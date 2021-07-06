DataSpark与全球通信技术领导者Ooredoo就先进的数据驱动智能网络规划(SNP)解决方案签署里程碑式的协议

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--DataSpark与通信业巨头Ooredoo集团签署了一项多年期战略协议，将在Ooredoo集团范围内实现网络规划流程的自动化和标准化，优化资本支出，并提供卓越的客户体验。

根据该协议，DataSpark将引入其顶尖智能网络规划(SNP)产品，帮助Ooredoo集团打造一个覆盖旗下10家全球运营公司的先进分析平台并提高网络规划能力。

SNP解决方案（某些地区也称CAPEX Optimizer）将提升Ooredoo集团网络扩展投资的成本和运营效率，同时确保其在制定决策时，始终以快速发展的客户需求为中心。

该产品利用先进的机器学习方法，提前预测网络容量和吞吐量，使Ooredoo能够将其资本支出用在可以为终端客户创造最大价值的地方。

DataSpark首席运营官Shaowei Ying表示，此次合作证明DataSpark有能力为全球电信供应商提供性能驱动的分析解决方案。

Ying先生表示：“SNP解决方案使Ooredoo的各运营公司能够以自动化、数据驱动、以客户为中心的方式进行无线网络容量规划。方案运用DataSpark在过去十年中开发的一流技术来进行大规模数据处理，并从中获取深入详尽的见解以进行决策优化。我们很高兴能与Ooredoo集团开展合作，此次合作是一个重要的里程碑。作为NCS NEXT的一部分，DataSpark将继续拓展以电信为中心的分析解决方案，并与全球电信客户积极合作。”

电信行业中的SNP应用有几个关键因素，包括通过客户体验、服务和网络指标进行自动化且具成本效益的网络规划，以及为精准网络投资决策提供准确的分层分析结果。

Ooredoo集团首席技术和信息官Nigel Thomas Byrne表示，该公司与DataSpark的合作可以确保整个Ooredoo集团网络规划活动的可见性和标准化。合作还将有助于在整个集团内共享网络规划的最佳实践，并进一步加强数据驱动的决策文化。

Byrne先生表示：“DataSpark SNP解决方案所提供的深入见解和建议将为我们带来成本优化方法，并使我们能够利用自有网络进行创新，最终优化客户体验。我们的使命是提供优质服务，这有赖于高性能网络规划和容量管理，而SNP的先进分析技术将帮助我们做出明智的决定，以实现这一目标。”

DataSpark的移动数据产品旨在优化电信网络解决方案、促进收入增长并提高客户满意度。DataSpark通过移动智能技术为组织赋能，帮助其实现网络价值的最大化并节省资本投资支出。目前其电信客户包括新加坡电信(Singtel)、澳都斯(Optus)、泰国亿旺资讯服务公司(Advanced Info Service)和环球电信(Globe Telecom)。

关于DataSpark：DataSpark是大型地理空间内时间移动数据处理技术的领导者，采用极为严格的数据隐私标准来提供有关人员和地点的信息。通过提供人员如何移动、去哪里、做什么等信息，DataSpark使组织能够在规划资本支出、创造更好的客户体验等方面做出更明智的决策。DataSpark（在澳大利亚称为DSpark）隶属于NCS集团，在澳大利亚、新加坡、菲律宾和印度尼西亚设有办事处。如需了解更多信息，请访问dsanalytics.com。

关于NCS：NCS是Singtel集团旗下成员公司，也是亚太区领先的信息、通信和技术(ICT)服务提供商。NCS提供端到端ICT和数字解决方案，帮助政府及企业通过数字化转型和对技术的创新使用来实现商业价值。NCS投资新一代数字、云、平台和网络技术，同时不断加强其应用、基础设施和工程等核心产品的建设。如需了解更多信息，请访问ncs.com.sg。

关于Ooredoo：Ooredoo是一家领先的国际通信公司，提供可定制的移动、固定、宽带互联网和企业管理服务，以满足中东、北非、东南亚市场消费者和企业的需求。如需了解更多信息，请访问ooredoo.com。

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