DataSpark與全球通訊科技領導者Ooredoo就先進的資料驅動智慧型網路規劃(SNP)解決方案簽署里程碑式的協議

DataSpark的電信網路規劃產品將利用新一代分析技術和先進的資料科學方法來變革業務和網路效率

新加坡--()--(美國商業資訊)--DataSpark與通訊業巨擘Ooredoo集團簽署多年期策略協定，將使Ooredoo整個集團的網路規劃流程自動化和標準化、資本支出最佳化，並提供卓越的客戶體驗。

根據該協定，DataSpark將引進其頂尖智慧型網路規劃(SNP)產品，協助Ooredoo集團建立先進的分析平臺和網路規劃能力，涵蓋旗下10家全球營運公司。

SNP解決方案（某些地區也稱CAPEX Optimizer）將為Ooredoo集團的網路擴張投資帶來成本和營運效率，同時確保在制定決策時，始終以快速演變的客戶需求為中心。

該產品利用先進的機器學習方法，提前預測網路容量和輸送量，使Ooredoo能夠將其資本支出用在可以為終端客戶創造最大價值的地方。

DataSpark營運長Shaowei Ying表示，此次合作證明DataSpark有能力為全球電信供應商提供性能驅動的分析解決方案。

Ying先生表示：「SNP解決方案使Ooredoo的各營運公司能夠以自動化、資料驅動、以客戶為中心的方式進行無線網路容量規劃。方案運用DataSpark在過去十年中開發的一流科技來進行大規模資料處理，並從中獲取深入詳盡的見解以進行決策最佳化。我們很高興能與Ooredoo集團合作，此次合作是重要的里程碑。作為NCS NEXT的一部分，DataSpark將繼續擴大以電信為中心的分析解決方案，並與全球電信客戶積極合作。」

電信業中的SNP應用有幾個關鍵因素，包括透過客戶體驗、服務和網路指標，進行自動化且具成本效益的網路規劃，以及為精準網路投資決策提供分層分析結果。

Ooredoo集團科技長和資訊長Nigel Thomas Byrne表示，該公司與DataSpark的合作可以確保整個Ooredoo集團網路規劃活動的能見度和標準化。合作還將有助於在整個集團內共享網路規劃的最佳實務，並進一步強化資料驅動的決策文化。

Byrne先生表示：「DataSpark SNP解決方案提供的深入見解和建議將為我們帶來成本最佳化，並使我們能夠利用自有網路進行創新，最終提升客戶體驗。我們的使命是提供優質服務，這有賴於高性能網路規劃和容量管理，而SNP的先進分析技術將幫助我們做出明智的決定，以達成這一目標。」

DataSpark的行動資料產品旨在促使電信網路解決方案最佳化，以促進收入成長並改善客戶滿意度。DataSpark利用行動智慧科技為組織賦能，協助其充分發揮網路價值並節省資本投資支出。目前其電信客戶包括新加坡電信(Singtel)、澳都斯(Optus)、泰國億旺資訊服務公司(Advanced Info Service)和環球電信(Globe Telecom)。

關於DataSpark：DataSpark是大型地理空間內時間行動資料處理技術的領導者，採用極為嚴格的資料隱私標準來提供有關人員和地點的資訊。瞭解人員如何移動、去哪裡、做什麼等資訊，使組織能夠在規劃資本支出、創造更好的客戶體驗等方面做出更明智的決策。DataSpark（在澳洲稱為DSpark）隸屬於NCS集團，在澳洲、新加坡、菲律賓和印尼設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪dsanalytics.com

關於NCS：NCS是Singtel集團旗下成員公司，也是亞太地區一流的資訊、通訊和科技(ICT)服務提供者。NCS提供端到端ICT和數位解決方案，協助政府及企業透過數位轉型和對科技的創新使用來實現商業價值。NCS投資新一代數位、雲端、平臺和網路科技，同時不斷強化其應用、基礎設施和工程等核心產品。如欲瞭解更多資訊，請造訪ncs.com.sg

關於Ooredoo：Ooredoo是首屈一指的國際通訊公司，提供可量身打造的行動、固定、寬頻網際網路和企業管理服務，以滿足中東、北非、東南亞市場消費者和企業的需求。如欲瞭解更多資訊，請造訪ooredoo.com

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