooredoo是首屈一指的國際通訊公司，提供可量身打造的行動、固定、寬頻網際網路和企業管理服務，以滿足中東、北非、東南亞市場消費者和企業的需求。如欲瞭解更多資訊，請造訪ooredoo.com。

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